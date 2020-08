Hledali jsme manažera, hájí vedení kraje politika v čele teplického muzea

Podle informací MF DNES se navíc o jeho vítězství vědělo s několikaměsíčním předstihem, což redakci už v červnu potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů s tím, že mu je konkurz ušitý na míru.

„Přece když někdo skončí jako politik, tak to neznamená, že musí pracovat u technických služeb. Pan Matouš má vzdělání, dvě vysoké školy, přednáší na vysoké škole, publikuje. Myslím, že je to dostatečná kvalifikace k tomu, aby mohl vést regionální muzeum,“ okomentoval jeho vítězství hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

V sedmičlenné výběrové komisi, která o vítězi konkurzu rozhodovala, a v níž bylo pět lidí z kraje nebo jeho příspěvkových organizací, seděl i Matoušův kamarád, spolustraník a další náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD). Komise o vítězství Matouše rozhodla jednomyslně.

„Mám naprosto čisté svědomí. Odborná veřejnost konstatovala, že byl v konkurzu nejlepší, takže jsem pro něj s čistým svědomím na jednání rady zvedl ruku,“ sdělil Klika novinářům na dotaz, zda nešlo o trafiku pro politika, který nemusí uspět v podzimních krajských volbách na kandidátce Lepší sever. Na ní kandiduje i Klika.

Podle Kliky kraj hledal do vedení muzea především kvalitního manažera. „My u takto velkých organizací potřebujeme z větší části kvalitního manažera, který je schopen zajistit finanční prostředky a hospodařit tak řádně, aby organizace fungovala,“ vysvětlil. Matouš prý komisi přesvědčil především kvalitní koncepcí.

„Tu měli jen dva uchazeči a on byl jedním z nich. A pak samozřejmě těmi věcmi, co chce v muzeu dělat, jak zlepšit práci, jak zvýšit návštěvnost a podobně. Tohle jsme rozebírali hodně do detailů,“ řekl Klika.

Sám Matouš nechtěl spekulovat o tom, čím komisi přesvědčil. „Mám ale radost z toho, že i přes ten tlak médií a váš, komise nějak rozhodla. Myslím si, že jsem odbornou veřejnost přesvědčil a to je pro mě důležité,“ okomentoval svůj triumf.

Co bude nyní v muzeu jeho prioritou neprozradil. „Koncepci samozřejmě mám, ale vše bude záležet na jediné věci a tou je rozpočet,“ sdělil.

Zda zůstane i nadále v pozici starosty Krupky, nebo funkci opustí, na to odpovídat nechtěl.

Všechny funkce se nedají najednou stíhat, připustil

„V tuto chvíli se k tomu nebudu vyjadřovat,“ řekl politik. Je si prý však plně vědom, že kdyby v krajských volbách uspěl, nedají se všechny funkce najednou stíhat. „To stihl akorát kolega Kubera. Do budoucna budu určitě vykonávat jen jednu funkci,“ slíbil.

Kauza trojice výběrových řízení odstartovala už na sklonku minulého roku, kdy kraj nečekaně neprodloužil smlouvy třem ředitelům svých kulturních institucí, řediteli teplického muzea Radku Spálovi, Alici Štefančíkové z Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Janu Štíbrovi ze Severočeské galerie v Litoměřicích.

Hejtmanství za to tehdy sklidilo velkou vlnu kritiky a od začátku se spekulovalo, že chce kraj na volná místa dosadit politiky, kteří možná neuspějí v krajských volbách.

Tyto hlasy začaly sílit ve chvíli, kdy kraj vypsal trojici konkurzů pro nové šéfy a změnil v nich podmínky pro uchazeče. Zatímco dosud dostávali ředitelé krajských organizací smlouvy na dva roky, vítězové konkurzů už je měli dostat na dobu neurčitou.

„Přes ty velké debaty, které kolem toho byly, považuji za důležité, že ve všech třech případech rozhodly výběrové komise jednomyslně,“ sdělil Bubeníček.

Věc byla dlouho připravovaná, míní odvolaný Spála

Matouš v muzeu nahradí dosluhujícího ředitele Radka Spálu, který se do konkurzu také hlásil, avšak neuspěl.

„Musím říci, že mě to nepřekvapilo, protože tato věc byla dlouho připravovaná a jasně daná. Byť jsem se snažil v konkurzu do poslední chvíle přesvědčit výběrovou komisi a zřizovatele, tak se to nepovedlo,“ řekl Spála a vyloučil, že by v muzeu zůstal na jiné pozici.

Kromě muzea v Teplicích hledal kraj nové šéfy i v Severočeské galerii v Litoměřicích a v Galerii Benedikta Rejta v Lounech. V prvním případě zvítězila Dana Veselská, v druhém Kateřina Melenová. I ony dostaly smlouvy na dobu neurčitou.

„V podstatě se potvrdila má slova, že celé to neprodloužení smluv bylo kvůli tomu, aby se pan Matouš stal ředitelem teplického muzea. My s kolegyní Štefančíkovou z lounské galerie jsme sloužili pouze jako křoví,“ okomentoval výsledky konkurzů Jan Štíbr, dosluhující šéf Severočeské galerie v Litoměřicích.

A vyjádřila se i končící ředitelka lounské galerie Alica Štefančíková. „Je to smutné. Vypadá to, že společnost je ve stavu, kdy kdokoliv může dělat cokoliv. Vždycky jsem prosazovala odbornost a profesionalitu a vždy jsem se domnívala, že lékař musí dělat lékaře a kunsthistorik kunsthistorii. Vůbec jsem nepředpokládala, že by v Teplicích zvítězil politik, který nemá o muzeologii žádnou představu,“ hlesla.