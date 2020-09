Ústecký kraj nemá vizi, peníze ani důvěryhodnost, říká jednička STAN Ušák

„Naši starostové vědí, jak náš kraj pozvednout, protože to dokazují ve svých obcích,“ říká politik, který si přes své mládí vyzkoušel už i funkci starosty Benešova nad Ploučnicí. „Chceme dostat Ústecký kraj z posledních příček všech možných žebříčků. Myslím si, že jako kraj máme navíc,“ doplňuje.

S jakým hlavním tématem jdete do krajských voleb?

Řeknu tři slova, o kterých to celé je. Vize, peníze, důvěryhodnost. Všechny tyto věci našemu kraji chybí a jeho problémy se tím v čase jen prohlubují. Chceme dostat Ústecký kraj z posledních příček všech možných žebříčků – kriminalita, sociální problémy, vzdělanost, rozvodovost, důvěra v politiku – zkrátka dosaďte si cokoliv. Myslím si, že máme na víc. Důvody, proč jsme na tom jako kraj tak bídně, spolu strašně moc souvisí a ta tři slova jsou cestou k řešení. A teď jednu konkrétní věc z našeho programu. Chceme zjednodušit a hlavně zlevnit lidem cestování po Ústeckém kraji tím, že zavedeme celokrajskou roční síťovou jízdenku. Touto cestou jdou dnes například v Rakousku či Lucembursku.

V jakých oblastech vidíte největší problémy Ústeckého kraje?

Zůstanu u těch tří slov, abych je více rozvedl. Vize: Ústecký kraj má za drahé peníze desítky nejrůznějších strategií a studií, které ale končí v šuplíku a nikdo s nimi nepracuje. Víte, že na kraji existuje třeba taková Strategie udržitelného rozvoje do roku 2020? V té stojí třeba v jednom konkrétním opatření, že ve „spolupráci s dopravními společnostmi se bude postupně převádět autobusový park na alternativní paliva“. A jaká je realita? Kraj vlastní autobusovou společnost a ta nakupuje desítky autobusů se spalovacím motorem. To uvádím jen jako jeden malý příklad. Kraj si sám nechal před dvěma lety zpracovat personální audit, ve kterém stojí černé na bílém, že na úřadě levá ruka neví, co dělá pravá. Peníze: zde uvedu opět jeden konkrétní příklad. Ústecký kraj měl v roce 2019 daňové příjmy na obyvatele 6 072 Kč. Kraj Vysočina měl za stejný rok příjmy na hlavu 8 770 Kč. V absolutních číslech dělá tento nespravedlivý rozdíl 2 miliardy a 50 milionů. A to vše je jen kvůli špatně nastavenému výpočtu v zákoně o financování krajů. Nemá to žádné objektivní důvody. Dvacet let kraj přichází o miliardy a neumí si o ně říct. Tyto peníze pak kraji chybí. Všude. Důvěryhodnost: byl bych rád, kdyby se zlepšil celkový obraz fungování kraje. Chci předvídatelné, spravedlivé a rychlé rozhodování úředníků státní správy a otevřené a odvážné rozhodování politiků.

Filip Ušák 31 let Vystudovaný právník.

Asistent senátora Zbyňka Linharta.

Kdysi nejmladší starosta města.

Mimo jiné se zabývá v rámci projektu Restart brownfieldem děčínského Východního nádraží a montánním turismem Krušných hor.

Co nejvíce vytýkáte současnému vedení kraje?

Kraj přešlapuje na místě. Nemá připraveny projekty pro čerpání evropských dotací a málo hájí zájmy samospráv. Kraj by měl být jakousi spojkou mezi starosty a státem. Když stát přes své organizace plánuje třeba stavbu vysokorychlostní železnice, tak kraj má být tím, kdo bude svou pozicí hájit veřejný zájem a bude na straně svých obcí.

Můžete zhodnotit dosavadní působení končícího hejtmana Oldřicha Bubeníčka?

Pana hejtmana si vážím, ale mám pocit, že mu úřad „ujel“ pod rukama. Zastávám názor, že hejtmanství potřebuje novou energii.

Proč STAN nešel do výraznější koalice? Byli jste například osloveni Lepším severem nebo Spojenci pro kraj pana Řeháka?

S Lepším severem jsme nikdy o spolupráci nejednali. Jednání se Spojenci probíhala, ale shodu jsme nakonec nenašli. Osobně si myslím, že když se spojí úplně všichni, tak to spoustu voličů může odradit, protože výsledek je takový dort pejska a kočičky. Myslím, že v politice neplatí to jednoduché sčítání 1 + 1 = 2. Třeba v mém okolí je mnoho lidí, kteří mi řekli, že by nás nemohli volit, kdybychom byli v „nějakém slepenci s topkou“. Věříme si, že sami můžeme oslovit širší spektrum voličů, a v řadě míst, kde lidé věří našim starostům, volby můžeme dokonce i vyhrát. Starostové a nezávislí jsou známá, důvěryhodná a čitelná značka. A kromě toho nás podporují tři strany, Strana Soukromníků, Vaše Ústí a Unie pro sport a zdraví, které na kandidátku navrhly také své úspěšné starosty.

Kde je vůbec místo STAN na současné politické scéně?

Hájíme zájmy regionů, obcí a zdravého rozumu, který je někdy v kontrastu proti úřednické byrokracii a státnímu centralismu. Tato praktičnost se snoubí se ctěním právního státu, svobodou jednotlivce a prozápadní orientací. Starostové neřeší nějaké politické ideologie, ale znají a v regionech řeší běžné starosti lidí.

Troufáte si odhadovat své volební šance, v Ústeckém kraji to v posledních letech nebyly zrovna stupně vítězů?

Protože jsme se kandidátku snažili sestavit co nejlépe, tak opravdu věřím našemu úspěchu v těchto volbách. Na kandidátce najdete hned tři senátory, desítky úspěšných a zajímavých starostů a dále řadu výrazných osobností, srdcařů. Můj odhad je, že budeme černým koněm voleb.

S jakým volebním výsledkem byste byli spokojeni?

V Benešově nad Ploučnicí, kde jsem byl starostou, mi ani třicetiprocentní výsledek a jasné vítězství nestačily k sestavení koalice. Takže spokojen budu, když sestavíme rozumnou koalici složenou z lidí, kteří budou mít odvahu s námi pracovat na přeměně našeho kraje.

Konečné složení vedení kraje je často o kompromisu. S kým byste byli ochotni po volbách jednat?

Politika je uměním možného a ku prospěchu kraje je žádoucí vyjednávat úplně se všemi. Ostatně znám se s lidmi snad ze všech kandidujících stran a nedělá mi problémy se s nimi bavit. Koalice se ale bude skládat až po volbách. Rád bych však, aby i budoucí opozice měla silné zastoupení ve výborech a komisích, a celé zastupitelstvo fungovalo jako jeden tým.

Dokážete si sám sebe představit jako hejtmana?

Pozice hejtmana je práce velice podobná té starostenské. Mám desetiletou zkušenost z komunální politiky na všech pozicích. Mnohokrát jsem vystupoval na krajském zastupitelstvu k nejrůznějším bodům a dokázal kraj přesvědčit třeba v otázce nesmyslnosti sloučení děčínského gymnázia. Znám problémy Ústeckého kraje, zákony a předpisy, kterými se kraj musí řídit, vnímám také i politické pozadí v souvislostech. Mám elán, energii a obrovskou chuť náš kraj provést do 21. století. K tomu všemu mám kolem sebe skvělý tým nejen spolukandidátů, ale i odborníků na nejrůznější témata. Ano, cítím se být připraven.

V politice se pohybujete deset let. Působíte jako asistent senátora Zbyňka Linharta, jste členem krajské uhelné komise, máte na starosti dva podpůrné projekty Restartu – brownfield děčínského Východního nádraží a montánní turismus Krušných hor. Dokážete odpočívat?

Můj volný čas mi vyplňuje hlavně čtyřletá dcera Ella. Jinak mám rád cestování, jízdu na kole či běh. S oblibou si přečtu historickou knihu.