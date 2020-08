Dokázali jsme upozadit stranické zájmy, říká lídr uskupení Spojenci pro kraj

„Současný leckdy připomíná temné detektivky, které se u nás natáčí,“ říká dvaapadesátiletý lídr a kandidát Spojenců na hejtmana Jiří Řehák, který mimo jiné v posledních deseti letech spoluorganizuje festival v rumunském Banátu, jímž se snaží pomáhat české menšině v Rumunsku a Srbsku.

Tak o jakém tématu bude ten váš příběh? S čím jdete do krajských voleb?

Spojenci pro kraj jsou pro všechny, kteří moc dobře vědí, že v našem kraji je toho k vidění mnohem víc než jen drsná zákoutí oblíbená filmaři. Dokázali jsme upozadit stranické zájmy a spojili jsme pět stran a hnutí, po letech stagnace chceme náš kraj posunout do 21. století.

V jakých oblastech vidíte největší problémy Ústeckého kraje?

Z naší ankety na webu Spojenců (s několikatisícovou účastí respondentů) vyplývá, že hlavním problémem je dostupnost a kvalita zdravotní péče, úroveň vzdělání, kvalita života na sídlištích, zánik železničních tratí a ochrana přírody. Toto kraj nemůže nechat jen na obcích, protože ty si například nevybraly, že jim tam vyrostly paneláky. Krmíme celou republiku energií, ale peníze, které zde vzniknou, odvádíme státu. Mají zůstat tady a smysluplně se investovat.

Spojenci pro kraj jsou uskupením několika politických subjektů. Co vás spojuje a proč jste se rozhodli jít do volebního klání společně? Upřímně – Zelení a TOP 09 jsou strany hodně vzdálené, na jedné straně konzervativci, na straně druhé až levicově se profilující mladí ekologové…

Naším největším benefitem je to, že jsme se spojili a zabránili tak propadu hlasů demokratických stran. TOP 09 a Zelení spolupracují v rámci místních silných koalic PRO Chomutov a Volba pro Teplice, které ve volbách získávají přes 20 procent hlasů. Takže jen přenášíme osvědčenou spolupráci na kraj.



Když byl Spojenec Michal Kučera poslancem za TOP 09, tak jako jediný zákonodárce z našeho kraje navrhoval, aby u nás zůstávalo více peněz z poplatku za vytěžené uhlí. Šetrná přeměna důlní krajiny je stále jeho silné téma. Zelená Karolína Žákovská zase učí vysokoškolské studenty právo životního prostředí a její striktně analytický přístup k práci i k politice je dost vzdálený slepému prosazování nějaké ideologie. Navíc většina mých „zelených“ přátel nemá s levicí nic společného, jsou to lidé, kterým záleží na naší krajině. Toto spojenectví se zkrátka hodně povedlo, potkali se totiž rozumní lidé se silnou motivací změnit své okolí a celý kraj k lepšímu. Myslím, že to je štěstí pro nás, a hlavně tedy pro voliče.

Jiří Řehák (52 let) Středoškolský učitel a komunální politik. Pětadvacet let učí studenty na Gymnáziu Teplice. Žije střídavě v Teplicích a v Tisé na Ústecku.



Od roku 2010 do června 2019, kdy na pozici rezignoval, byl zastupitelem Teplic. V minulém volebním období byl i krajským zastupitelem.

V posledních deseti letech se snaží pomáhat české menšině v Rumunsku a Srbsku, podílí se na organizaci Festivalu Banát. Je ženatý, manželka pracuje v sociálních službách, syn studuje VŠE v Praze.

Co nejvíce vytýkáte současnému vedení kraje?

To, že nedokázalo přes nemalé finanční prostředky změnit region a jeho vnímání. Příroda si u nás už pomohla sama, ale my, lidé, kteří zde žijeme, jako bychom zůstali někde na půl cesty. Politici z Ústeckého kraje nemají žádnou vizi, a tak často z jednání o budoucnosti uhelných regionů odcházejí s prázdnou. Ve srovnání třeba se zástupci z hrdého Ostravska působí naši představitelé jako papaláši, kteří myšlením uvázli v minulém století. Jejich klíčovou charakteristikou je nekompetentnost.

Můžete zhodnotit dosavadní působení končícího hejtmana Oldřicha Bubeníčka?

Pan hejtman je reprezentant politické strany, která je pro mě (nejen jako historika) spojena se zrůdnou ideologií. Přesto spolu udržujeme korektní vztah a já ho vnímám jako člověka, který drží slovo a se kterým jsem schopen řešit konkrétní problém. Navíc v mnoha lidech vzbuzuje pozitivní emoce. Je to ovšem jeho KSČM, která mlčela, když mizely miliardy z ROP Severozápad, a která když pak dostala kraj do správy, nechala tu všem ujet vlak. Namísto masivní podpory místních podnikavých a tvůrčích lidí stále řešíme výstavbu hal na zemědělské půdě nebo snahu kraje prodloužit termín konce těžby uhlí. Asi je nás mnoho, kteří od pozice hejtmana očekáváme podstatně víc.

Troufáte si odhadovat své volební šance?

Spojenci jsou uskupení, které staví na spolupráci demokratických stran a hnutí. Díky tomu nabízíme jistotu, že žádný hlas nepropadne, potenciál v kraji je v řádu desítek procent. Myslím, že je evidentní, že jsme schopni se domluvit, a to naše volební šance významně zvětšuje.

S jakým volebním výsledkem byste byli spokojeni?

S takovým, abychom mohli s demokratickými partnery vytvořit funkční většinu. A pokud vás zajímá konkrétní číslo, tak by mělo být rozhodně dvojciferné.

Konečné složení vedení kraje je často o kompromisu. S kým byste byli ochotni po volbách vyjednávat?

Nebudu uhýbat – nemám si co říct s komunisty, protože je považuji za extremisty. Neumím najít žádnou řeč s Okamurovci a s Dělnickou stranou, protože reprezentují čistý populismus. Za stůl si umím sednout se zástupci všech stran, které ctí liberální demokracii.

Učíte na gymnáziu a máte i spoustu volnočasových aktivit, kdy se věnujete mladým lidem. Lze skloubit práci pedagoga s prací pro kraj?

Pro mě osobně je velmi důležité, abych se i nadále bavil s lidmi mimo politiku a zejména se studenty, inspirují mě a dávají mi naději do budoucna. Nerad bych omezoval i mé aktivity ve vztahu ke krajanům v Rumunsku a Srbsku. Pokud by ale některá role vylučovala ty další, dokážu si rozhodně a rychle vybrat.

Dokážete si sám sebe představit jako hejtmana?

Ano, lídr silného subjektu s touto rolí musí počítat. Mám zkušenost z komunální politiky a velmi dobře znám náš kraj. Už teď mám k dispozici tým odborníků, se kterým to zvládnu.

Co vás baví, jak odpočíváte?

Jsem revoluční dítě, rok 1989 jsem přivítal s nadšením a nejpodstatnější pro mě je, že žiju ve svobodné zemi, i když mám k současné situaci plno výhrad. Právě kvůli těmto výhradám jsem se pustil do lokální politiky. Mým koníčkem jsou jinak hlavně takzvané kolořeky – tedy jedu na kole od pramene k jejímu ústí či naopak. V zimě vyrážím na běžky a pak rozmrzám na samotě u kamen pod divokými skalami s domácími kočkami na klíně. Tak je mi fajn.