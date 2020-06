Konkurz na ředitele muzea budí pochyby. Trafika pro starostu, tvrdí kritici

Podle zjištění MF DNES by měl po zákulisních dohodách do křesla šéfa teplického muzea usednout starosta Krupky a náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš (ČSSD). Redakci to nezávisle na sobě potvrdilo několik zdrojů.

V čele jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí kraje by měl Matouš vystřídat Radka Spálu, kterému kraj na sklonku loňského roku, společně s dalšími dvěma řediteli galerií v Lounech a Litoměřicích, neprodloužil smlouvu.

Jeden ze zdrojů MF DNES přímo uvádí, že „na kraji“ se místo pro Matouše hledá déle a o tom, že by si k práci starosty a náměstka hejtmana přidal ještě šéfování muzeu, se ví už řadu měsíců.

Politici z ČSSD, kteří jsou v kraji ve vládnoucí koalici (s KSČM a SPD), totiž v krajských volbách nepočítají s úspěchem a řeší, co dál.

„Je to pro něj připravené. I proto se měnily podmínky výběrového řízení. Vše je mu ušité přímo na míru,“ uvedl zdroj a odkázal se například na to, že zatímco dříve byly v požadavcích na uchazeče jazykové znalosti, dnes je cizí jazyk pouze výhodou.

Další zdroj tvrdí, že „být ředitelem teplického muzea se dobře vyjímá v životopise“.

MF DNES Zdeňka Matouše oslovila, dotazy byl zaskočen. „To nebudu komentovat,“ odpověděl na dotaz, zda se do výběrového řízení přihlásí.

„Jestli zase chystáte nějakou habaďůru! Nelíbí se mi, že politika dehonestujete, aniž by se cokoliv stalo,“ řekl redaktorovi. Po chvíli však připustil, že účast v konkurzu skutečně zvažuje. „Přiznám se, že zatím nejsem úplně rozhodnutý,“ sdělil nakonec.

Nový ředitel dostane smlouvu na dobu neurčitou

Kraj oproti předchozím konkurzům do krajských kulturních institucí pozměnil i další podmínky. Nově totiž vítěz konkurzu dostane rovnou smlouvu na dobu neurčitou.

„Dosud to bylo tak, že ředitelé všech kulturních institucí kraje dostávali smlouvy na dva roky s možností prodloužení, když s nimi byla spokojenost,“ podivil se Jan Štíbr, dlouholetý ředitel Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Právě on byl na konci loňského roku jedním z těch, kterým kraj bez udání důvodu neprodloužil mandát.

„Pan hejtman pravil, jak se mu s námi dobře spolupracovalo, a přesto nás v podstatě vyhodil. Důvody nám ale dodnes nikdo nesdělil,“ podivil se Štíbr. Zároveň ale podotkl, že znovu se do konkurzu hlásit nebude.

To Radek Spála, dosluhující ředitel Regionálního muzea v Teplicích, se do výběrového řízení přihlásit chce. „Určitě si podám přihlášku. Pořád věřím, že mohu uspět,“ potvrdil Spála, jinak zkušený historik a autor několika důležitých publikací.

Podle jednoho ze zdrojů MF DNES je nebo byl ale i Spála součástí dohod a v případě, že by muzeu šéfoval Matouš, měl se Spála přesunout na místo jeho náměstka. Spála to však striktně odmítá. O spekulacích o místě pro Matouše ale ví.

„Slyšel jsem o tom, ale už se to nezdá být aktuální,“ sdělil MF DNES den poté, kdy redaktor s informacemi od zdrojů konfrontoval starostu Krupky Matouše.

Složení výběrové komise vzbuzuje otazníky

Zajímavý je i pohled na složení komise, která bude nového ředitele muzea vybírat. Je v ní celkem sedm lidí a hned pět z nich je z krajského úřadu. Nechybí mezi nimi ani 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, Matoušův spolustraník z ČSSD a jeho kamarád.

Ještě na začátku roku přitom hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) avizoval, že kraj do komisí na trojici konkurzů pozve zástupce ministerstva kultury, aby výběr byl transparentní. Ministerstvo kultury dokonce na hejtmanství zaslalo dopis, ve kterém účast svých zástupců ve výběrových komisích nabízelo.

„Hejtman Ústeckého kraje v odpovědi na dopis ministra kultury uvedl, že kraj by chtěl nadále uplatňovat přístup, kdy jsou do výběrových komisí zváni zástupci odborné veřejnosti a ministerstva kultury,“ popsala mluvčí ministerstva kultury Petra Hrušová.

O to víc zarážející je, že kraj nakonec o účast odborníků z ministerstva nepožádal. „V tuto chvíli nám není známo, že by kraj požádal ministerstvo o vyslání zástupce do komise,“ poznamenala Hrušová.

„Nakonec tam jsou zástupci profesionální sféry. Tím, jak jsou ty komise obsazené, a že to jsou ve většině lidé mimo Ústecký kraj, tak si myslím, že by tam objektivnost měla být zajištěna,“ zmínil hejtman.

Konkurzy mohou být odbornou veřejností napadeny

Při bližším pohledu na složení komisí pro výběr šéfů galerií v Litoměřicích a Lounech je ale zjevné, že konkurzy mohou být nakonec odbornou veřejností napadeny jako skutečně netransparentní a kraj se tak vystavuje sporům.

V každé z nich totiž převažují zástupci Ústeckého kraje nebo jeho příspěvkových organizací. V případě galerií v Litoměřicích a Lounech v poměru 4 : 3, v případě muzea pak dokonce v poměru 5 : 2.

Hejtman Bubeníček uvádí, že kraj se snaží jednat transparentně a neví o žádných spekulacích a trafice. „Já zatím ani nevím, kdo je přihlášen. O tom se budeme moci bavit až po 30. červnu,“ odpověděl.

Celá kauza odstartovala už loni, kdy hejtmanství nečekaně neprodloužilo smlouvy trojici ředitelů odbornou veřejností respektovaných galerií v Litoměřicích (Jan Štíbr) a Lounech (Alica Štefančíková) a šéfovi teplického muzea (Radek Spála).

Odvolání trojice ředitelů vyvolalo velkou vlnu kritiky

Vedení kraje za to sklidilo velkou vlnu kritiky odborníků a ani přes početné dotazy médií dodnes pořádně nevysvětlilo důvody, proč se tak stalo. Od začátku se spekulovalo, že chce kraj na volná místa dosadit politiky, kteří neuspějí v krajských volbách na podzim 2020.

Uzávěrka pro přihlášky do konkurzů byla původně do 30. dubna (u muzea do 25. května). Proti těmto termínům se však někteří stávající ředitelé ohradili s tím, že dělat je v době koronavirové pandemie není zcela vhodné. Kraj jejich výtku uznal a uzávěrky posunul na 30. června.

Kolik je k dnešnímu dni ve výběrových řízeních přihlášených lidí, není vůbec jasné. Nikdo z krajského úřadu totiž na otázky zaslané e-mailem neodpověděl.