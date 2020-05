Jen dva nakažení z celé ligy, Slavia do čtvrtka raději přerušila trénink

Zdá se, že restartu profesionálního fotbalu v Česku nic nebrání. Z 1 442 vzorků byly pozitivní pouze dva. Pokud se situace v příštích dnech nezmění, soutěž odstartuje podle plánu.

„Testy probíhaly u všech klubů od minulého pátku do pondělí a zpracovaly celkem téměř 1500 vzorků. Ligová fotbalová asociace během dnešního odpoledne obdržela zprávu, že z celkového počtu necelých 1500 otestovaných osob byla nákaza koronavirem potvrzena pouze u dvou osob, u obou se jednalo o bezpříznakové případy,“ uvedl v tiskovém prohlášení mluvčí ligy Štěpán Hanuš.

Slavia je sice podle svého šéfa Jaroslava Tvrdíka až do čtvrtka v preventivní karanténě. Pak by ale měli jít hráči, trenéři, členové realizačního týmu a další pracovníci klubu na kontrolní testy. Pokud budou výsledky negativní, vrátí se v pátek odpoledne do tréninku.

Nakažený fotbalista Mladé Boleslavi je v izolaci sám, ostatní však také musejí podstoupit kontrolní test, rozhodla krajská hygienická stanice.

Právě Mladá Boleslav a Slavia se mají příští úterý utkat ve vzájemném utkání, bude to první zápas obou týmů po nucené přestávce.

„Chceme hrát, pokud budou i druhé kontrolní testy, které proběhnou v pondělí, negativní,“ uvedl Tvrdík na svém twitteru.

Jaroslav Tvrdik (Twitter) @JaroslavTvrdik Klub do ctvrtka v karantene a kompletni desinfekce. 5 den od kontaktu (v patek) prvni kontrolni test. Dalsi dva testy 8 a 14 den. Tym bude poprve trenovat v patek odpoledne podle vysledku testu. V utery chceme normalne hrat, pokud i druhy pondelni test vyjde negativne. 8 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Liga by měla odstartovat o tři dny dřív, v sobotu 23. května, už dvakrát odloženou dohrávkou mezi Teplicemi a Libercem. Od úterý 26. května už je na programu kompletní 25. kolo.

Že sezonu dohrají, si kluby odsouhlasily minulé úterý na zasedání ligového grémia. Před sebou mají šest kol základní části, pět kol nadstavby, baráž o záchranu a také semifinále a finále poháru. Všechno je naplánováno tak, aby se poslední utkání uskutečnilo 19. července.