V Ústí rezignoval koordinátor očkování, pokus o odvolání hejtmana nevyšel

„Rezignoval jsem z osobních důvodů,“ řekl Aleš Chodacki, jenž před dvěma týdny musel skončit i jako prozatímní generální ředitel Krajské zdravotní (KZ), na dnešním mimořádném zasedání krajských zastupitelů, kde se projednávala právě situace v KZ.



Ještě než Chodacki rezignoval, musel dost vysvětlovat. Opozice kritizovala pomalé očkování v kraji i to, že vedení hejtmanství není schopno zajistit dostatek vakcín. Nelíbí se jí ani to, že KZ, jejímž jediným akcionářem je Ústecký kraj, předává vakcíny do jiných nemocnic, které z toho pak mají finance.

Na průběh další vakcinace v kraji odvolání vliv mít nebude. „Očkovací tým běží, koordinátora musíme stanovit. Bude to chvíli trvat než ho vybereme,“ reagoval hejtman Jan Schiller (ANO).



Kontrola všech poradenských smluv

Zastupitelstvo na svém mimořádném jednání také prosadilo kontrolu všech smluv, které Ústecký kraj od loňského podzimu uzavíral. Jde zejména o smlouvy poradců.



„Pokud se bavím o smlouvách poradců vedení kraje, chceme znát plnění smluv a kolik bylo přebíráno adresáty. A také chceme znát plnění v průběhu času, protože se objevuje řada spekulací,“ řekl k návrhu lídr STAN Filip Ušák.

Jde například o smlouvu poradkyně hejtmana Vladislavy Marschallové, jejíž poradenská smlouva pro KZ celou kauzu odstartovala. Marschallová měla údajně na starosti logistiku kolem očkování proti covidu. Co přesně dělala, zatím kraj ani ona nedoložily.

Kvůli zklidnění situace minulý týden nakonec Marschallová rezignovala jak na post poradkyně hejtmana, tak na post místopředsedkyně krajské organizace ANO.

Další smlouva patří Leo Steinerovi, poradci náměstka Jiřího Řeháka. Ten už ale svůj čtyřicetitisícový plat zveřejnil. Nejasná ještě zůstává smlouva poslance a šéfa krajského ANO Jana Richtera. „Ať si dělá kontrolní výbor svoji práci a stejně i ten finanční a smlouvy zkontrolují,“ sdělil k tomu hejtman Schiller.

Hejtman ustál pokus o odvolání

Hned na začátku dnešního mimořádného jednání krajských zastupitelů, které po celou dobu provázelo plno emocí, opozice - STAN, Piráti, KSČM a Lepší Sever - navrhla i odvolání hejtmana Schillera. Neměla však dostatek hlasů na zařazení tohoto bodu k jednání.



„To množství nejrůznějších pochybení pana hejtmana je tak enormní, že nelze k tomu mlčet. Byli jsme si vědomi toho, že to dnes pravděpodobně neprojde, na druhu stranu vytvořit tlak i na koaliční partnery je z mého pohledu absolutně na místě,“ řekl Filip Ušák.

Hejtman pokus o odvolání nechtěl nijak hodnotit. „Mají na to právo, požadavek vznesli, hlasovalo se o něm a hlasování dopadlo jak dopadlo,“ řekl. Podle hejtmana se situace v KZ za poslední dva týdny na koalici nijak neprojevila. „Řekl bych možná naopak. Koalice (ANO, ODS a Spojenci pro kraj) se více semkla a více komunikuje,“ sdělil.