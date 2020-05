Koronavirus na Slavii. Pozitivní test má jeden z hráčů, klub zrušil zápas

Pozitivní test na koronavirus oznámil klubový předseda Jaroslav Tvrdík na svém twitterovém účtu.

„Jeden z hráčů Slavie má pozitivní test na koronavirus. Klub ruší dnešní přípravný zápas a vyčká na další pokyny hygienické služby,“ napsal Tvrdík na svůj twitter.

Je to teprve druhý potvrzený případ nákazy v profesionálních klubech.

Poté, co se zavedlo plošné testování u všech dvaatřiceti mužstev jejich hráčů, trenérů, realizačních týmů a pracovníků klubů, se zjistila nákaza u nejmenovaného hráče Mladé Boleslavi.

Do pondělí bylo provedeno 740 testů v šestnácti klubech první a druhé ligy. Slavia patří do druhé poloviny testování, výsledky dalších přibližně osmi set vzorků by měly být známy během úterý.

Slávistický šéf však už veřejnost informoval s předstihem. Podle manuálu Ligové fotbalové asociace (LFA) laboratoř informuje klubového lékaře a ten pak hygienickou stanici.

„Nepochopil jsem, proč je v manuálu epidemiologických opatření doporučených LFA pro kluby zákaz informovat média v případě nakažení covid-19. Mělo by to být přesně obráceně, jen transparentní informace o podobné situaci mohou rozptýlit obavy a podezření,“ prohlásil Tvrdík v rozhovoru pro Lidové noviny.