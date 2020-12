Skrytínu vrátili vrchol věže. Dáma má zase klobouk, raduje se podnikatel

„Leckdo si třeba řekne: No co, nějaká věž. Ale pro mě je to naprosto úžasné. Důležitý impuls. Dívám se a vidím, jak se zámeček skutečně vrací do původního stavu,“ řekl Hausenblas, jenž zámeček koupil před asi jedenácti lety jako totálně zdevastovaný a od té doby ho postupně opravuje.

Věž Skrytína byla bez vršku bezmála třicet let. „Strhli ho vandalové. Střecha byla měděná a měla tak pro ně hodnotu. Prostě zapřáhli lano a normálně ho strhli. Od té doby chyběl. Zničili tak siluetu zámečku. Byl jako dáma bez klobouku. Teď už ho zase konečně má,“ podotkl Hausenblas.

Do konce roku budou na vrcholu věže, který tvoří konstrukce vysoká přes devět metrů, probíhat další klempířské a pokrývačské práce. Součástí bude později i zvon Václav s nápisem „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Zvonit bude každou neděli ve 12 hodin a při významných dnech.



„Zámeček už začínáme odívat do vnějšího pláště. Příští rok bychom se mohli reálně dostat do situace, že bude mít střechu se všemi parádami. Pak okna, fasády... A pak se zavřeme dovnitř,“ přiblížil Hausenblas, spoluzakladatel firmy Adler a ústecký zastupitel.

Místo k bydlení i setkávání a konání akcí

Na dotaz, kdy bude hotovo kompletně, odpovídá: „Nevím. Opravdu to nevím. Vždycky říkám rok, maximálně dva. Jenže to už říkám několik let.“

„Trvá to, vím. Už jenom projekt zabral strašně dlouho. Nebylo jen tak najít dobrého projektanta, který se věnuje historickým stavbám. Musel se také dělat třeba historický průzkum,“ doplnil. Roky zabrala likvidace černých skládek v okolí zpustlé stavby.

Hausenblas na zámečku bude bydlet. Zatím přebývá ve vedlejší, za komunismu postavené budově, kterou kvůli tomu nejprve opravil, a v budoucnu ji zase pro změnu nechá zbourat.



Skrytín má být ale i místem setkávání, konání různých akcí. Už nyní k němu často míří turisté.

Hausenblas se k objektu dostal náhodou, když jel od rodičů z Děčína domů do Ústí nad Labem. „Najednou jsem zkrátka s autem zahnul. Jako kdyby zasáhla nějaká vyšší síla. Tak jsem jel a jel. Cesta se neustále zužovala. Bylo to svým způsobem i strašidelné. Najednou jsem byl tady před tou nádhernou stavbou,“ popisoval už dříve pro MF DNES.

„Vypnul jsem motor, otevřel dveře a kolem vládlo naprosté ticho. A ticho já mám rád. Kolem ucha mi proletěla moucha a já ji tak zřetelně slyšel. Bum, do toho místa jsem se zamiloval.“

Za milion? Neváhal jsem, říká Hausenblas

Začal proto pátrat, komu patří. Zjistil, že jen o tři týdny dříve zámeček a k němu přilehlé pozemky o rozloze osm hektarů někdo koupil ve veřejné dražbě za 130 tisíc.



„Když jsem majitele kontaktoval, že bych měl zájem o odkup, odmítl mě. Asi za tři měsíce se ozval sám, že když mu dám milion, je Skrytín můj. Neváhal jsem,“ uvedl Hausenblas.

Do místa už investoval řadu milionů. Říká, že chce dochovat nádhernou dobovou stavbu, kterou změní na energeticky soběstačnou.



„Bude to všechno paráda za strašnou spoustu peněz, ale nedívejme se na to z tohoto pohledu. Beru to tak, že vytvořím něco hodnotného. Ústí nikdy úplně neopustím, protože ho mám moc rád, ale tady si můžu užít opravdu úplný klid,“ řekl.



Zámeček v minulosti patřil i podnikatelskému rodu Wolfrumů. Jeho potomci se prý Hausenblasovi nedávno ozvali ze Spojených států, že proměnu sídla na dálku sledují.