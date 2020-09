Severočeští vinaři jsou nadšeni z počasí, sklizeň má být letos skvělá

„Studené noci a teplé dny, to je naprostý ideál pro dozrávání,“ pochvaluje si třeba Kateřina Kreisinger z Českého vinařství Chrámce. Například před dvěma lety vinaři takové období zcela postrádali.

„Je to zásadní pro chutě a vůně,“ vysvětluje Lukáš Němeček z malého vinařství na Chomutovsku. Sklizenou už má odrůdu Müller Thurgau, u které si chválí právě skvělou vůni. „Teď začínáme se sklizní vína Kerner. Solaris nám bohužel sežrali špačci,“ mrzí naopak Němečka.

Z celkového pohledu je ale s úrodou spokojený. „Řekl bych, že u nás to bude po pěti letech takový normální ročník. Naštěstí už něco napršelo, i když deficit z předchozích let se nedohnal a to sucho z minulosti má přece jen na úrodu pořád ještě vliv,“ doplnil Němeček.

Spokojenost na všech frontách

O nadprůměrném roce mluví v Žernoseckém vinařství ve Velkých Žernosekách na Litoměřicku. „Jsme na začátku sklizně, takže na větší hodnocení je pochopitelně ještě brzy, ale co do množství u nás vládne spokojenost. Očekáváme výnos kolem sedmi až osmi tun na hektar. V minulých letech to bylo méně,“ přibližuje ředitel František Kupsa.

A slova plná optimismu zaznívají i jinde. „U nás spokojenost na všech frontách. Co do kvality, kvantity, cukernatosti i obsahu kyselin,“ hodnotí letošní úrodu Dalibor Mikulenka, majitel také žernoseckého Rodinného vinařství Mikulenkovi.

„Hrozny jsou čisté, absolutně bez poškození a je jich opravdu hodně,“ líčí nadšeně i Kateřina Kreisinger s tím, že pozitivní je i vyšší obsah kyselin. Konkrétně u ní sklizeň zatím ještě nezačala.

Proti jiným rokům letos počasí dovolilo začít se sběrem později. Pomalejší vyzrávání je také ku prospěchu. Počasí se ale nesmí úplně zkazit.

„Dozrávání je proti předchozím dvěma ročníkům minimálně o čtrnáct dní opožděné. Snad nám bude přát počasí a vše úspěšně dosbíráme tak, aby hrozny nezačaly nahnívat,“ doufá ředitelka Lobkowiczkého zámeckého vinařství z Roudnice nad Labem Hana Líbalová.

Hrozny jsou podle ní zdravé i přes komplikaci v podobě krup. „Minuly nás jarní mrazy a také se nám podařilo uhlídat choroby,“ dodává Líbalová.

Naopak menší hrozny mají letos kvůli nedostatku vody v třebívlickém vinařství Johann W. Zde ale od hodnocení letošního ročníku upouštějí. Kvůli zahušťování vinic totiž dopředu věděli, že v tomto roce bude potřeba vzdát se části úrody.