V pondělí testy odhalily 111 nakažených, nejvíce od konce dubna

Za pondělí zatím přibyli do statistik dva vyléčení. V pondělí podle dosavadních údajů nikdo s nákazou covid-19 nezemřel. Pokud by tento údaj vydržel, byl by to první den bez oběti od 15. dubna. Podobně jako v případě vyléčených se ale i tato statistika mění zpětně. Novější údaje Ministerstvo zdravotnictví zveřejní na svém webu kolem 8:30.



Celkový počet testů včetně těch opakovaných se k pondělnímu ránu provedlo 356 515.

Nejvíce potvrzených případů nákazy je v Praze, a to 1 981. Více než tisíc nakažených hlásí rovněž Moravskoslezský a Středočeský kraj. V hlavním městě je i největší podíl případů nákazy na počet obyvatel. Na 100 tisíc obyvatel Prahy připadá více než 152 nakažených. Druhý je Karlovarský kraj se 148 nakaženými na 100 tisíc obyvatel. Naopak v jižních Čechách evidují zhruba 28 nakažených na 100 tisíc obyvatel, což je nejméně v Česku.



Dosud nejvíce zemřelých je v Praze, a to 93. V Moravskoslezském kraji zaznamenali 48 obětí, v Karlovarském 34, ve Středočeském 23 a v Ústeckém 21. Nejlépe je na tom Zlínský kraj se dvěma zemřelými.



K pondělnímu ráno bylo hospitalizováno 166 lidí s nemocí covid-19, z toho 36 jich bylo v těžkém stavu.

Počet osob s covid-19 dle krajů