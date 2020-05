Jihočeské testy mohou být plné falešných poplachů. Procenta nic neříkají

Pět procent. Čtyři desetiny procenta. Velmi rozdílná čísla, která ovšem mohou popisovat stejnou skutečnost, tedy že protilátky proti koronaviru SARS-CoV-2 má nepatrný zlomek Čechů.

Přestože výsledky se na první pohled řádově liší, zdání klame. Ve skutečnosti dost možná oba výsledky říkají prakticky totéž. Jak je to možné? Vysvětlení je jednoduché: používané testy nejsou tak přesné, jak bychom si přáli.



Počet falešných poplachů (falešně pozitivních testů) je u jednoho z použitých testů až deset procent. Tedy kdybychom jím otestovali tisíc vzorků odebraných v roce 2015, přibližně stovka z nich by měla pozitivní výsledek. Na protilátky viru, který v té době ještě neexistoval.



Pět procent, plus minus pět procent

Začneme v jižních Čechách, kde podle zprávy z konce minulého týdne bylo mezi testovanými údajně pět procent pozitivních na protilátky proti novému koronaviru. Celkové číslo se pohybuje mezi pěti až deseti procenty podle jednotlivých profesí, napsaly Seznam Zprávy, které s informací přišly jako první.



To zní jako „tvrdé číslo“, ale k tomu to má daleko. Nikdo v tuto chvíli není ochoten či schopen uvést, kolik nakažených bylo přesně ve vzorku. „Jsou tam jednotky procent pozitivních výsledků, ale já to teď nemohu uvést přesněji,“ uvedl pro Technet.cz lékař a politik Martin Kuba. Kdy přesně budou výsledky podrobnější, neuvedl přesně s tím, že se o tom bude jednat a debatovat v příštích dnech.



Na základě tohoto údaje nelze říci téměř nic. Podíl jednotek procent pozitivních výsledků testů bez dalších detailů může znamenat, že v testovaném vzorku nebyl ve skutečnosti žádný vzorek, který protilátky skutečně obsahoval.



Jak to? Martin Kuba potvrdil, že ve zkoušce byl použit test Anti-SARS-CoV-2 ELISA společnosti Euroimmun. S jeho pomocí se měřila přítomnost dvou typů protilátek proti novému koronaviru, konkrétně typů IgA a IgG.



Jeho parametry lze najít na stránkách výrobce, nás bude zajímat hlavně jeden: pravděpodobnost, se kterou test ukáže správný - tedy negativní - výsledek někomu, kdo protilátky v těle nemá. Označuje se jako specificita.



Tento konkrétní test má podle výrobce na protilátky IgA specificitu zhruba 88 až 92 procent. Jinak řečeno, až ve 12 procentech případů může test nepřesně ukázat pozitivní výsledek, i když ve skutečnosti v daném vzorku protilátky nejsou. Ještě jinak, každý zhruba devátý výsledek měření IgA protilátek u nenakaženého člověka vyjde tak, jako by nákazu prodělal.





Patrně již chápete, v čem je problém. „Pár jednotek procent“ je výsledek pod hranicí „rozlišení“ testu. Takový podíl by se podle údajů výrobce mohl objevit, i kdybyste měřili pouze vzorky od lidí, kteří nákazu virem SARS-CoV-2 opravdu nikdy neprodělali.

Situace by byla jiná, kdybychom věděli, že oněch „několik procent pozitivních výsledků“ bylo dosaženo pouze při měření IgG protilátek. „Přesnost“ (specificita) testu je v tomto případě větší, podle výrobce zhruba 99,6 procenta. V případě kombinace měření obou protilátek by byla ještě vyšší. Taková informace ovšem k dispozici není, takže o výsledku nemůže říci téměř nic.



Správně by se snad mohlo hovořit o tom, že průběžný výsledek se pohybuje „někde mezi 0 a 10 procenty“. Stále je možné, že vzhledem k chybovosti testů mohly všechny pozitivní výsledky být falešné, přesněji řečeno falešně pozitivní.



Když 0,4 může být 0, ale i 3

Výsledek z jižních Čech se tak i přes zdánlivý velký rozdíl velmi podobá těm z celorepublikové průřezové studie. Její také průběžné výsledky byly v médiích představeny tak, že výsledky jsou „promile“. Když se na ně zadíváte jen o něco podrobněji, zjistíte, že to není pravda. V prezentaci představené na tiskové konferenci se uváděl údaj v rozmezí, které vždy začínalo nulou a končilo maximálně nízkými jednotkami procent. Podívejte se sami.



Předběžné výsledky podílu lidí, kteří měli pozitivní výsledek v rychlotestu na výskyt protilátek proti SARS-CoV-2 při průřezovém testování v ČR na konci dubna.

Jinak řečeno, testy sice odhalily mezi 27 tisíci testovaných 107 lidí s pozitivním výsledkem, ale to není „výsledek studie“. Je zcela nepochybné, že minimálně to byla chyba daná vlastnostmi testu, kterou nelze nijak napravit. Po započtení chybovosti testů tak můžeme říci jen tolik, že výsledek se pohybuje někde mezi 0 až 3 procenty podle lokality. Přesněji to zodpovědně říci v tuto chvíli nelze, protože na testy nejde úplně spoléhat.



Je nutné upozornit, že existují metody, jak výsledek „očistit“, a v obou případech se něco takového chystá. Například v jižních Čechách podle Martina Kuby hned několika způsoby. Kromě důkladnějšího statistického zpracovaní průběžných údajů přes porovnání výsledků pro různé protilátky až po opětovné kontroly pozitivních vzorků jinými testy. „Kompletní výsledky pak zveřejníme a všechna data budou otevřená a všem dostupná,“ uvedl Martin Kuba.



To by mohl být skutečný přínos studie. Porovnávání a kontrola kvality testů je klíčová, pokud chceme získat přesný přehled o tom, jak moc se nákaza šíří, kdo ji prodělal a kdo ne.



V celorepublikové průřezové studii to bude podobné. V jejím rámci autoři odebrali i řadu vzorků žilní krve, které se teprve začínají zkoumat (více v našem podrobnějším pohledu na výsledky). Na nich se mohou uskutečnit další výzkum například toho, jak náš imunitní systém na SARS-CoV-2 reaguje, jak vysoké jsou hladiny konkrétních protilátek, zda lze poznat bezpříznakové případy – a především, jak přesné jsou vlastně testy, které máme k dispozici.

Zatím víme jen to, že nejsou stoprocentní. Nevěřte tedy na pohled přesným výsledkům; nepřesné testy takové výsledky dát nemohou. Paradoxně nám testování nepřesnými testy může říce více o těchto testech než o testovaných lidech a o tom, zda se setkali s novým koronavirem.