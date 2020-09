Kadaň sklidila první hrozny z vinice na výsypce u elektrárny Tušimice

Dobrovolníci už sklidili první várku hroznů. Šlo o vůbec první sklizeň po třech letech, kdy Kadaňští tuto vinici založili. Letos na ní roste kolem 7 200 rostlin, postupně ji rozšíří až na 10 tisíc rostlin.

„Nejprve se sklidí odrůda Solaris a zhruba za tři týdny až měsíc sklidíme druhou odrůdu bílých hroznů Hibernal. Předpokládáme, že letos se dostaneme na dvě tuny hroznů. V budoucnu by to mohlo být 10 až 12 tun,“ popsal Miroslav Jančák z odboru životního prostředí kadaňské radnice.

Sklizené hrozny poputují k místnímu vinaři, který je pro město zpracuje a stočí do lahví s etiketou Kadaňské víno. Městskou révu zpracovává již několik let. Dosud se ale do Kadaňského vína přimíchávala réva ze soukromých vinic, aby produkce byla dostatečná.

To se ale postupně mění a město se stává vinařsky samostatné. Pokud se předpoklad sklizně vyplní, Kadaňské víno čistě z městských vinic by mělo být k dostání ke konci letošního roku.

Pozemky na výsypkách město před lety směnilo se soukromým majitelem. Celkem má Kadaň tři vinice – další je na hradbách a v areálu františkánského kláštera.

O vinici a rostliny na výsypkách se stará vedle odborného zahradníka i parta dobrovolníků a studenti z tamní střední zemědělské školy v rámci praxe. Pomáhá jim elektronika.

Radnice využívá program Chytrá vinice. Malá krabička funguje v podstatě jako meteorologická stanice, která měří tři základní údaje – teplotu, vlhkost a srážky.

„Posbíraná data vyhodnotí, z dat víme, jak postupovat při chemické ochraně révy, tedy například, kdy je vhodné použít prostředky proti plísním,“ řekl Jančák.

Město spolupracuje i s odborníkem z Moravy

Zařízení umí vyhodnotit tři nejběžnější houbové plísně – peronosporu, botrytis a padlí révy. Město spolupracuje s odborníkem z Moravy, který Kadaňským radí, jaké konkrétní postřiky používat.

Ve městě se koná také tradiční vinařská slavnost Svatováclavského vinobraní. Letošní ročník by se měl uskutečnit 26. září. Návštěvníci uvidí zpracování vína, kromě domácího vína ochutnají i burčák.

K dostání bude také mošt z městských jabloní a hrušek. „Doufáme, že vzhledem k situaci s koronavirem budeme moci akci vůbec uspořádat,“ zmínil Kulhánek.