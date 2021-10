V Ústí loví přemnožené divočáky do klecí, myslivcům pomáhají strážníci

Novou zbraň v boji s přemnoženou černou zvěří využívá město Ústí nad Labem. V městských obvodech nainstalovalo odchytové klece, do kterých se divočáci chytají jako do pasti. Za dobu, kdy nový systém funguje, už se do klecí chytilo přes padesát divokých prasat, která myslivci následně usmrtili.