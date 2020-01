Stůj, nebo se netrefím! Dlouhý život obrněných transportérů OT-810 z Detvy

Během druhé světové války se ve velké míře uplatnila polopásová (alternativně zvaná kolopásová) vozidla, a to v rolích obrněných transportérů motorizované pěchoty, samohybných kanonů, dělostřeleckých tahačů a řady dalších. Jedním z nejvýznamnějších zástupců tohoto druhu techniky se stal německý Sd.Kfz. 251, známý také pod továrním typovým označením Hkl 6p, kterého se vyrobilo kolem patnácti tisíc kusů v mnoha verzích různého určení (základní a primárně vyvíjenou verzí byl obrněný transportér určený k přepravě pěchotního družstva). Jako platforma pro Sd.Kfz. 251 posloužil podvozek lehkého dělostřeleckého tahače Sd.Kfz. 11 neboli Hkl 6.

Německý polopásový obrněný transportér Sd.Kfz. 251

Zkratka „Sd.Kfz.“ ve výše uvedeném armádním typovém označení znamenala Sonder-Kraftfahrzeug (označení s přiřazeným rozlišovacím číslem pro „speciální“ vozidla wehrmachtu, tedy i tanků atd.). O vozidle však více napoví tovární označení Hkl 6p. Písmeno „H“ zde představuje firmu Hanomag, která vyvinula podvozek vozidla (resp. převzala vývoj od firmy Hansa-Lloyd) a byla jeho hlavním výrobcem. Písmena „kl“ znamenají klein, což nesouvisí přímo s rozměry vozidla (které rozhodně zase tak malé nebyly), ale s tažnou silou původního dělostřeleckého tahače Hkl 6, která byla tři tuny. Nenápadné, ale důležité péčko na konci znamená panzer, vozidlo bylo tedy pancéřované.

Hakl v československé armádě

Polopásový obrněný transportér Hkl 6p se stal nejpočetnějším typem německé trofejní techniky zařazené po válce do výzbroje obnovené československé armády. Hromady jich zde po válce bezprizorně ležely.

Obrněný transportér OPp 3t N. Horní pancéřový kryt motorového prostoru byl odstraněn kvůli lepšímu chlazení, nejedná se však o standardní řešení (pokud fotografie pochází z horkého léta 1947, byla by taková věc omluvitelná).

Jejich případnými opravami a znovuuvedením do provozuschopného stavu se zabývalo několik firem, především plzeňská Škodovka, která se už za války na jejich výrobě podílela, ale například i prostějovský Wikov, slovutný výrobce zemědělských strojů a v letech 1924 až 1937 i kvalitních automobilů.

Československá armáda obdržela v raném poválečném období necelých šest stovek výše uvedených obrněných transportérů pod novým tuzemským označením OPp 3t N (Obrněné polopásové vozidlo – max. hmotnost taženého přívěsu 3 tuny – německé). Neoficiálně se však tomuto vozidlu říkalo hakl, přezdívka vznikla z německého továrního označení Hkl 6p.

Vývoj lehkého obrněného transportéru OT-810

V létě roku 1952 dostala automobilka Tatra za úkol zkonstruovat „nový“ polopásový transportér vycházející přímo z německého Hkl 6p, ale s novým pohonem – domácím vzduchem chlazeným vznětovým motorem. Úkol dostal z ministerstva obrany krycí název HAKO (zkratka z Hanomag a Kopřivnice). V Tatře přidělili transportéru typový kód 810, osmistovková řada se tam používala pro speciální vojenská vozidla.

Čas od zahájení vývoje československé mutace polopásu do spuštění sériové výroby se markantně protáhl z důvodu velké pracovní vytíženosti tatrováckých konstruktérů jinými důležitými projekty. První dva prototypy vznikly v roce 1954, poháněny byly motory Tatra 912 z terénních nákladních automobilů Praga V3S. Prototypy však při zkouškách zklamaly, výkon použitého motoru nebyl pro tuto aplikaci dostatečný. Za chybnou lze označit i malou přidanou hodnotu našeho vývoje, kdy především podle německého vzoru převzatý shora otevřený bojový prostor nemohl zajistit osádce ochranu před specificky zlovolnými účinky zbraní hromadného ničení. Nový transportér se už měl připravovat pro novou válku, při které hrozilo nasazení jaderných zbraní.

Další dva prototypy, zhotovené až v roce 1957, již musíme označit za zcela novou konstrukci. Prostor osádky byl shora zakryt pancířem a při zavřených otevíracích prvcích (poklop velitele, stropní dvojkřídlové dveře, zadní dvojkřídlové dveře, kryty střílen) dostatečně utěsněn a tím izolován od případně zamořeného okolí. Potřebný vzduch k osádce přicházel přes filtroventilační zařízení. K pohonu sloužil motor Tatra 928-3, tedy upravený motor Tatra 928 (připravovaný pro nákladní automobily Tatra 138) se sníženým výkonem kvůli delší životnosti.

Tak vznikl lehký obrněný transportér OT-810. Pod tímto označením, vymykajícím se pravidlům s „obligátními vzory“, ho do své výzbroje zařadila ČSLA (Československá lidová armáda; název používaný v letech 1954 až 1990). Ale neoficiálně se mu opět říkalo hakl, stejně jako těm německým, byť s nimi sdílel prakticky už jen a pouze tvarovou podobnost.

OT-810 se nestal předmětem exportu, žádný jiný stát ho ve své výzbroji neměl.

Obrněný transportér OT-810

Obecně v té době představoval polopás už zastaralou koncepci, nebyla to ani kočka, ani pes. Lepším řešením byl na přelomu 50. a 60. let připravovaný pásový OT-62 TOPAS, který byl navíc obojživelný a osmsetdesítku ve výrobě v roce 1962 vystřídal.

Porovnání OT-810 a původní německé konstrukce

V základní verzi měly transportéry OT-810 a Sd.Kfz. 251 stejnou přepravní kapacitu, vedle řidiče a velitele byly určeny k dopravě deseti mužů. Navíc mužů po zuby ozbrojených, až se nechce ani věřit, že se tam vůbec vešli.

Dále už nastupuje, navzdory tvarové podobnosti těchto vozidel, dlouhá řada odlišností. Zcela uzavřený (navíc hermeticky) prostor osádky OT-810 už byl zmíněn. Náš transportér měl i větší a silnější motor „jiného druhu“. Právě kvůli delšímu motoru musela být zcela přepracována příď vozu, osmsetdesítka má markantně delší „čumák“. Rozdíly byly i v mechanických sestavách mezi motorem a hnacími koly.

Jinak bylo řešeno samotné řízení. OT-810 měl vedle volantu i klasické „rajčáky“ pro směrové brzdy pásů. Německý vůz měl sice pouze volant, ale od určitého úhlu natočení se jeho prostřednictvím ovládaly i směrové brzdy pásů. Německý způsob řízení se tedy zdá býti šikovnějším.

Takticko-technická data obrněných transportérů Sd.Kfz. 251 a OT-810 Sd.Kfz. 251 OT-810 Osádka 2 + 10 2 + 10 Motor Vodou chlazený zážehový šestiválec Maybach HL 42 Vzduchem chlazený vznětový osmiválec Tatra 928-3 Zdvihový objem motoru 4 170 ccm 11 762 ccm Výkon motoru 73,5 kW 88 kw Bojová hmotnost 8,5 t 9 t Max. rychlost na silnici 53 km/h 60 km/h Max. rychlost v terénu 21 km/h 30 km/h Dojezd na silnici 320 km 600 km Dojezd v terénu 180 km 400 km

Výroba OT-810 a jeho verze

Sériová výroba OT-810 se odehrávala na Slovensku v PPS Detva (Podpolianske strojárne Detva). V letech 1959/1960 tam zhotovili dvacetikusovou ověřovací sérii, potom výroba nabrala na tempu. Do roku 1962, kdy byla výroba tohoto typu ukončena, opustilo závod 1 140 obrněných transportérů OT-810 v základním provedení s přepravní kapacitou 2 + 10 mužů (řidič, velitel + výsadek).

Dalších 320 vozidel vzniklo ve speciálních velitelských a spojovacích verzích OT-810/R2 a OT-810/R3. Tato vozidla byla napěchována několika radiostanicemi (s různými kmitočtovými rozsahy) a polní linkovou telefonní stanicí. Jejich osádky se skládaly z maximálně šesti osob.

Zanedlouho začaly ve větším množství přicházet do výzbroje ČSLA nové transportéry OT-62 TOPAS, které nahrazovaly OT-810 v jejich primární roli. Ještě v průběhu šedesátých let tak vznikly přestavbou standardních OT-810 další verze tohoto vozidla. Bylo to především 280 kusů stíhačů tanků OT-810D vyzbrojených bezzákluzovým kanonem ráže 82 mm, šedesát „zdravotních“ OT-810Z pro přepravu nemocných/raněných na nosítkách a čtyřicet dělostřeleckých pohyblivých pozorovatelen DPP OT-810.

Poslední transportéry OT-810 ve speciálních verzích byly z výzbroje příslušných jednotek vyřazeny až v průběhu 80. let. Velké množství standardních OT-810 a jejich speciálních verzí však bylo uskladněno a zakonzervováno jako záložní (ve skladech nedotknutelných zásob pro případné válečné použití) až do první poloviny let devadesátých.

OT-810 v roli německých Sd.Kfz. 251

Podoba transportérů OT-810 s německými Sd.Kfz. 251 se jim nakonec stala „osudnou“ (na druhou stranu však možná i zachraňující). Nejprve československé transportéry v roli německých začali používat filmaři. Za starých času jim je půjčovala armáda, v devadesátých letech si je museli začít pronajímat od soukromých vlastníků. Z relativně nových filmů, kde byly osmsetdesítky relativně intenzivně angažovány, můžeme jmenovat komedii Stůj, nebo se netrefím! Pro tento film se dokonce jedno ze tří použitých vozidel podrobilo úpravě velice svérázné.

OT-810 v roli německého Sd.Kfz. 251 v Polsku (tento má evokovat dokonce stroj nasazený při polském tažení v září 1939, viz velké bílé kříže). Mnoho našich z armády vyřazených transportérů skončilo v zahraničí.

K velkému poněmčování začalo docházet právě v době polistopadové, kdy se vyřazená vojenská vozidla začala ve velkém měřítku prodávat do soukromých rukou. OT-810 tak hrají německé transportéry při různých bojových ukázkách pořádaných historickými kluby u příležitosti výročí osvobození či konkrétních bitev.

A výjimkou nejsou ani OT-810 v německém markingu v některých muzejních expozicích.