Po kauze s exnáměstkem hledá kraj nového šéfa muzea, vyberou jej odborníci

„Výběrové řízení se bude od minulých odlišovat. V komisi budu já, jeden úředník a tři odborníci včetně Asociace muzeí a galerií a ministerstva kultury, což dříve nebývalo zvykem. Znamená to, že odborníci mají v komisi převahu, a doufejme, že vyberou člověka, který s muzeem pohne vpřed, protože to potřebuje,“ sdělil náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci), který má krajskou kulturu na starosti.

Zájemci se mohou hlásit do konce dubna. Termín nástupu do funkce bude záviset na dohodě. Do té doby je vedením organizace pověřena vedoucí ekonomického oddělení Jana Ličková.

Požadavky pro uchazeče jsou mimo jiné vysokoškolské vzdělání či minimálně tři roky praxe v řídící nebo vedoucí funkci. Výhodou pak znalost cizích jazyků nebo publikační činnost v oboru.

Regionální muzeum v Teplicích je bez ředitele od začátku roku. K poslednímu dni loňského roku totiž ve funkci nedobrovolně skončil bývalý náměstek hejtmana a nynější starosta Krupky Zdeněk Matouš (dříve ČSSD, nyní Lepší sever), kterého odvolalo nové vedení kraje.

Konkurz, který loni Matouš ovládl, totiž budil pochyby a spekulovalo se, že mu byl ušitý na míru. V komisi, která o vítězi rozhodovala, totiž seděli převážně lidé z krajského úřadu, a byl mezi nimi dokonce i Matoušův spolustraník a kamarád Martin Klika (Lepší sever), další tehdejší náměstek hejtmana.