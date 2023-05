Na snižování schodku se dá najít ročně až 50 miliard, říká exministr Havlíček

Jaká témata byla na programu?

Šlo o vcelku běžné zasedání. I když jsme se věnovali trochu jiným tématům, než je naše běžná agenda. Na programu byla ta více strategičtější, kdy jsme probírali například zakázku na bojová vojenská vozidla. Z našeho pohledu tady chybí zásadní věc, a to je zajištění dodávek tuzemského průmyslu. Vláda (ta vzešlá z voleb, kterou vede Petr Fiala - pozn. red.) to podcenila. Řešili jsme také záležitosti spojené s konsolidačním balíčkem, důchodovou reformou nebo energetické věci. Věnovali jsme se také krajským záležitostem, setkali jsme se s vedením kraje, se starosty obcí a s občany.

Vláda Petra Fialy hospodaří s nejvyšším schodkem v novodobé historii. Jak by měla postupovat podle vás?

Na vládu je zoufalý pohled. Myslím, že hospodářsky nevládl posledních 30 let nikdo hůře. Dneska je to snad ještě horší, než to dělala Husákova parta v 80. letech. Je to naprosto nekoncepční, bez vize, bez elementárních ekonomických znalostí. Nemají hospodářskou politiku. Mají vysoké saldo, které je částečně způsobeno energetickou krizí nebo válkou na Ukrajině, ale to, jakým způsobem to chtějí řešit, je naprostá katastrofa. Je tu jen účetní pohled, krátkodobý pohled. Vůbec nevidí hospodářské souvztažnosti. Místo aby řešili dvě zásadní věcí, kterými je boj s inflací a s chudobou, tak chytají stovky zajíců a reagují na kdejaký nápad poradenských institucí. V podstatě tady není žádný hospodářský lídr. Ta cesta z kopce je pořádný fičák. Zatímco ještě před covidem jsme byli mezi premianty v ekonomické oblasti celé Evropy, v současné době jsme fakticky už nejhorší.

Složení stínové vlády Karel Havlíček – předseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, Alena Schillerová – ministryně financí, Klára Dostálová – ministryně pro místní rozvoj, Richard Brabec – ministr životního prostředí, Lubomír Metnar – ministr obrany, Radek Vondráček – ministr spravedlnosti, Jana Mračková Vildumetzová – ministryně vnitra, Jana Berkovcová – ministryně školství, Kamal Farhan – ministr zdravotnictví, Martin Kolovratník – ministr dopravy, Aleš Juchelka – ministr práce a sociálních věcí, Margita Balaštíková – ministryně zemědělství, Jaroslava Pokorná Jermanová – ministryně kultury, Jaroslav Bžoch – ministr zahraničí, Patrik Nacher – zmocněnec pro ochranu spotřebitelů, Robert Králíček – zmocněnec pro IT a digitalizaci, Jan Richter – zmocněnec pro sport

Co říkáte na návrhy různých opatření vlády od uvažovaného zvyšování některých daní, přes zpřísnění kontrol lidí na úřadu práce po rušení daňových výjimek na nepracujícího manžela nebo manželku?

Co den vláda přijde s nějakým nápadem, druhý den ho stáhne, třetí den se zavádí v jakési modifikované podobě, čtvrtý den se to opět bere zpátky a v pátek se popře, co se řešilo celý týden. Obvykle se začíná vizí a představením plánu. Teprve pak přichází na řadu dílčí kroky. Současná vláda to dělá přesně opačně. Nejdřív dělá dílčí kroky, poté dává dohromady plán a vizi nemá vůbec žádnou. Kdyby se takhle řídila firma, brzy skončí. Tahle sestava dneska řídí náš stát. Je z toho patrné, že ti lidé nemají základní ekonomické znalosti, kompetence. A to se nebavím o tom, že tam je pět stran, což je největší nevýhoda celé koalice.

Z vašeho pohledu by tedy nebylo zvyšování daní na pořadu dne?

Domníváme se, že se to zvládnout bez zvyšování daní, pokud mluvíme o dani z příjmů a o DPH. Rozumíme tomu, že by se možná dalo sáhnout do některých spotřebních daní, zejména na tvrdý alkohol, případně na tabák. Ale pokud se budou daně důsledně vybírat a nebudou se rušit instrumenty, které fungovaly, je možné do rozpočtu přinést nízké desítky miliard korun. Další část se dá zvládnout tím, že se bude pracovat na výdajové straně, například slučováním agend nebo rušením některých organizací.

Dneska jsme se na jednání stínové vlády dohodli, že každý stínový ministr přinese seznam všech agentur a státních organizací pod jednotlivými ministerstvy a ukáže, jakým způsobem by je zredukoval nebo propojil, a vyčíslí, kolik by se dalo ušetřit. Tady nepochybně jsou další jednotky miliard korun. Když k tomu přidáme nějaké zvýšení spotřebních daní a úspory na jednotlivých resortech, jsem přesvědčen, že 40 až 50 miliard korun ročně na snižování schodku se dá najít.

Vláda hovoří také o snižování počtu státních úředníků...

Snížit počet státních úředníků není tak jednoduché, nám se to také nedařilo. Musíme si uvědomit, že nejde o státní úředníky, ale o státní zaměstnance. Drtivá většina z nich jsou v segmentu školství, případně u policie, v armádě nebo u hasičů. Seškrtávat se musí u úřadů, což je výrazně menší část. Nicméně i tady se dá šetřit. Když jsme přišel na oba resorty, během prvních týdnů jsem seškrtal počet pracovníků o pět procent, což byly v dané chvíli desítky zaměstnanců.

Zástupci koalice často říkají, že hasí požár po Babišově vládě, která rozdávala a rozdávala. Je to argument?

Mohou ukázat, jak to dělat lépe. Dostali se k moci, protože kritizovali nás, že jsme v době covidu nenechali padnout firmy, živnostníky a obyvatele. Dneska nám to vyčítají, že jsme dávali finance do podpory ekonomiky. Ale tenkrát křičeli, ať dáme více. Dneska nemají právo říkat vůbec nic. Kdybychom se řídili tím, co chtěli, do podpory ekonomiky by šlo o 200 miliard korun víc. Mohu to prokázat na konkrétních vyjádřeních jednotlivých lídrů tehdejší opozice, kdy křičeli, že máme dávat 100 procent na úhradu provozních nákladů firem, které jsou zavřené, a 50 procent těm, které byly postižené. My jsme dávali polovinu. Co se týká doby covidové, mohou tak akorát stát v rohu a šoupat nohama. Dneska mají vyšší příjmy, například z ČEZ, zvýšili daně, to jsme neudělali a přesto jsme nenechali nikoho padnout. Přesto má současná vláda schodky horší.