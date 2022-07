Ručníky v akci a netradiční zbraň vítězky. České derby ve Stromovce bavilo

Obě hráčky vstupovaly do vzájemného duelu s bilancí devětadvaceti výher v této sezoně. Třicáté vítězství si po výsledku 7:6, 6:3 připsala čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu.

„Bylo to hrozně těžké. Snažila jsem se držet své hry, ale Linda do toho hodně chodila. Už teď je neskutečnou hráčkou. Až se potkáme příště, bude to ještě větší boj,“ pochválila Bouzková stále teprve sedmnáctiletou českou naději.

Nosková sehrála se zkušenější soupeřkou vyrovnanou partii. Začala velmi solidně, opět se prezentovala agresivní hrou, kterou v průběhu týdne udivovala přítomné diváky.

V rozhodujících pasážích ale nakupila až příliš nevynucených chyb. „Měla jsem šance v obou setech, ale nevyužila jsem je. Snažila jsem se být agresivní, jenže údery mi létaly mimo. Nehrála jsem nic moc. A Maruška to zvládla,“ uznala.

Podle původního plánu měly obě tenistky nastoupit od 11 hodin, ale organizátoři vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí odložili start až na 13:30.

Ze stejného důvodu navíc posunuli na neděli oficiální rozlučku deblistky Andrey Hlaváčkové, která v areálu pražské Sparty uzavřela úspěšnou kariéru.

Atraktivní semifinále, na které si našel cestu i basketbalový reprezentant Tomáš Satoranský, provázela černá mračna. Ve Stromovce se hned několikrát rozpršelo, ale utkání se přerušilo pouze jednou. A navíc jen na několik minut.

Pořadatelé byli v plné permanenci. Betonový kurt utírali při každé výměně stran a na žádost umpirové rozhodčí, která sama kontrolovala stav povrchu, také párkrát během gamů.

Slunce vylezlo až s příchodem druhé sady. Nosková se v ní držela napřed, za stavu 3:1 měla dva brejkboly, ale soupeřka je i díky netradiční zbrani odvrátila.

„Na servisu jsem se cítila dobře, hodně mě podržel,“ pochvalovala si Bouzková.

Celkovému počtu sedmi nasázených es nemohla ani uvěřit. „To musí být můj osobní rekord,“ smála se.

V neděli si zahraje čtvrté finále v kariéře a druhé v této sezoně. Na konci února bojovala o celkové prvenství v mexické Guadalajaře, kde podlehla Sloane Stephensové 5:7, 6:1 a 2:6.

První titul na okruhu jí stále uniká. Teď má šanci čekání ukončit, v cestě ji stojí Anastasia Potapovová, která na své cestě turnajem rozstřílela světovou dvojku Anett Kontaveitovou 6:1, 6:1.

Anastasia Potapovová ve čtvrtfinále turnaje v Praze.

Rodačka z Prahy ruskou tenistku velmi dobře zná: „Hrály jsme spolu letos v Miami (6:3, 3:6, 6:4 pro Bouzkovou). Tvrdý povrch jí vyhovuje. Moc nekazí, hodně běhá. A navíc se jí daří, proto očekávám další těžký zápas.“

Na poslední vystoupení před domácím publikem se moc těší. „Celý týden nám fanoušci vytváří krásnou atmosféru. Dám do toho všechno. Uvidíme, jestli se to povede,“ prohlásila na tiskové konferenci.

Zatímco svěřenkyně Theodora Devotyho zůstává v zápřahu, Nosková si může na chvíli vydechnout. A s radostí si zrekapitulovat, jak velkého výsledku ve Stromovce dosáhla.

„Všechny tři vyhraná utkání jsem zvládla fyzicky i psychicky. Hlavně za skalp Cornetové jsem moc ráda. Odnáším si spoustu zkušeností, na turnaj budu vzpomínat jen v nejlepším,“ řekla.

Mezi juniory už se pohybovat nechce, naopak se chystá častěji bojovat o účast na podnicích WTA. V novém vydání světového žebříčku by se měla objevit na 92. pozici, což jí otevírá nové možnosti.

Postupný přechod mezi dospělé bere jako přirozený vývoj své tenisové cesty. „Něco už jsem ukázala, ale pořád mám před sebou ještě hodně práce,“ uvědomuje si.

A doufá, že povedený týden v Praze bude odrazovým můstkem k dalším úspěchům.