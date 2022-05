Odvážná, až bezhlavá. Sedmnáctiletá Nosková ukázala světu, že míří vysoko

S dvanáctou hráčkou světa a šampionkou loňského US Open se prala víc než dvě a půl hodiny. Ve druhé sadě měla náskok brejku. Nakonec ale padla 7:6, 5:7 a 1:6.

„Byl to skvělý zápas, moc jsem si ho užila. Šla jsem do něj s tím, že nemám co ztratit, tak jsem do toho šla na plný koule. Určitě si z toho něco vezmu,“ hodnotila otevřeně.

Co konkrétně? Zejména poznatek, že v klíčových momentech se někdy vyplatí více trpělivosti. Nosková se v koncovce druhého setu, v níž sahala po vítězství, několikrát unáhlila.

„Hodně zbytečně jsem riskovala, což mi asi celý zápas prohrálo,“ uznala hodinu po utkání, když tichým, ale pevným hlasem odpovídala na dotazy českých žurnalistů.

Dále zmínila, že potřebuje zapracovat na podání, kterým si nepomáhala tolik, jak by proti tak kvalitní sokyni potřebovala.

„Ale jinak svou hru nějak extra měnit nebudu. Udělala jsem hodně nevynucených chyb, ale taky jsem měla hodně winnerů,“ všimla si.

I díky své agresivitě platí za mimořádný český talent. V sedmnácti letech okupuje 184. pozici žebříčku WTA, po Roland Garros se o dobrých 25 pozic posune. Pokud bychom brali pořadí tenistek do dvaceti let, Nosková je jedenáctá na světě. A druhá nejmladší.

Linda Nosková během své grandslamové premiéry mezi dospělými na Roland Garros.

„Linda má velice dobře našlápnuto,“ chválila ji ještě před turnajem expertka iDNES Premium Barbora Strýcová. „Párkrát jsem ji viděla hrát. Líbí se mi její tenis. Je rychlý a moderní. Sice svou profesionální cestu teprve začíná, ale už poskočila do dvoustovky, což je pecka. Jen tak dál!“

V Paříži zaznamenala Nosková další důležitý milník ve slibně rozjeté kariéře: poprvé okusila grandslamovou hlavní soutěž. Účast v ní si zajistila třemi výhrami v kvalifikaci.

A v pondělí večer sahala i po čtvrtém úspěchu. Přestože s Raducanuovou prohrála, kurt opouštěla po skvělém výkonu a za ovací diváků.

„Ale ani kdyby mi teď někdo přinesl cokoliv z nebe, tak by mě to nerozesmálo a necítila bych se líp,“ pravila posmutněle.

Vzápětí se jí do hlasu přeci jen vkradlo nadšení. To když líčila, jak prožívala zápas na třetím největším dvorci pařížského areálu, který nese jméno Simonne Mathieuouvé, a má kapacitu pět tisíc diváků.

„Ze začátku jsem byla hodně nervózní, první dva gamy jsem se z toho všeho klepala. Ale pak jsem si zvykla a už jsem se rozehrála.“

Vzhledem k tomu, že loni na Roland Garros ovládla dvouhru juniorek, měla při návratu do Paříže spoustu podporovatelů. I když přiznala, že skandování svého jména příliš nevnímala, uznala: „Zvyká se na to hezky.“

Po vyřazení v prvním kole dvouhry žen by se teoreticky mohla ucházet o obhajobu titulu v singlu juniorek, který začíná až v neděli.

„Ale už to nemá smysl. Neměla bych do toho ani chuť,“ nezastírá, že už má vyšší ambice. Plánuje se zaměřovat na souboje s dospělými, v jejichž konkurenci rovněž sbírá úspěchy. Třeba na přelomu března a dubna ovládla podnik ITF s dotací 60 000 dolarů ve Francii.

Roland Garros příloha iDNES.cz

„V posledním roce už jsem hrála dost dospělých turnajů. A dařilo se mi na nich i vyhrávat, takže jsem si na tu úroveň zvykla,“ přibližuje.

Dál se bude rozvíjet pod vedením Tomáše Krupy, který dříve vedl Tomáše Berdycha, Radka Štěpánka či Karolínu Plíškovou. A Nosková věří, že úspěchy těchto jmen jednou napodobí.

„Doufám, že si odvážný přístup udržím do konce kariéry, protože to je asi moje největší plus. Kdybych hrála ustrašeně a přemýšlela nad tím, jaké je skóre, tak bych asi nehrála tak, jak hraju.“

Nutno zopakovat, že hraje výtečně.