Exšéf představenstva Krajské zdravotní podal trestní oznámení na hejtmana

„Pan Zetek dlouhodobě manažersky selhával. Šlo především o naprosto nezvládnuté jednání s odbory při akvizici nemocnice v Litoměřicích, což povede k prodloužení termínu převzetí této nemocnice, nebo nezvládnutou akvizici nemocnice v Rumburku, jejíž prodloužení bude kraj stát další desítky milionů korun,“ zdůvodňoval hejtman ve středu na tiskové konferenci Zetkovo odvolání.

„Zároveň jsme pana Zetka žádali, aby vyřešil svou kumulaci funkcí, kdy vedle funkce předsedy představenstva Krajské zdravotní souběžně působil jako ředitel nemocnice v Žatci a starosta obce Hora Svaté Kateřiny. Všechny tyto funkce vyžadují práci na plný úvazek. V případě Krajské zdravotní, kterou čekají významné strategické kroky, je to nepřípustné,“ uvedl dále Schiller.

Zetkova reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „Od A do Z je to smyšlenka a mám na to dostatek důkazů, že to není pravda. Ten pán je zcela mimo. To už nejde tolerovat, proto jsem se rozhodl na pana hejtmana podat trestní oznámení. Ať si to pan hejtman zdůvodňuje. V tom, co kraj zveřejnil, není ani jedno slovo založené na realitě. Z toho jsem vycházel a to mi pro trestně právní kvalifikaci stačí,“ řekl Zetek.

Trestní oznámení prý hejtmana nepřekvapilo. „Žádné překvapení to není, předpokládal jsem, že bude nyní rozdávat trestní oznámení všude okolo a podá ho i na mne. Asi mne policie pozve k nějakému podání vysvětlení. Zetek to všechno bude živit dál,“ reagoval Schiller.

Co přesně dělala, není jasné

Minulý týden představenstvo Krajské zdravotní (KZ), jejímž jediným akcionářem je Ústecký kraj, odvolalo generálního ředitele KZ Aleše Chodackého na návrh Jindřicha Zetka.

Ten tak podle svých slov učinil, když zjistil, že Chodacki uzavřel zvláštní poradenskou smlouvu s vysokým platem pro Vladislavu Marschallovou, pravou ruku hejtmana.

Nato byl odvolán Zetek a nahradil ho exministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zetek kvůli poradenské smlouvě pro Marschallovou podal trestní oznámení. Nyní tedy šel na policii znovu.

Případem se bude zabývat ještě krajské zastupitelstvo.

Kvůli uklidnění situace Marschallová rezignovala na post poradkyně hejtmana i na post místopředsedkyně krajské organizace ANO. V KZ měla údajně na starosti logistiku kolem očkování proti covidu. Co přesně dělala za údajně šestimístní plat, zatím kraj ani ona nedoložily. S hejtmanem byla hlavně vidět při kontrole očkovacích center.

Podle serveru HlídacíPes.org je ještě ve hře odměna 30 tisíc korun měsíčně pro bývalého generálního ředitele KZ Aleše Chodackého. Smlouvu pro něj podepsal podle webu hejtman a tím neoprávněně zasáhl do odměňování v KZ.