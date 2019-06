ONLINE: Thiem a Djokovič znovu na kurtu, Vondroušovou čeká finále

Světová jednička Novak Djokovič si na cestě do semifinále počínal naprosto suverénně, ovšem v pátek v utkání s Dominicem Thiemem ztratil první sadu 2:6. Srbský tenista sice ve druhém setu poměrem 6:3 vyrovnal, třetí dějství ale opět začal lépe Rakušan, který odskočil do vedení 3:1.

Pořadatelé poté utkání kvůli nepřízni počasí přeložili na dnešek.

ONLINE: Novak Djokovič vs. Dominic Thiem Dohrávku semifinále dvouhry mužů sledujeme podrobně.

Tahákem sobotního programu, zejména pro české fanoušky, je ale jiný zápas.

Zápas, ve kterém může největší příběh letošního Roland Garros dostat zlatou tečku.

Nově zrozená česká hvězda Markéta Vondroušová ve finále dvouhry žen vyzve Australanku Ashleigh Bartyovou. Takové složení boje o trofej tipoval před turnajem málokdo.

ONLINE: Markéta Vondroušová vs. Ashleigh Bartyová Finále dvouhry žen budeme podrobně sledovat.

Šance obou hráček jsou vyrovnané, pro obě půjde o největší zápas kariéry.

Mladá Češka dosud byla na grandslamu nejdále loni na US Open v osmifinále, Australanka letos v Melbourne prohrála ve čtvrtfinále s Petrou Kvitovou.

Vondroušová v pařížském čtvrtfinále zdolala Chorvatku Martičovou, v pátek pak Britku Kontaovou. Bartyová zase vyřadila Američanku Keysovou, v semifinále po bláznivém průběhu Američanku Anisimovou.

„Je to úžasné. Tohle jsem si nikdy nepředstavovala. Je to nejlepší týden mého života. Jsem ohromně šťastná. Kdyby mi tohle někdo pověděl před pár lety, pomyslím si, že je blázen,“ zářila 19letá levačka po postupu do finále.

I v něm není bez naděje na úspěch. S Bartyovou sice oba předchozí duely prohrála 0:2, ovšem hrálo se na betonu a trávě. Na antuce má Vondroušová mimořádnou formu, vždyť v Paříži ještě neztratila ani set. „Bartyová je hráčka Top 10, předvádí teď skvělý tenis,“ poznamenala 38. hráčka pořadí WTA.

„Taky dost nakopává forhend, hraje hodně čopů. Její hra je pestrá, v tom jsme si podobné, takže si myslím, že všechny čeká zajímavý zápas,“ předpovídá.

A podobně před finále hovoří i 23letá Australanka: „Vondroušová má úžasnou bilanci v průběhu celého roku, je velmi stabilní. Má strašně variabilní hru, dokáže míče rozmisťovat po celém kurtu a výjimečně dobře se pohybuje. Já se musím pokusit co nejvíc držet svůj styl hry. Myslím, že to pro obě bude vzrušující finále.“

Zajímavé a vzrušující finále to jistě bude. Také průlomové, historické, nezapomenutelné a vítězné.

Ale pro koho?