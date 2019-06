Rafa vs. Nole. Panuje mezi nimi napětí, říká tenisový trenér Žofka

„Panuje mezi nimi napětí. Ve vzájemných zápasech jsou nervózní, odhalují si navzájem slabiny. Ždímají ze sebe to nejlepší. Jsou stále na úplné špici, byť se za nimi žene smečka vlčáků,“ říká Zdeněk Žofka, jenž by Nadala a Djokoviče ještě před měsícem netipoval na finalisty Roland Garros. V posledních týdnech však změnil názor.

Co pro poměr sil mezi dvěma titány znamená Nadalův květnový triumf v Římě?

Moc! Rafovi se v úvodu antukové sezony na jeho poměry až neuvěřitelně nedařilo. I jeho trenér Moya říkal, že to tehdy vůbec nevypadalo, že by měl patřit k favoritům v Paříži. Hodně změnil nejen titul z Říma a výhra nad Djokovičem, ale hlavně styl, jakým Novaka přejel.

O čem svědčí skóre 6:0, 4:6, 6:1?

Pro Nadalovo sebevědomí je bombastické, Djokovičem otřáslo. Vždyť na začátku třetího setu rozlámal raketu. Mohlo být hotovo už po dvou sadách, Novak se hůř pohyboval, Rafa měl šance ukončit zápas dřív.

Od roku 2015 má Djokovič v bilanci převahu 9:3. Ujistil se Nadal po výprasku ve finále Australian Open, že stále na soka má?

Ta čísla jsou pro Rafu tristní. V klíčových chvílích si na Novaka nevěří a hraje je špatně. Třeba loni ve Wimbledonu trochu selhal. A v Melbourne vyloženě neměl nárok.

Věřil jste, že se z debaklu 3:6, 2:6, 3:6 oklepe?

Když jsem ho v Austrálii sledoval, úplně mi ho bylo líto. Ale podobný pocit už jsem při jeho zápasech s Djokovičem měl dřív. Dlouho jsem se divil, že se nepoučil z taktiky, kterou proti Srbovi vykoumal kouč Lendl pro Murrayho.

Co máte na mysli?

Není účinné stále do něj bušit. V porovnání s Nadalem stojí výrazně víc v kurtu. Čím větší ránu na něj Rafa vypálí, tím dřív mu ji pošle zpátky a tlačí ho dozadu. Novakovi víc sedí, když ty pecky rychle odráží, než kdyby musel sám tvořit. Murray se proti němu občas nesnažil o vítězné údery, ale zkoušel ho „utavit“, s čímž si Djokovič nevěděl rady. Tohle Nadal nechtěl pochopit.

Roland Garros speciální příloha iDNES.cz

Co v Římě změnil?

Hrál z bekhendu po čáře vyšší liftované míče. Čekal na vhodnou příležitost a až pak bouchl, což bylo pro Djokoviče nepříjemné. Věřím, že by mu nevonělo, kdyby Nadal víc zapojil čop – zejména do jeho forhendu. Španěl by ve výměnách získal ještě víc času. Každopádně znovu ukázal, jaký je bojovník.

Jaký?

Neskutečný. Dokáže se zotavit ze zranění, která plynou také z jeho méně estetické hry, i z drsných porážek. A to navzdory psychickému bloku, který z Djokoviče má. Ty dva teď spojuje jedna věc – motivace dotáhnout a překonat Federera v počtu grandslamových titulů (Nadal ztrácí tři, Djokovič pět).

Ani jeden neprožívá idylickou sezonu, Djokoviče po Australian Open rozhodily politické boje v ATP. Opravdu ladí formu vyloženě na čtyři největší akce?

Ano. Byť Nadal určitě nechtěl na antuce začít, jak začal. Opravdu nehrál dobře. Djokovičovi zase nevyšlo Indian Wells ani Miami. Tihle Top hráči se skutečně mohou soustředit hlavně na grandslamy. Ne že by se mezi nimi nesnažili, ale třeba ještě probíhá nějaká kondiční příprava nebo nejsou úplně odpočatí. V každém případě ale záleží na tom, co grandslamu předchází.

Nadal má proti Srbovi stále největší šanci právě na antuce, že?

Zcela určitě. Na ní je fenomén. Djokovič si na ní proti němu věří nejméně, po jeho těžké porážce v Římě se poměr sil změnil.

Čekal jste je před startem Roland Garros ve finále?

Už spíš ano. Začátkem května se přitom zdálo, že může v Paříži vyhrát skoro kdokoli, což je až fascinující.

Kdo pro ně představuje na oranžové drti největší hrozbu?

Federer se sice mezi ně v uplynulých letech opět vmísil, čímž nejen mě překvapil, ale na antuce jim je nejblíž Rakušan Thiem. Nedávno oba porazil, ač je to v utkáních na tři vítězné sety těžší. Je též třeba přihlížet k vývoji formy v průběhu turnaje a k podmínkám. Co se týče Nadala a Djokoviče, prvnímu by o něco víc svědčilo sucho a horko, druhému chladnější a vlhčí počasí.

Karolína Plíšková tvrdila, že pořadatelé nasypali na hlavní dvorce víc antuky, aby povrch vyhovoval jedenáctinásobnému šampionovi Nadalovi. Co vy na to?

Tomu moc nevěřím. Je pravda, že na Australian Open za dob Marka Philippoussise natřeli kurty hladčeji, aby po nich míče sklouzávaly rychleji. Těžko soudit z obrazovky, ale nezdá se mi, že by v Paříži vyloženě pomáhali Nadalovi. A když na kurtu leží víc antuky, nemusí to znamenat, že míče skáčou výš.