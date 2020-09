Myslivci hlásí rekordní odstřely, přesto jsou divočáci dál přemnožení

Někteří myslivci tvrdí, že za to může nová státní dotace, která jim garantuje dva tisíce korun za každého zastřeleného divočáka nad tříletý průměr. Jiní oponují, že prasat je v přírodě více, a proto se jich i více zastřelí.

„Je patrné, že letošní průběžný odlov prasat převyšuje loňský odlov za stejnou dobu. Od 1. ledna do 31. července 2019 bylo v rámci Ústí nad Labem odstřeleno 633 kusů černé zvěře. Ve stejném období letošního roku to bylo 980 kusů,“ sdělila Romana Macová, mluvčí ústeckého magistrátu, kterému myslivecká sdružení a spolky v okrese své výsledky hlásí.

„Za loňský rok jsme odlovili 135 divočáků, zatímco předloni to bylo jen 38 kusů. Nárůst je evidentní,“ řekl hospodář mysliveckého spolku Buková hora Antonín Horvát.

Podobnými rekordními čísly se teď chlubí prakticky všechny myslivecké spolky napříč krajem. A to dokonce i v horských oblastech, kde výskyt černé zvěře nebývá zcela běžný.

„I my jsme loni odlovili více prasat, než byl předchozí tříletý průměr, zhruba 50 kusů, zatímco předloni to bylo 33 kusů,“ přidal se Martin Laníček z mysliveckého sdružení Liščí kámen v Libouchci.

„Lovecký rok je vždy od 1. dubna do 31. března. V tomto období jsme předloni nalovili 187 prasat a loni přes 400. Nalovili jsme tedy o více než 100 procent černé zvěře,“ uvedl Roman Jansta, předseda ústeckého mysliveckého spolku Diana.

Podle Olexandra Vepryka z mysliveckého spolku Buková hora může za nárůst právě zmíněná státní dotace. „Jednoznačně je to tím, že to stát podpořil placením. Proto se lidé snažili více. Je to pro ně motivace,“ zmínil.

„Stát nás chce motivovat k vyšším odlovům a vyplácí nám zástřelné za černou zvěř, ale pouze za kusy, které odlovíme nad tříletý průměr,“ popsal Laníček, jak dotace funguje.

Podle něj však ve skutečnosti nemá výše příspěvku od státu na počet zastřelených divočáků velký vliv. „Nemyslím si, že by to myslivce nějak zvlášť motivovalo, protože příjem z té dotace je určen spolkům (uživatelům honitby – pozn. red.), nikoliv jednotlivým lovcům,“ dodal Laníček.

Jinými slovy, když myslivecké sdružení zastřelí ročně o pět prasat více, než byl jeho tříletý průměr, dostane od státu deset tisíc korun. Nedělí si ji však mezi sebou ti myslivci, kteří se na lovu podíleli, ale peníze zůstanou spolku.

„Použijí se například na výstavbu mysliveckého zařízení, posedů, kazatelen nebo krmných zařízení. Prostě jdou na chod organizace,“ vysvětlil Jansta.

Před časem se dokonce objevily informace, že za vyššími počty odlovených prasat v Česku může být epidemie koronaviru – díky celoplošným restrikcím státu a nouzovému stavu měli prý nimrodi více času věnovat se myslivosti. Ti to však odmítají.

„Pandemie začala v březnu, kdy končí lovecký rok, takže to výsledky nijak zvlášť ovlivnit nemohlo. Navíc v té době lidé začali více chodit do přírody, a to nám odlov jen stěžuje. Když sedíte na posedu a proběhne vám tam běžec, projedou dva cyklisté a projde někdo se psem, sedíte tam zbytečně,“ přiblížil Jansta.

Prasat je nyní v přírodě více a smí se lovit i v noci

Co tedy stojí za vyššími odlovy prasat v loňském roce? „Je to více faktorů. Částečně za to můžou zákonné úpravy, jako třeba fakt, že se smí lovit i v noci. Prasat je navíc v přírodě více, a proto se jich i více odloví,“ podotkl Jansta

„A v neposlední řadě je třeba připomenout, že loni po delší době nebyl semenný rok, což znamená, že v lesích nebyly bukvice a žaludy. Nebylo ani žádné ovoce. Černá zvěř proto měla větší nouzi a častěji chodila na vnadiště, kam ji lákáme za účelem lovu,“ dodal Jansta s tím, že je však třeba krotit euforii.

„Když se podíváte na historická čísla v rámci republiky, vždy je jeden rok, kdy se prasat nastřílí více. Pak následuje zase rok chudší,“ řekl.

S tím souhlasí i Laníček, podle kterého bude v příštím roce pravděpodobně ulovených divočáků zase méně. „Je to logické. Tím, že jsme do toho loni sáhli a zastřelili i pár bachyní, které vytvářejí přírůstky, musí se to projevit,“ podotkl.

Všichni myslivci se ale shodují v jednom: přestože byl loňský rok, co se týče odlovu černé zvěře, rekordní, dál platí, že jsou divočáci v české přírodě přemnožení.