Hlídám hodnoty, aby z nás nebyli hajzlíci, říká ústecký podnikatel roku

„To proto, že ke každému zákazníkovi se chováme stejně a je jedno, jestli nakoupí deset triček nebo deset tisíc,“ říká Martin Hausenblas, který se stal EY Podnikatelem roku 2020 Ústeckého kraje. Celkem toto ocenění dostal už potřetí.

Podnikatelem kraje jste během uplynulých deseti let už potřetí. Předchozí vítězství byla se společností Adler, teď Malfini. Jak vnímáte letošní ocenění?

Je to pro mne samozřejmě veliká čest a moc mne těší, že o vítězství nerozhoduje jenom velikost hromady vydělaných peněz, ale spíše to, do jaké míry jsou podnikatelé přínosem pro své okolí. Ocenění je spíš odměnou za práci kolegů a spolupracovníků. Bez nich by to nešlo. Ale neuspěl jsem s nějakou novou společností. Malfini je původní Adler.