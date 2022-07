Poprvé v elitní stovce, finále na dohled. Ještě nekončím, říká Nosková

Co ve čtvrtek nesvedla Barbora Krejčíková, zvládla sedmnáctiletá hráčka o den později s velkým přehledem. Kromě tří her v prvním setu proti Nao Hibinové diktovala tempo.

První set ovládla 6:3 a ve druhém vedla 4:2, když Japonka kvůli problémům se zády, s nimiž se potýkala už v průběhu utkání, odstoupila.

Nosková může být se svými výkony v pražské Stromovce spokojená. V úterý vybojovala první vítězství na okruhu WTA. Ve čtvrtek přidala druhé, které označila za největší v kariéře.

A nebylo se čemu divit, vždyť po téměř dvou a půl hodinách boje vyzrála na Alizé Cornetovou (7:5, 1:6, 7:6), světovou osmatřicítku a přemožitelku Igy Swiatekové z letošního Wimbledonu.

Po výhře nad Hibinovou jste podle virtuálního žebříčku WTA poskočila na 92. místo. Co tomu říkáte?

Je to pěkné. Na začátku roku jsem si to dala za cíl. Ale chtěla bych si pozici upevnit, takže třeba ještě jedno nebo dvě vyhraná kola tady v Praze by nebyla špatná. (směje se)

A aby toho nebylo málo, v elitní stovce jste zároveň nejmladší hráčkou.

Moc hezky se to poslouchá, je to opravdu speciální. Ale rozhodně ještě nekončím, chci se dál posouvat.

Rychle jste vedla 4:0, ale zničehonic to bylo 4:3. Co se stalo?

Zaspala jsem, možná jsem se nechala trochu ukolébat jasným stavem. Začala jsem si zkoušet světové údery, které mi nevycházely. Až pak jsem se vrátila ke své hře a první set se mi podařilo vyhrát.

Hibinová z utkání odstoupila kvůli zdravotním problémům, stejná věc vás potkala i v prvním kole proti Rusce Vichljancevové.

Zrovna jsem říkala trenérovi, že tolik skrečí na jednom turnaji jsem ještě nezažila. Nevím, co přesně soupeřce bylo, ale pokud šlo o něco vážného, tak se nedivím, že už nechtěla pokračovat. Nemohla pořádně servírovat. Přeju jí, ať se co nejdříve uzdraví.

A jak jste na tom zdravotně vy? Ve čtvrtek jste sehrála náročné druhé kolo, navíc vás čeká čtyřhra.

Před zápasem jsem cítila bolest v levém lýtku, ale nelimitovalo mě to. Na začátku zápasu jsem na to úplně zapomněla.

V sobotu narazíte na Marii Bouzkovou. Věříte si na postup do finále?

Finále si chci zahrát pokaždé, od začátku turnaje mám vysoké cíle. Bylo by skvělé, kdyby se v semifinále potkaly dvě Češky. Už na začátku turnaje jsme spolu trénovaly. Hraje podobně jako já, možná ještě rychleji. Na betonu se jí daří, je zkušenější než já. Určitě by to byl skvělý zápas.

V týdnu se na Spartě objevil i Tomáš Berdych, který rovněž pochází z Valašska. Potkali jste se?

Ano. Dokonce jsme si spolu měli jeden den zahrát, ale nějak nám to nevyšlo, nemohli jsme se sejít. Osobně už se spolu nějakou dobu známe, ale zatím mi nic neporadil. (směje se)