Nosková zdolala přemožitelku Swiatekové a hlásila: Největší výhra v kariéře

S dvaatřicetiletou Francouzkou se tahala 2 hodiny a 27 minut. Soupeřky, která před necelým měsícem na Wimbledonu ukončila 37 utkání trvající vítěznou šňůru světové jedničky Igy Swiatkové, se rozhodně nezalekla.

Od začátku se snažila diktovat hru. Chodila si pro vítězné míče, nebála se riskovat. Zprvu jí nastolená taktika vycházela, ale pátá nasazená Cornetová se ve druhém setu zlepšila a srovnala.

Atraktivní duel vyvrcholil napínavým tiebreakem třetího setu. Stále teprve sedmnáctiletá Nosková v něm na mnohem zkušenější soupeřku dokázala vyzrát a postoupila do čtvrtfinále Livesport Prague Open.

Jak jste prožívala pět neproměněných mečbolů?

Byly tam nějaké nevynucené chyby, ale většinu z těch pěti bodů si soupeřka uhrála sama. Párkrát jí to spadlo na lajnu, nemohla jsem moc zareagovat. Ale nakonec jsem to nějak zvládla, za což jsem ráda.

Jak se po takovém maratonu cítíte? Opět se hrálo ve velkém vedru.

Dost unaveně. Vzalo mi to hodně sil, i po mentální stránce to bylo náročné. Alizé hraje spíš na údržbu, má ráda dlouhé výměny a hodně běhá. Ale věděla jsem, do čeho jdu. Snažila jsem se hrát agresivně, ale zápas byl i tak dost dlouhý.

Bylo výhodou, že jste se mohla opřít o podání?

Hlavně ve třetím setu mi fungoval první servis, což mi hodně pomohlo. Jsem ráda, že jsem ho využila. Na druhou stranu, bylo tam i několik dvojchyb (7). Na tom musím zapracovat.

Loni jste triumfovala na Roland Garros. Řadíte tuto výhru výše?

Vážím si ji nejvíce ze všech. Juniorský tenis je úplně jiný. Už mám za sebou i pár úspěchů mezi dospělými, ale hlavně na turnajích ITF. Výhra na okruhu WTA, navíc nad hráčkou z elitní stovky, se určitě počítá.

Lucie Havlíčková říkala, že si šla zápas se světovou dvojkou Anett Kontaveitovou hlavně užít. Co vy?

Trenér (Tomáš Krupa) mi řekl, že užívat si můžu jiné věci. (směje se) A já na to mám stejný názor, šla jsem vyhrát.

Ve čtvrtfinále vás čeká Nao Hibinová z Japonska, 251. hráčka světového žebříčku a přemožitelka Barbory Krejčíkové. Cítíte šanci na postup?

Popravdě jsem ani netušila, kdo tam na mě v případě výhry vychází. Soustředila jsem se jen na zápas s Cornetovou. Jméno soupeřky mi řekli až na kurtu. Hibinová sice není na žebříčku moc vysoko, ale porazila grandslamovou šampionku. Hraje dobře, bude to těžký zápas.

Jak načerpáte síly? Asi bude potřeba pořádná regenerace, že?

Další tři hodiny nejspíš strávím ve studené vodě. (směje se) Dám si dobrou večeři a půjdu brzy spát.