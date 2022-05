Bouzková kvůli promoci obětovala turnaj: Profesory jsem potkala poprvé

„Hrála jsem dobře, věřila jsem si a koncentrovala se od začátku do konce. První výhra v Paříži je určitě hodně sladká a jsem za ni moc ráda,“ pochvalovala si Bouzková.

Jak jste změnu soupeřky i kurtu prožívala?

Když hrajete poslední zápas na kurtu a program před vámi se táhne, tak počítáte s tím, že se zápas může přesunout jinam. A že mi změnili soupeřku, mi z WTA volali ve tři odpoledne, takže jsem to věděla docela včas (asi pět hodin před začátkem). Mohla jsem udělat nějaké poslední změny.

Vymýšlela jste novou taktiku?

S Gasanovovou jsem hrála nedávno v Miami, takže jsem vzpomínala, co se tam dělo (Bouzková odvrátila mečbol a zvítězila ve třech setech). Zapomněla jsem celou taktiku připravenou na původní soupeřku a musela jsem se soustředit na tuhle další.

Na grandslamech se vám v minulosti nedařilo, nyní jste ale dvakrát za sebou vyhrála první kolo. Je za tím něco speciálního?

Každý grandslam je jiný. Nemá cenu řešit, co se stalo předtím. Možná jsem měla trošku lepší los než na nějakých grandslamech předtím. A taky mám víc zkušeností, možná k tomu přistupuju líp. Hlavní soutěž tady hraju už počtvrté, takže všechno vnímám jinak a možná si to tolik neberu. Soustředím se na zápas a snažím se ho brát jako jakýkoliv jiný.

Na posledním turnaji v Madridu jste navíc postoupila do osmifinále. Co vám teď tak funguje?

Fyzicky se cítím moc dobře, cítila jsem se na antukovou sezonu dost dobře připravená. Hlavně jsem si musela v hlavě dokázat, že i na antuce mi to může jít. V Madridu mi to krásně sedlo, říkala jsem si, že mi to na betonu šlo dobře, takže není žádný důvod, proč by mi to nemohlo jít i na antuce.

Ale další podnik v Římě jste vynechala kvůli promoci na univerzitě v Indianě. Byla to složitá volba?

Na promoci jsem si koupila šaty už loni, takže jsem věděla, že tam nesmím chybět. Jsem ráda, že termín nevyšel na grandslam, protože to by bylo těžší rozhodování. Turnaj můžete hrát každý rok, ale promoci máte jednou za život.

Jak jste si akci užila?

Jsem šťastná, že jsem tu cestu podnikla. Celý den jsem strávila v kampusu, pak jsme měli promoci. Potkala jsem tam pět set dalších studentů a třeba i Cici Bellisovou (bývalou americkou tenistku). Taky bylo fajn vidět mé profesory, které jsem naživo nikdy nepotkala. Teď jsme měli možnost si trochu promluvit. Na jeden den jsem se v taláru a se vším všudy cítila jako stoprocentní studentka.

Jinak jste ale studovala online, že?

Ano, jen loni jsem tam jednou byla, protože je to asi hodinu od Cincinnati, takže jsem se tam po turnaji vypravila. Přišlo mi divné dělat školu a nikdy tam nebýt.

Budete používat titul u jména?

Jsem bakalářka byznysu, ale zase bych to nehrotila, i když by to teoreticky šlo.

Proč je pro vás škola důležitá?

Nechtěla jsem mít v životě jen tenis. Chtěla jsem i něco jiného, co by se mi hodilo po kariéře. Přiučila jsem se spoustu věcí, mám větší rozhled. A taky mě to bavilo.