Američané zkoušejí Gremliny. Stroje proti protivzdušné obraně

Boj s pokročilou, propojenou a mnohovrstvou protivzdušnou obranou je čím dál důležitější úkol amerického letectva (USAF). Američané mimo jiné v boji proti PVO chtějí uplatnit taktiku „rojení“. Principem je zahlcení nepřátelské PVO (a jejich operátorů) mnohonásobnými postradatelnými cíli působícími z různých výšek a směrů.

Pro příměr můžeme použít roj včel (který se chová jako superorganismus) útočící na svou oběť, nehledě na oběti jednotlivých včel.

Stejným způsobem fungují drony Gremlin. Roj dronů Gremlin funguje jako superorganismus, přičemž jednotlivé drony X-61A (nebo i jiné drony) mají rozdílné úkoly, pracují ve prospěch roje a jsou stejně jako včely postradatelné.

Při nasazení drony Gremlins dopraví do oblasti velký nosný letoun (bombardér, stíhačka nebo dopravní letadlo). Drony se následně po vlastní ose vydají do cílové zóny (mohou letět stovky kilometrů), klesnou na nízkou letovou hladinu a začnou koordinovaně plnit úkoly proti pozemním cílům (PVO), zejména úkoly v rámci sledování, průzkumu a zpravodajství (ISR). Jednotlivé drony mohou být vybaveny také pro elektronický boj (EB), nést koutové odražeče nebo fléry, vypouštět menší klamné cíle a případně přímo ničit cíle na zemi. Stejně tak drony mohou nést komunikační zařízení nebo laserové značkovače.

Rojení v praxi. Pomocí koordinovaného útoku dronů a řízených střel (včetně použití EB) zničil Izrael ruské systémy PVO Pancir-S1 v Sýrii:



Samozřejmě počítá se jak se vzájemným datovým propojením všech dronů, tak roje s velitelským letounem. Drony Gremlins navíc díky umělé inteligenci mohou fungovat nezávislé – operátor ve velitelském letadle zadá pouze úkol, např. „prozkoumej oblast a najdi / znič postavení PVO“, a roj již misi provede samostatně (sám najde nejlepší způsob vykonání úkolu).

O projektu Gremlins se začalo psát poprvé v roce 2015. V březnu 2018 DARPA vybrala vítězné řešení od společnosti Dynetics, která mimo jiné vyrábí přesné pumy GBU-69/B Small Glide Bomb. Firma na vývoj, stavbu a testování dronů získala 38,6 milionu dolarů. Dynetics funguje jako hlavní kontraktor, přičemž tělo dronu staví Kratos Defense (výrobce klamných cílů) a proudový motor dodává Williams International.

Omezené letecké zkoušky začaly na jaře 2018, ale první prototyp X-61A Gremlins vykonal první let v listopadu 2019. O listopadovém testu poprvé informovala DARPA až 17. ledna. Test se uskutečnil nad polygonem Dugway Proving Ground poblíž Salt Lake City. Testovací dron vypustil C-130 Hercules a let trval hodinu a 41 minut.

První letecký test dronu Gremlin:



Test byl úspěšný, avšak neobešel se bez komplikací. Počítalo se záchranou pomocí padáku, ale ten selhal a dron byl zničen (existují ale další čtyři prototypy). „Ztráta našeho stroje utvrzuje naše rozhodnutí postavit pětici [X-61]. Celkově jsem hrdý na to, že se všechna těžká práce vyplácí, a jsme nadšeni, že můžeme pokračovat v tomto tempu směrem k prvnímu zachycení ve vzduchu na začátku roku 2020,“ říká Tim Keeter, programový manažer projektu Gremlins v programu Dynetics.

Během finálního letošního testu musí Dynetics prokázat schopnost vypustit dron X-61A, uletět s ním určitou trasu a zpětně ho zachytit ve vzduchu do 30 minut.

Koncepce počítá s dopravou velkého množství dronů X-61A nad cílovou zónu, ale také jejich zpětné odchycení ve vzduchu pro další použití. Ideální platformou pro vypouštění a zachycování dronů X-64 se jeví právě dopravní Herculesy, resp. nejnovější verze C-130J-30 Super Hercules, která s nákladem (15 400 kg) uletí 3300 km. Vypouštěcí a záchytný systém se však dá upravit i pro další letadla ‒ bombardéry B-52 Stratofortress, stíhačky F-16 Fighting Falcon, dopravní C-17 Globemaster III atd. K zachycení je vždy třeba letoun s výklopnou zadní rampou.

X-61A tedy kombinuje schopnosti střel s plochou dráhou letu a nízkonákladových dronů. Výhodou je mimořádně jednoduchá konstrukce X-61A (bez podvozku), u které se navíc nepočítá s dlouhým provozem. Nízké náklady a rozměry umožňují vyslat nad zájmovou oblast desítky dronů, přičemž každý dron bude vybaven jiným užitečným zařízením (do 68 kg; viz výše).

Koncepce nasazení dronů Gremlins a záběry z testování technologických demonstrátorů Gremlins (květen 2018):



„Když drony splní svou misi, transportní letoun C-130 je zachytí ve vzduchu a dopraví domů, kde je technici připraví do 24 hodin pro další použití. Očekávaná životnost Gremlinů je asi 20 misí a může poskytnout významné finanční výhody oproti znovupoužitelným systémům, a to snížením ceny draku, snížením nákladů na mise a údržbu a i díky redukci užitečného zatížení,“ píše na svých stránkách DARPA.

Gremlins je vývojový program a zatím nejsou žádné informace o tom, zda se tato technologie dostane do operačního použití. Ale už toto testování nutí protivníky přemýšlet a připravovat (tedy utrácet peníze) za vývoj protiopatření. Ostatně to je jedním z cílů přijaté Třetí kompenzační strategie TOS (Third Offset Strategy) ‒ předkládat mnohočetné a mnohovrstevné problémy / výzvy protivníkům, které jednoduše zahltí jeho kognitivní schopnosti. Lapidárně řečeno ‒ protivník nebude vědět, co dřív.

Zda jde tedy jen o vývojový projekt, klam (podporovaný médií), nebo skutečný zbraňový systém (nebo vše dohromady), se dozvíme během následujících let.

Zdroj: Flight Global, DARPA

Článek vznikl pro web Armádní noviny a byl redakčně upraven. Původní text najdete zde.