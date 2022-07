Útočný styl a rady od Štěpánka. Jak české tenisové naděje okouzlily Prahu

Při absenci původně přihlášených Petry Kvitové s Karolínou Muchovou, které nestartovaly před domácími fanoušky kvůli zdravotním problémům, se na zástupkyně nastupující generace upínala zvýšená pozornost.

Vždyť i asociace WTA v článku na svém oficiálním webu hlásila: „Nová vlna českých tenistek zanechala na turnaji v Praze velkou stopu!“

Pochvalná slova se aktuálně hrnou především na adresu Noskové. Sedmnáctiletá slečna z Přerova v uplynulých dnech bavila pražské publikum svou odvahou ve výměnách, díky níž dokráčela k prvnímu velkému výsledku na okruhu WTA.

Svěřenkyně Tomáše Krupy, jenž dříve vedl třeba Tomáš Berdycha, prošla až do semifinále, kde nestačila na Marii Bouzkovou. Na cestě mezi poslední čtyřku si připsala první skalp hráčky z elitní stovky, světové osmatřicítky Alizé Cornetové.

„Všechny tři vyhrané zápasy jsem zvládla fyzicky i psychicky. Odnáším si spoustu zkušeností, na turnaj budu vzpomínat jen v nejlepším,“ vyprávěla česká naděje.

Na začátku sezony nebyla se svými výkony spokojena. Vše se změnilo na Roland Garros, kde před rokem triumfovala mezi juniorkami. „Paříž je moje magické místo,“ přiznala.

Tentokrát ve Francii nastoupila mezi dospělými. Překonala veškeré nástrahy kvalifikace a v prvním kole svedla vyrovnanou bitvu s dvanáctou nasazenou Emmou Raducanuovou (7:6, 5:7, 1:6).

Na přelomu června a července vynechala Wimbledon, kde mohla poprvé potkat Serenu Williamsovou, svůj velký tenisový vzor. Raději se vydala na menší podnik ITF ve Versmoldu. A vybojovala druhý titul v sezoně.

Do Prahy přijela jako 112. hráčka světového žebříčku, od pondělka se usadí na 93. příčce. „Na začátku roku jsem si dala za cíl proniknout do stovky. Je to pro mě opravdu speciální,“ pochvalovala si.

V Praze zaujala i vítěznou mentalitou. „Trenér mi řekl, že užívat si můžu jiné věci. A já na to mám stejný názor, šla jsem vyhrát,“ líčila po zvládnutém dramatu proti Cornetové.

Česká tenisová naděje Linda Nosková.

Po postupu do semifinále dostala na tiskové konferenci otázku, zda si věří i na krajanku Bouzkovou. „Finále si chci zahrát pokaždé, od začátku turnaje mám vysoké cíle,“ odpověděla.

Možná i díky zdravému sebevědomí je z mladých českých tenistek nejdále. Ostatní se jí snaží zdatně sekundovat. Třeba Lucie Havlíčková rovněž ukázala velký potenciál.

Stejně jako Nosková si v areálu pražské Sparty připsala první výhru na okruhu WTA. Pomohly jí i vzpomínky na letošní jízdu v Paříži, kde napodobila svou o osm měsíců starší krajanku a ovládla juniorský grandslam.

Ve Stromovce čelila zatím největší výzvě v kariéře. Světové dvojky Anett Kontaveitové se rozhodně nezalekla. Estonce dělala problémy svižnými údery a tvrdým servisem, jehož rychlost se párkrát vyšplhala k 190 kilometrům za hodinu.

V klíčových momentech ale postrádala větší trpělivost. „Soupeřka ukázala, že je psychicky vyspělejší a zkušenější. Porazit ji by bylo nesmírně složité, asi i nemožné,“ uznala.

I přes prohru 4:6, 3:6 si utkání před zaplněným centrálním dvorcem užila bez nervů. „Tolik lidí mi po prohraném zápase ještě negratulovalo,“ pronesla 601. hráčka světového žebříčku s úsměvem na tváři.

Mezi dospělými se stále spíše rozkoukává. Připravuje se pod vedením trenéra Lukáše Dlouhého a kondičního specialisty Marka Všetíčka, který dříve spolupracoval s Radkem Štěpánkem.

Ani dvojnásobný vítěz Davis Cupu neváhá Havlíčkové občas poskytnout cennou radu: „Před rokem a půl jsem ji viděl poprvé. Těší mě, jak se za tu dobu posunula. Má v sobě obrovský potenciál, může z ní vyrůst skvělá hráčka.“

„Líbí se mi její styl, který je postavený na agresivitě. Moc se s tím nemaže. Občas si ale musí trochu počkat, ne se snažit ukončit výměnu každým úderem,“ řekl Štěpánek.

Nátlaková hra zdobí i Dominiku Šalkovou. „Střílím to. Hodně lidí mi říká, že někdy do toho jdu až moc,“ prohlásila studentka státního gymnázia v Opatově po úterním vítězství nad Ylenou In-Albonovou.

Do hlavní soutěže Livesport Prague Open se probojovala z kvalifikace, kde přetlačila dvě bývalé členky elitní stovky.

Česká tenistka Dominika Šalková.

Ve druhém kole sice sebrala Bouzkové jen tři gamy, ale od zkušenější soupeřky si za svůj výkon vysloužila ocenění: „Domča je super hráčka, která toho má hodně před sebou.“

Na otázku, odkud se mladé tenistky ve zdejším prostředí neustále berou, ale nedokázala čtvrtfinalistka Wimbledonu odpovědět: „Nevím, čím to je. Ale je to neuvěřitelné. Každý rok se vyklube někdo nový. Zdá se mi, že jich je víc a víc.“

A opravdu, u Noskové, Havlíčkové a Šalkové zástup zástup nadějných juniorek zdaleka nekončí. Zajímavě se v Praze uvedla i Barbora Palicová (18 let). Nezapomínejme ani na Lindu (17 let) a Brendu (15 let) Fruhvirtovy, Sáru Bejlek či Nikolu Bartůňkovou (obě 16 let).

Každá z nich jde jinou cestou, ale všechny pevně věří, že se potkají na vrcholu. Pokud budou v nastoleném trendu pokračovat, český ženský tenis se o budoucnost nemusí strachovat.