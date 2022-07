Vzpomínky na vyhrané Roland Garros pomohly. Havlíčková ustála emotivní duel

„Cením si jí o to víc vzhledem k hodně nervóznímu začátku a také konci, když jsem si to i přes dva mečboly za stavu 5:4 nezvládala dohrát,“ usmívala se Havlíčková.

Sama se přitom ocitla v tíživé situaci, kdy po zisku prvního dějství poměrem 6:2 ztrácela na začátku toho druhého už 0:3 a dvakrát přišla o podání.

Vyráběla hodně nevynucených chyb a naštvanou soupeřku pustila do trháku. Stejně si věřila. A vybavovala si svůj největší úspěch, kterého dosáhla v červnu ve Francii.

„Obecně mi výhra na Roland Garros dodává hodně sebevědomí a pomáhá mi, když si na ní vzpomenu, protože si uvědomím, co jsem tam předvedla a dokázala,“ popisovala, jakou roli v psychice sehrávají nabité zkušenosti. „Když jsem prohrávala, říkala jsem si, že jsem zažila i horší situace a půjde to otočit.“

Stalo se. Najednou došlo ke srovnání na 3:3. Kvalifikantka Palicová, hráčka čtvrté stovky pořadí WTA, se však nevzdávala a ohromně vyrovnaný duel pokračoval až k desátému gamu. Napjatou atmosféru na chvíli vyrušil strach o jednoho z podavačů, kterému se na kurtu udělalo nevolno. Rozhodčí seskočila z umpiru a donesla malému klukovi led.

„Vůbec nevím, co se tam stalo. Asi měl nějaký úpal, jak na něj svítilo sluníčko, tak snad bude v pořádku,“ uvedla Havlíčková, která měla k incidentu nejblíž.

Zápas pak nedopodávala, ale uspěla v tie-breaku. Hráčky si podaly u sítě ruce, načež nastavenou paži hlavní rozhodčí Palicová nechala být. Zklamaná z několika sporných verdiktů odešla rychle z kurtu, kdežto na žebříčku o více jak 400 míst níže postavená Havlíčková si vychutnala ovace tribun.

Do prvního turnaje od nákazy covidem vstoupila úspěšně. Jak na kurtu, tak i v mixzóně potvrdila, že je fyzicky naprosto v pořádku.

Koneckonců se jí organizátoři stejně jako loni nezdráhali udělit divokou kartu, další navíc obdržela na akci ITF 100, kam by se jinak nedostala.

„Pak už si budu muset cestu vyšlapávat sama,“ předpokládá Havlíčková, které se dostává větší pozornosti, a tím pádem také většího počtu marketingových nabídek. „Určitě o mně ví víc lidí a nabídky přicházejí, ale člověk nesmí bláznit a nebrat vše, co přijde.“

Rozhodně by ale neodmítla zápas se světovou dvojkou Anett Kontaveitovou z Estonska, která se v případě postupu střetne ve druhém kole právě s mladou Češkou.

„Byla by to velká výzva, kde jinde bych potkala druhou hráčku světa? Doufám, že to zvládne a zahrajeme si,“ smála se Havlíčková.