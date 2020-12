Exnáměstek nastupuje do muzea. Nové vedení kraje řeší, jak ho odvolat

Novou šéfku galerie nám neberte, píší kraji Louny Lounská radnice se ohradila proti záměru ohlášenému novým hejtmanem vypsat znovu výběrové řízení na místo ředitele krajské Galerie Benedikta Rejta (GBR). Teprve v září se funkce ujala vítězka výběrového řízení Kateřina Melenová, která vystřídala Alicu Štefančíkovou, jež galerii vedla přes třicet let. „Po několika letech ‚zimního spánku‘, kdy GBR nebyla příliš aktivní, pořádala minimum akcí a mnozí občané ani nevěděli, že zde tato významná organizace Ústeckého kraje sídlí, si dovoluji již nyní konstatovat, že se s osobou nové ředitelky blýská na lepší časy. První kroky paní Melenové a její představené plány totiž dávají naději, že se z pokladů ve sbírkách GBR bude těšit i někdo jiný než jen její zaměstnanci,“ píše starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny) v dopise adresovaném vedení kraje v čele s hejtmanem Janem Schillerem (ANO). GBR patří do trojice kulturních institucí, kde předchozí vedení kraje na konci loňského roku neprodloužilo tehdejším ředitelům smlouvy a vyhlásilo výběrová řízení. Za to si vysloužilo tvrdou kritiku. Spekulovalo se, že chce kraj na volná místa dosadit spřízněné politiky, kteří neuspějí v letošních podzimních krajských volbách. Nejvíc se mluvilo o Teplicích, kde místo ředitele Regionálního muzea získal bývalý náměstek hejtmana a starosta Krupky Zdeněk Matouš (ČSSD). Janda chce kraj přesvědčit, aby GBR ani nová ředitelka nebyly spojovány s ostatními konkurzy na šéfy uměleckých institucí, byť podle něj „některé mohly budit jisté pochybnosti“. Jak ale upozornil, za lounskou radnici se výběrového řízení zúčastnil místostarosta Vladimír A. Hons (USZ) jako člen komise. „A v průběhu jednání komise nezaznamenal nic, co by výběr paní Melenové mohlo zpochybnit,“ poznamenal.

Autor: Miroslava Strnadová