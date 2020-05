Naděje proti koronaviru. Experimentální vakcína umí vytvořit protilátky

Zveřejněná data vychází z první fáze testování na lidech. Do té se podle serveru Business Insider zapojilo 45 zdravých dobrovolníků ve věku od 18 do 55 let. Každý z nich dostal dvě dávky vakcíny v jedné ze tří dávek – 25, 100 a 250 mikrogramů.

Protilátky proti nemoci covid-19 si vytvořili všichni účastníci, imunitní odpověď se přitom zvyšovala podle množství podané vakcíny. Testování navíc dokázalo, že vakcína je bezpečná. Vedlejší příznaky se ukázaly u tří dobrovolníků, kteří dostali nejvyšší dávku, byly podobné symptomům chřipky a účastníky nijak neohrozily na životě. Společnost věří, že šlo o ukazatel silné imunitní reakce.

„Je to absolutně skvělá zpráva. Zpráva, na kterou mnoho lidí už nějakou dobu čekalo,“ komentoval výsledky testování Tal Zakz ze společnosti Moderna pro CNN.



Otázkou zůstává, jak velké množství vakcíny je potřeba k vytvoření dostatečné imunitní reakce. Tomu se bude věnovat druhá fáze testů. Moderna již oznámila, že z dalších testů vyřadí dávky o množství 250 mikrogramů a místo toho zařadí dávky o množství 50 mikrogramů. Výsledky prvního testování totiž ukazují, že již účastníci, kterým bylo podané nejmenší množství vakcíny, měli podobnou úroveň protilátek jako lidé, kteří si nemocí prošli.

„V kontextu pandemie očekáváme, že poptávka značně převýší nabídku. Nižší dávkování znamená, že budeme schopni ochránit více lidí,“ dodal pro agenturu Reuters Zaks.

Společnost podle něj připravuje plán, na základě něhož by byla schopna dodat vakcínu i do cizích zemí. Dodal, že společnost věří, že má „etickou povinnost zpřístupnit vakcínu všem, kteří ji potřebují“.



Druhá fáze testování by měla začít již brzy, třetí pak společnost plánuje na červenec. Té by se již mělo zúčastnit větší množství dobrovolníků, třetí fáze testování vakcíny běžně zahrnuje desetitisíce lidí. Pokud bude vakcína i nadále vykazovat pozitivní výsledky, odhaduje společnost, že by mohla být hotová mezi lednem a červencem příštího roku. Výsledky testování společnost představila v pondělí. Akcie firmy poté vyskočily o více než čtvrtinu.

Společnost Moderna je jen jedna z více než stovky subjektů, které se nyní snaží vytvořit vakcínu na nemoc covid-19. Svůj vlastní projekt nedávno představila i Česká republika. Podle odborníků jde však o zdlouhavý proces, vyvinutí vakcíny většinou trvá několik let.