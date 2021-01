Bendova párty začala už v pátek a za účasti ředitele FK Teplice

„Menší oslava pro lidi z Teplic se konala už v pátek,“ řekl zdroj MF DNES s tím, že jedním z účastníků byl i ředitel FK Teplice Petr Hynek.



„Nebudu se k tomu vyjadřovat takhle po telefonu, vždyť vás ani neznám. Ale v sobotu jsem tam opravdu nebyl,“ reagoval Hynek na dotaz MF DNES.

Na otázku, zda byl tedy na večírku už v pátek, pak odpověděl: „To nevím, jestli to bylo pro Tepličany. Nezlobte se, já vás neznám. Nebudu se k tomu vyjadřovat. Když přijdete ke mně, tak se o tom můžeme pobavit.“

Předseda představenstva FK Teplice Pavel Šedlbauer už v úterý vydal na klubovém webu vyjádření, v kterém odsoudil chování účastníků nepovolené akce, které se zúčastnili mimo jiné expremiér Jiří Paroubek, vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička či ředitel liberecké krajské policie Vladislav Husák.



„Toto chování se nám nelíbí, protože je to jednoznačným porušením všeho, co musí v této zemi obyčejní lidé každý den dodržovat. Z těchto důvodů samozřejmě nemůže mít Milan Hnilička naši důvěru v čele Národní sportovní agentury, proto považuji za nedostatečnou pouhou rezignaci na mandát poslance,“ napsal.

Na dotaz, zda klub vyvodí nějaké důsledky, pokud se účast na večírku potvrdí i u jeho ředitele Petra Hynka, už ale tak jednoznačnou odpověď nedal.

„Já nevím, jestli tam pan Hynek byl nebo nebyl, ale pokud ano, tak rozhodně ne za fotbalový klub. Teď jste mě trochu zaskočil. Já s některými věcmi také nesouhlasím, ale respektovat by se to mělo v každém případě. Hlavně od lidí, které mají nějaké veřejné funkce,“ podotkl.

Teplický zastupitel kvůli večírku rezignoval

Podle fotografií serveru Expres.cz se sobotní párty v hotelu Prince de Ligne zúčastnil i Václav Prokeš, předseda oddílu Pro Sport Judo Teplice a blízký přítel Petra Bendy. Prokeš v minulosti pracoval pro ČSSD a byl vlastníkem hotelu Corrado v Dubí, kde působily prostitutky. ČSSD tehdy měla v hotelu často schůze.

MF DNES se Prokeše snažila kontaktovat a zjistit, proč se na Bendův večírek do Prince de Ligne vydal v době zákazu podobných akcí kvůli koronavirové nákaze. Prokeš však nebral telefon a na SMS dotaz odpověděl, že není „veřejně činná osoba a proto necítí potřebu se k věci vyjadřovat.“

Radiožurnál zase ve středu přišel s informací, že na sobotní párty byl i teplický zastupitel a předseda finančního výboru Michal Kasal (Pro sport a zdraví). Kasal následně rezignoval na mandát zastupitele Teplic.



„Chápu a respektuji, že na kohokoliv ve veřejné funkci je pohlíženo jiným měřítkem, proto jsem dnes rezignoval na funkci člena zastupitelstva města Teplice. Tím zároveň končí i moje členství ve finančním výboru. Jinou veřejnou funkci nezastávám,“ sdělil Kasal ČTK.



S Petrem Bendou se podle svého vyjádření zná 40 let. „Kamarádi jsme od páté třídy základní školy. Minulý týden jsem mu k jeho 50. narozeninám byl skutečně popřát,“ uvedl s tím, že detaily nechce řešit veřejně.

Policie si vyžádala záběry z kamer

Hlavní účastník večírku Petr Benda se několikátý den nevyjadřuje, nebere telefony a neodpovídá na SMS.

Podle primátora Teplic Hynka Hanzy (ODS) celá událost nepřispívá náladě ve společnosti.



„Doba je šílená a dějí se šílené věci. Oproti tomu, jak mám absolutní pochopení pro restauratéry, kteří neví, co dají zítra dětem k večeři a otvírají své podniky ze zoufalství, na druhé straně si místní milionář Petr Benda uspořádá padesátiny. Chápu, že je to významný okamžik v životě mužů, ale už nemám pochopení pro to, že se oslavy účastní autority a představitelé vysokých státních funkcí, kteří by měli uklidňovat a sjednocovat občany v době pandemie. Tito představitelé se chovají velmi nezodpovědně a ještě si vymýšlejí velice laciné výmluvy, že to byly pracovní schůzky,“ kroutil hlavou Hanza.

Nelegálním večírkem se zabývá policie, která si vyžádala záběry z kamer na Zámeckém náměstí. Všem účastníkům hrozí pokuty za nedodržování vládních nařízení.



„Až nám to policie předá, nastudujeme si spis a uvidíme, co bude příslušet nám a co hygieně,“ sdělil tajemník teplického magistrátu Marek Fujdiak.