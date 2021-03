Na večírku Petra Bendy byl i teplický soudce. Hrozí mu kárná žaloba

„Svým prověřováním jsem zjistil, že jeden ze soudců tam byl. V tuto chvíli ale nemohu, i kvůli dalšímu postupu, sdělit jeho jméno,“ řekl předseda soudu. Momentálně prý zvažuje další kroky. Jedním z nich je i možné podání kárné žaloby na soudce.

„Znovu projdu důkazy a pak se definitivně rozhodnu. S nejvyšší pravděpodobností ji ale skutečně podám. Pokud tak však učiním, oznámím to jako prvnímu právě tomu soudci,“ vysvětlil.



Za kárné provinění lze soudci uložit důtku, snížení platu až o 25 procent na dobu šesti měsíců a v krajním případě může přijít i o talár.



Podle informací serveru Seznam zprávy by se mohlo jednat o soudce Miroslava Čapka. Shodují se na tom i dva na sobě nezávislé zdroje MF DNES. Čapek však účast na večírku odmítá. „Ke své účasti jsem se vyjádřil tisku opakovaně. Můj právní zástupce aktuálně činí odpovídající právní kroky,“ napsal na dotaz redaktora v SMS zprávě. Telefon nezvedl.

Jak již na začátku února potvrdil sám Tichý, prověřovat účast některého ze soudců na mejdanu začal kvůli anonymním udáním, že se ho měl zúčastnit právě Miroslav Čapek. Proto si od policie vyžádal kamerové záznamy a zahájil vlastní prošetřování události.

Obecně však předseda soudu řekl, že účast soudce na večírku podnikatele Bendy významně poškodila pověst justice.

„Pan Benda je člověk, který má problematickou mediální pověst a jakýkoliv soudce by měl být schopný vyhodnotit si, že tam nemá jít. A to tím spíše, když mu to zakazují mimořádná opatření. Protože pokud tam půjde, jednoznačně to naruší důvěru veřejnosti nejen v okresní soud v Teplicích, ale i justice jako celku,“ připustil Tichý.

Pokuty, rezignace, odvolání

Víkendová narozeninová oslava Petra Bendy a jeho prominentních hostů se v Bendově hotelu konala v době, kdy byly z epidemických důvodů uzavřené restaurace. Zúčastnilo se jí několik desítek lidí. Řadě z nich se účast na papalášské párty nevyplatila - buď dostávají pokuty anebo přicházejí o zaměstnání.

Mezi nimi byl například expremiér a Bendův přítel Jiří Paroubek, poslanec a šéf Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička, člen rady ČT Jiří Šlégr, liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák, ředitel FK Teplice Petr Hynek, zastupitel Teplic Michal Kasal či ředitel teplické věznice Petr Blažek.

V návaznosti na vyšetřování akce a zveřejnění informací o párty se Hnilička vzdal mandátu poslance, v čele NSA ale zůstal. Ve funkci krajského policejního ředitele skončil Husák. Rezignoval i šéf fotbalových Teplic Hynek a stejně tak i Kasal. Na konci dubna odejde z funkce i Blažek, s kterým bylo zahájeno řízení ve věci služebního poměru z důvodu podezření ze spáchání přestupku.

Hnilička, Šlégr a Vlastimil Dvořák mladší, člen rodiny podnikatele Bendy, dostali za účast na party od hygieniků nejvyšší možné, tedy desetitisícové pokuty za to, že byli ve vnitřních prostorech hotelu bez roušek.

Další sankce od hygieniků už ale účastníkům nehrozí - chybějí důkazy v podobě snímků. Pokuty ale hrozí účastníkům večírku ještě od teplického magistrátu, který převzal podněty k prověření porušení vládních opatření týkajících se 17 lidí. Každý z nich může přijít až o 20 tisíc korun.