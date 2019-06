ONLINE: Nadal útočí na dvanáctý titul z Paříže. Hraje proti Thiemovi

Jeden útočí na rekordní dvanáctý titul ze slavného antukového podniku, ten druhý zase usiluje o svůj první triumf na turnajích velké čtyřky.

Oba spojuje loňská finálová účast. Tehdy se radoval Nadal, který svého rakouského soka porazil ve třech setech v poměru 6:4, 6:3 a 6:2.

Rafael Nadal vs. Dominic Thiem Podrobná online reportáž

„Vloni to byla úžasná zkušenost a já se letos pokusím udělat všechno o něco lépe,“ líčil Thiem po těžkém semifinále proti Srbu Novaku Djokovičovi.

To organizátoři kvůli dešti přeložili. Sobotní pokračování poté dospělo až do pátého setu. V něm zvítězil Thiem 7:5 a zahraje si své druhé grandslamové finále v kariéře. A opět proti 33letému Španělovi.

„Hrát proti Rafovi je vždy ohromně těžké, ale zkusím si udržet všechny pozitivní emoce, které mám teď po zápase proti Novakovi, a uvidíme,“ říkal před zápasem 25letý tenista.

Nadal zvládl svůj semifinálový duel jasně. Jedenáctinásobný šampion turnaje porazil Švýcara Rogera Federera 6:3, 6:4, 6:2 a připsal si už 92. výhru na tomto turnaji (prohrál pouze dva zápasy).

V případě finálového triumfu se stane držitelem dvanácti titulů z Roland Garros. To se ještě nikomu nepovedlo. „Je to neuvěřitelné, co?“ přemítal vítěz sedmnácti grandslamů. „Před sedmi, osmi lety jsem o tom ani nesnil a teď se to může stát.“

Vzájemné souboje hovoří lépe pro Nadala, jenž uspěl v osmi zápasech, jeho rakouský protějšek ve čtyřech. Naposledy se ale radoval Thiem, který v semifinále na antuce v Barceloně předčil domácího tenistu 2:0 na sety.

Povede se mu to však znovu?