Proč se jižní Čechy liší? Testovali jsme chytře a jinak, stav je vážný, říká Kuba

Martin Kuba toho má za sebou dost. Kromě jiného byl prvním lékařem záchranné služby, který v roce 2003 zasahoval u tragické nehody autobusu u Nažidel. Poté byl ministrem průmyslu a obchodu za ODS. Po konci Petra Nečase stranu vedl. Dnes je členem výkonné rady strany a spolufinancoval průzkum promořenosti koronavirem v Jihočeském kraji. Ten může ukázat, že Čechů bylo nakaženo mnohem víc, než udává vláda.

Vláda si nedávno udělala vlastní testy promořenosti koronavirem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch následně oznámil, že se počet nakažených v Česku pohybuje v řádu promile. Vy jste v Jihočeském kraji udělali vlastní testování, na které finančně přispěla vaše firma. Výsledky jsou úplně odlišné. Covid–19 podle nich prodělal každý dvacátý obyvatel Česka. Proč máme věřit právě „vašim“ číslům? A nešlo hlavně o to zviditelnit vaší firmu?

Motivovalo mě k tomu hlavně to, že jako lékař jsem na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) strávil u lůžek ventilovaných pacientů hodně času. Když se objevila tato nemoc, fascinovaly mě výroky řady politiků, protože si vůbec neuměli představit, jak to u intenzivních lůžek reálně vypadá. Udělala se řada opatření, která podvázala celou ekonomiku.

Asi bylo správné, že se zavedla, protože bylo třeba zbrzdit náraz na zdravotní systém. Ale od začátku tvrdím, že pokud se opatření mají dělat, je nutné k tomu mít přesná data. A ne bojovat s nějakým „božstvem někde v horách“, kterého se bojíme, když vyjdeme ven. V 21. století je nutné bojovat na základě konkrétních čísel.

Jakým způsobem jste „svá“ data sháněli?

Pořád se vedla debata, jestli to někdo prodělal či ne, kolik lidí to mělo. Říkal jsem tedy: Pojďme si v jižních Čechách udělat průzkum, který by byl relevantní. Poslouchal jsem, co o tom říká pan profesor Beran (profesor Jiří Beran, vedoucí lékař Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové – pozn. red.), diskutoval jsem s primářkami laboratoří v Písku a ve Strakonicích, což byly okresy, které mají největší a nejmenší výskyt, dále s paní ředitelkou hygieny.

Dostali jsme se k tomu, že bychom chtěli sami testovat. Ne na rychlotestech, ke kterým byla řada výhrad, ale využít standardní laboratorní testy. Hledali jsme na trhu opravdu kvalitní. I kvůli silným preferencím primářek jsme vybrali německé testy, které netestují jen z kapilární krve, ale z krve žilní. Je to test, který trvá tři hodiny. Oslovil jsem paní hejtmanku (Ivana Stráská z ČSSD – pozn. red.) a řekl ji, že by bylo fajn to udělat. A že jsem připraven na to z naší firmy přispět.

Testy vyšly na 1,4 milionu korun, my přispěli 250 tisíc. Paní hejtmanka kývla, za což ji děkuji. Motivem skutečně bylo, že mě to jako lékaře baví a zajímá. I s podnikatelskou zkušeností tvrdím, že se ten boj má vést s přesnými daty.

Test promořenosti udělal nedávno stát. Vy jste nevěřili výsledkům, které podle ministra Vojtěcha ukazovaly na to, že se v Česku nakazilo promile lidí?

No, úplně ne. Z principu rychlostesty, u nichž máte výsledek za 15 minut, nemohou být přesné. Hodnocení probíhá na základě toho, že tam čárka je, nebo ne. Nese to větší chybovost. Chtěli jsme mít přesnější představu na základě kvalitnějšího měření.

Opět mohu zmínit pana profesora Berana, který upozorňoval na to, že u bezpříznakového průběhu, kdy se vir podaří zlikvidovat na úrovni buněk sliznic a nemoc proběhne třeba i bezpříznakově, jsou mnohem více vypovídající protilátky IgA. Proto jsme vybíraly testy na sledování protilátek IgA a IgG. A měřili jsme nejen přítomnost, ale i jejich hladinu. Takže jsme měřili jinými testy, jiný typ protilátek, než se měřil v celorepublikové studii, ale také jsme měli jiný vzorek a to žilní krev. Která by se mimochodem měla používat i u rychlotestů.

Stát vyzval lidi, ať se přijdou nechat otestovat. Třeba v Brně u tlačenic důchodců musela zasahovat policie. Jakou metodiku testování jste zvolili vy?

Úplně ideální metodika by byla náhodný výběr. Třeba podle volebních seznamů. To jsme nebyli schopni provést, takže jsme zvolili dvě skupiny lidí z okresů Písek a Strakonice. Tisícovka byla profesní skupina, kdy jsme chtěli, aby šlo o lidi, kteří byli za posledních osm týdnů v co největším kontaktu s co největším počtem lidí. To znamená pokladní, policisté, záchranáři, hasiči, sestřičky. Prostě lidé, co se pohybují venku a neseděli zavření doma. Ty jsme nabrali v každém okrese vždy za jeden den.

Druhá tisícovka byla dobrovolnická. To znamená, že jsme umožnili dobrovolníkům se přihlásit. Ale protože byl vysoký převis, nechali jsme je nahlásit se na webové stránky a pak z nich vybírali složení, aby odpovídalo pohlavím a věkem průměru v daném okrese. Pak jsme vybrané lidi pozvali na konkrétní hodinu a čas v průběhu deseti dní. Takže tam nebyla žádná fronta.

Čím jsou podle vás natolik rozdílné výsledky vašeho testování a toho, které provedlo plošně ministerstvo zdravotnictví?

Ke každé studii je nutno přistupovat s pokorou a my ještě nemáme výsledky komplet dodělány. Už teď se ale ukazuje, že to nejsou promile, ale procenta. Řada odborníků to očekávala. Jsem přesvědčen, že to je jednak tím, že máme přesnější testy, za druhé sledujeme IgA protilátky, které v rychlotestech nejsou. Prostě ta metoda testování je jiná. Nám šlo o to nabídnout co nejpřesnější čísla.

Potřebují je nejen lékaři, ale i ekonomové. Vezměte si, že se veřejně prezentuje, že v Česku onemocnělo kolem osmi tisíc lidí, ale možná se s tím potkalo 4 či 5 procent lidí. To je rázem 500 tisíc lidí. Takže musíme říct, že sice umřelo cca 280 lidí, ale nikoli z počtu osmi tisíc, nýbrž z půl milionu. To jsou strašně důležitá čísla pro nastavování všech parametrů. Chtěli jsme přispět co nejpřesnějšími čísly do debaty.

Počet osob s covid-19 dle krajů

1926 1012 180 651 435 518 199 194 282 181 507 731 344 1189

Zmínil jste, že jste testovali tisíc lidí v první linii. Jak si vysvětlujete, že mluvčí největších sítí s potravinami včetně Globusu či Lidlu mluvili o jednotkách nakažených, kteří si to navíc přinesli z domova?

Nechci komentovat konkrétní čísla. Nicméně jsme pozvali zástupce pokladních z několika řetězců. I mezi nimi se ukázalo, že mají pozitivní protilátky. Teď je to i o tom, co znamená být nemocný. Jestli se bavíme o těžkém průběhu, nebo o tom, co vidíme v testech. Že to dotyčný člověk třeba ani nevěděl, měl bezpříznakový průběh. Takový, který na jaře možná přikládáte únavě či bolestem hlavy. Ale v protilátkách se to projeví.

Opakuji, že v prvních výsledcích se ukazuje, že míra přítomnosti protilátek je opravdu vyšší než promile. To je podstatné. Když to vezmeme v hodnotě onoho půlmilionu lidí, o kterém jsem mluvil, je to strašně důležité. Chce to další randomizovanou studii a diskuzi statistiků a dalších odborníků a do ní chceme přispět.

Nyní jsme v situaci, kdy se po „drakonických opatřeních“, jak to nazval ministr vnitra Jan Hamáček, vše strašně rychle uvolňuje. Může přijít druhá vlna, nebo to jen vláda celou dobu zbytečně držela společnost příliš zkrátka, ačkoli takové nebezpečí ani nehrozilo?

To jsou přesně ty otázky, které se nyní otevírají. Tvrdím, že musíme především chránit ty, které nemoc nejvíc ohrožuje. Pokud se ukáže, že tím řada lidí prošla, aniž by to na sobě nějak zpozorovala, je to vlastně dobrá zpráva. O to víc se musíme zaměřovat na ochranu lidí, kteří to potřebují. Ať už na seniory, nebo třeba lidi s diabetem. Ale také je nutné říct, že aby těm seniorům chodil ještě příští rok nějaký důchod, nemůžeme všichni sedět doma a celou ekonomiku mít zavřenou.

Opatření nesmí podvazovat společnost jako dosud, protože to má zásadní dopady. Opakuji, že jsem nikdy nekritizoval, že se opatření přijala. Česká republika tím prošla velmi dobře. Ale také jsem vždy říkal, že musíme den po dni přesně vyhodnocovat, jak se situace mění, aby byl boj efektivní.

Nelze na dva roky zavřít ekonomiku, po nich už by nemuselo být co rovnat. Kromě toho by pak procento těch, co zemřou proto, že se báli jít k doktorovi a ignorovali vyšetření, mohlo být vyšší než těch, co zemřeli v souvislosti s covidem.

Jste členem výkonné rady ODS, po pádu Petra Nečase jste občanské demokraty vedl. Z podstaty věci tedy člověk očekává, že na vládních krocích nemůžete nechat suchou niť. Nehraje ve vašich tezích i toto svoji roli?

Myslím, že jestli mě posloucháte, tak jsem ani jednou neřekl nic proti tomu, co dělá vláda. Spíš říkám, že je situace tak vážná, že bychom všichni měli hledat racionální řešení. Jsem lékař, jsem zvyklý se v podobných situacích chovat racionálně. Na záchrance jsme se museli rychle rozhodovat, co je třeba udělat, aby pacient přežil. Je to systém určitého krizového řízení.

Myslím, že ode mě ani jednou nezaznělo, co dělá vláda špatně. My tu studii nedělali proto, abychom řekli, že někdo jiný udělal špatnou. Chtěli jsme studii, která co nejpřesněji řekne, jak to v populaci vypadá.

Jsem připraven o tom s kýmkoli diskutovat. Teď se všichni musíme bavit o tom, abychom Českou republiku a jednotlivé kraje tímto stavem provedli co nejlépe.

Mimochodem, co říkáte na počínání ODS v době koronakrize? Váš předseda Fiala v Deníku N prohlásil, že vláda ukradla všechny recepty vaší strany a že on bude příští premiér. Do toho se vám hádá starosta Řeporyjí Pavel Novotný s europoslancem a členem grémia ODS Janem Zahradilem, kdo by měl ze strany vypadnout. Jak to jako bývalý šéf ODS vidíte vy?

Tak já bych se v tuto chvíli přiznal, že se výkonná rada ODS nesešla za celou dobu koronakrize. Takže centrální politiku ODS ani neřídím, ani nekoordinuji. Proto se k ní ani nevyjadřuji. Pro mě bylo podstatné se věnovat tomu, jak to proběhne u nás v regionu.

S naším nadačním fondem jsme se věnovali nákupům seniorů, zajišťování roušek a dezinfekce. Myslím, že kdybych kroky centrální ODS organizoval, asi bych některé věci formuloval jinak. To, že vláda přijímá opatření navržená ODS se zpožděním, je asi do určité míry fakt. Ale já osobně bych k tomu možná v některých oblastech přistupovat trochu jinak. Ale to je na nějakou vnitrostranickou diskuzi, já tyto věci nerad řeším přes média.

Dobrá, rozumím. Nicméně mi jako bývalý šéf ODS řekněte, co říkáte na aktivity nejvýraznějšího člena strany Pavla Novotného…

Pavel Novotný má samozřejmě obrovský talent na sebe připoutat pozornost, což může být pro některé voliče atraktivní. Pro mě je jeho forma, byť někdy fakticky popisuje věci správně, těžko přijatelná. Úplně si neumím představit, že by to měl být hlavní proud v komunikaci ODS. Ale raději si ty věci budu říkat s kolegy v rámci vnitrostranické diskuze. Myslím, že teď máme jiné starosti. Asi bychom měli akcentovat, že je ODS schopna přicházet s věcnou politikou a národ či kraj někam vést, než si vyměňovat názory, kdo říká více nebo méně sprostých slov.