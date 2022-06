Pařížská šampionka Havlíčková: zlobivé dítě vzhlíží ke Kvitové

„Zlobivé dítě se mi říká asi proto, že si dělám věci po svém. Vždycky nedělám to, co mám a jak mám. Což se ne každému líbí,“ vysvětluje sedmnáctiletá Lucie Havlíčková, čerstvá šampionka juniorské dvouhry i čtyřhry na grandslamovém Roland Garros. Jaká je?

Začněme tenisovou stránkou, kterou v Paříži udivovala především.

Prokázala fyzickou i psychickou odolnost, když ustála dřinu v obou soutěžích a ve třetí sadě semifinále singlu proti krajance Sáře Bejlek zvrátila skóre 2:5.

„Před rokem bych to za takového stavu asi zabalila a šla domů. Ale teď už jsem si říkala, že nechci prohrát, když jsem měla ve druhém setu mečbol. Udělala jsem vše pro to, abych to otočila. A povedlo se.“

Jak moc se za poslední měsíce posunula, si připomněla i ohlédnutím za svou grandslamovou premiérou na loňském Wimbledonu.

„Byla jsem tak nervózní, že jsem vůbec nebyla schopná hrát svůj tenis a můj výkon byl katastrofální. Ale od té doby jsme zlepšili každý můj úder i mou mentální odolnost, se kterou občas mívám problém.“

Což potvrzuje i trenér české naděje Lukáš Dlouhý, vítěz deblu na Roland Garros a US Open 2009. „Někdy se stane, že místo tréninku jdeme radši na kávu nebo aspoň z kurtu, protože hrát dál je kontraproduktivní. Každý má svoji osobnost a hlavu, s tím se nedá nic dělat. Myslím, že i ona to chápe. Začínali jsme na dvou zrušených trénincích týdně. Když bude jeden měsíčně, tak jsem schopný s tím žít.“

Protože jinak se Havlíčková raketou ohání mistrně. „Snažím se hodně pomáhat si servisem a mám dobrý a rychlý forhend. Když je možnost, chodím i na síť. Chci si vyhrávat body sama a nečekat, co vymyslí soupeřka.“

Tedy přesně podle svého vzoru Kvitové, která jí k pařížskému dvojúspěchu i gratulovala. „Lucka je sama sebou, ale určitě jsou si s Petrou podobné. Výška, dlouhé ruce i nohy, páky na údery… Srovnávat je nejhorší, ale podoba tam je, i když Lucka hraje pravačkou,“ přibližuje Dlouhý.

„Petra hraje rychlý tenis, což je mi blízké. A i jako člověk je moc fajn,“ přidává Havlíčková.

Stejně působí též ona. Sympatická a pohledná slečna, nešetří úsměvy, odpovídá upřímně a poutavě. Když má mezi tréninky chvilku volna, tráví ji nejraději s kamarády. „Jsou pro mě důležití,“ vysvětluje.

V tenisovém zápolení se nyní zaměří na postupné rozkoukávání mezi ženami. V seniorském pořadí WTA zaujímá až 858. místo. „Chci se co nejdřív a co nejvíc posunout. Ale vím, že na to mám ještě čas,“ plánuje.

Příležitost dostane třeba v červenci, kdy si na divokou kartu zahraje turnaj WTA doma na Spartě. „Myslím, že Lucka potřebuje proti ostatním rok až dva navíc,“ přemítá Dlouhý. „Musí všechno vstřebat, říct si, že tenis je to, co chce. Sice jí to všichni říkají, ale potřebuje na to přijít sama. Jak to udělá, tak si všichni držte klobouky.“