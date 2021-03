U Bendy na oslavě byl soudce Čapek, důkazů mám dost, říká předseda soudu

„Veřejností od počátku rezonovalo jméno kolegy Čapka. A nyní rezonuje i mediálně. Jelikož je v daném kontextu zřejmé, že se jedná právě o tohoto kolegu, bylo by až trapné, kdybych v tomto ohledu i nadále mlžil,“ řekl Tichý, který se sám rozhodl prošetřit údajnou Čapkovu účast na uzavřené oslavě kontroverzního podnikatele a politika, jež se konala v době covidové uzávěry restaurací.

„Mám dostatek důkazů k tomu, abych zahájil kárné řízení, a jsem připraven obhájit svůj postup a unést důkazní břemeno,“ sdělil Tichý.

Podle svých slov je nyní připraven na Čapka podat kárný návrh. Za kárné provinění soudci hrozí udělení důtky, snížení platu až o 30 procent na dobu nejvíce jednoho roku a v krajním případě by mohl přijít i o talár. Kárnou žalobou, pokud ji předseda soudu skutečně podá, se bude zabývat Nejvyšší správní soud.



Svého kolegu Miroslava Čapka prý již Tichý o svých zjištěních a záměrech vyrozuměl.



„Ovšem poskytl jsem mu určitou lhůtu, aby sám vyvodil vlastní odpovědnost. A to i se zdůrazněním jeho následných veřejných vyjádření k účasti na této akci,“ podotkl. „Více se k tomu v tuto chvíli nebudu vyjadřovat,“ sdělil Tichý.

Soudce Čapek svou účast na večírku u severočeského podnikatele s kontroverzní pověstí dlouhodobě odmítá. „Ke své účasti jsem se vyjádřil tisku opakovaně. Můj právní zástupce aktuálně činí odpovídající právní kroky,“ napsal v SMS na dotaz MF DNES. Telefon ani opakovaně nezvedl.

Poškozená pověst justice

Prověřovat účast některého ze soudců na oslavě 50. narozenin Petra Bendy začal Tichý kvůli anonymním udáním, že se jich zúčastnil právě Čapek. Proto si od policie vyžádal kamerové záznamy. Podle něj účast soudce na večírku významně poškodila pověst justice.

„Pan Benda je člověk, který má problematickou mediální pověst a jakýkoliv soudce by měl být schopný vyhodnotit si, že tam nemá jít. A to tím spíše, když mu to zakazují mimořádná opatření,“ řekl již dříve.

Lednová víkendová narozeninová oslava Petra Bendy a jeho prominentních hostů se v hotelu konala v době, kdy byly z protiepidemických důvodů uzavřené restaurace. Zúčastnily se jí až tři desítky lidí, mimo jiné i expremiér Jiří Paroubek nebo člen rady ČT a bývalý hokejista Jiří Šlégr.

Řada lidí kvůli účasti dostala pokuty nebo přišla o práci. Například Milan Hnilička se vzdal mandátu poslance, ale zůstal v čele Národní sportovní agentury. Na své funkce rezignovali i ředitel FK Teplice Petr Hynek či zastupitel Teplic Michal Kasal. Ve funkci krajského policejního ředitele zase skončil Vladislav Husák. A o své místo přijde i ředitel teplické věznice Petr Blažek.

Za porušení vládních opatření proti šíření koronaviru navíc někteří účastníci večírku dostali pokuty. Za to, že byli uvnitř budovy bez roušek, uložili hygienici maximální možné desetitisícové pokuty Hniličkovi, Šlégrovi a také Vlastimilu Dvořákovi mladšímu, členovi Bendovy rodiny.

Sankce až ve výši 20 tisíc korun pak hrozí dalším 17 lidem za porušení vládních opatření od teplického magistrátu.