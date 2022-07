České juniorky slaví první výhry na okruhu WTA, v Praze nastoupí i Krejčíková

„Za vítězství jsem ráda. Je to moje první výhra na turnaji WTA a moc si jí cením. Výhra na Roland Garros mi dodala hodně sebevědomí a pomáhá mi v těžkých momentech, že si člověk vzpomene na to, co tam zahrál a dokázal,“ řekla na pozápasové tiskové konferenci Havlíčková.

Tenistka z Prahy, které patří ve světovém žebříčku až 787. místo, prolomila v prvním setu třikrát servis soupeřky. Sadu získala při čtvrtém setbolu.

Osmnáctiletá Palicová, jež vyřadila v kvalifikaci bývalou světovou dvanáctku Yaninu Wickmayerovou, ale ve druhém setu duel zdramatizovala.

Šla do vedení 3:0, pak sice o náskok přišla, ale po dalším brejku vedla ještě 4:3. Havlíčková ale výsledek otočila.

V desáté hře bylo utkání na chvíli přerušeno kvůli nevolnosti jednoho z podavačů míčků. Havlíčková tou dobou ještě nevyužila dva mečboly, v následném tie-breaku ale za stavu 6:5 třetí možnost na ukončení zápasu zužitkovala.

„Na začátku jsem byla hodně nervózní a na konci také. Zvláště, když jsem si to nedohrála u dvou mečbolů za stavu 5:4. O to víc si vážím, že jsem to i přesto zvládla dotáhnout,“ dodala Havlíčková.

První vítězství na okruhu WTA slaví také osmnáctiletá Šalková. Hráčka pražské Sparty, která se do turnaje dostala z kvalifikace, vyřadila 123. hráčku světa In-Albonovou za 66 minut.

První set vyhrála jasně díky třem brejkům, ve druhé sadě ale za stavu 5:1 prohrála tři hry za sebou a nevyužila šest mečbolů. Teprve až v desáté hře proměnila celkově sedmý pokus a mohla začít slavit velký úspěch.

„Ten konec byl hodně nervózní. Ze začátku jsem se cítila na kurtu neskutečně, všechno mi šlo, ale jak to byl jeden míček od vítězství, začala jsem být trochu nervózní a málem to bylo 5:5. Naštěstí jsem to ale zvládla, i když to bylo těsně,“ uvedla Šalková.

Do druhého kola postoupily také nasazená pětka Alizé Cornetová z Francie, Viktorija Tomovová z Bulharska.

Kromě Krejčíkové půjde z českých tenistek do akce také Linda Nosková, jež bude čelit kvalifikantce Natalii Vichljancevové z Ruska.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů): Dvouhra - 1. kolo:

Havlíčková - Palicová (obě ČR) 6:2, 7:6 (7:5)

Cornetová (5-Fr.) - Zacharovová (Rus.) 6:2, 6:3

Tomovová (Bulh.) - Snigurová (Ukr.) 6:4, 6:2

Šalková (ČR) - In-Albonová (Švýc.) 6:1, 6:4

Potapovová (7-Rus.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:1, 6:2