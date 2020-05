Kolik lidí mělo koronavirus? To jednoduše nezjistíme, říká imunolog

Co je z vašeho pohledu nejdůležitější nezodpovězená otázka kolem SARS-CoV-2?

Kolik lidí skutečně chorobu prodělalo a je již vůči další nákaze imunní. To totiž z několika důvodů stále spolehlivě nevíme.

Proč je těžké zjistit, kdo virovou chorobu prodělal?

Na to je zapotřebí dát trochu delší odpověď. Nejprve si musíme říci, jaké jsou základní zbraně imunitního systému. Jakousi první, rychlou, ale méně přesnou linií obrany jsou takzvané vrozené či neadaptivní mechanismy. Patří sem například buňky zvané fagocyty – „žravé buňky“, které pohlcují vše, co do organismu nepatří, nebo takzvané NK buňky (z angl. Natural Killers – pozn.red.), které zabíjejí virem nakažené buňky, aby se nestaly zdrojem šíření nákazy. To je samozřejmě trochu riskantní strategie a u některých virových onemocnění může nadělat více škody než užitku. Většinou to ale funguje dobře.