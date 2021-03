Pár Žuková, Bidař na MS postupuje. O hry v Pekingu bude ještě tuhý boj

V kategorii sportovních dvojic postoupilo do finále 20 párů, na pekingské hry se však ve Stockholmu rozdá jen šestnáct míst.

České duo zahájilo svůj program na hudbu z West Side Story povedeným trojitým twistovaným lutzem, po němž se jim vydařil také sólový trojitý toeloop. Po odhozeném flipu následoval pád partnerky.

V plusových bonusových hodnotách naopak zvládli všechny další prvky.

„Celá jízda byla velmi dobře sestavená a chvílemi i velice synchronní,“ pochválila je v přenosu ČT Sport mezinárodní rozhodčí Olga Žáková. „Zvedačka se změnou směry jízdy byla zajímavá, sólová pirueta skvělá, jen tam byl ten jeden nešťastný pád.“

Ziskem 54,30 bodu překonali o 17 setin své dosavadní bodové maximum za krátký program z únorových závodů v Haagu. „Čekal jsem víc bodů, ale chápeme to, jsme spolu na mistrovství světa poprvé,“ říkal Bidař.

On sám má bohaté mezinárodní zkušenosti s bývalou partnerkou Annou Duškovou, než se rozešli, skončil s ní jedenáctý na mistrovství světa 2018. Ovšem v páru se Žukovou zažili premiéru na vrcholné akci.

„Na tréninku jezdíme líp, to se nedá srovnat. Ale mezi závodem a tréninkem je dost velký rozdíl a projevuje se, že spolu ještě nebruslíme dost dlouho,“ podotkl Bidař.

JSOU VE HŘE O OLYMPIÁDU. Martin Bidař a Jelizaveta Žuková, zatím šestnáctí.

Los jim přisoudil u řady krasobruslařů neoblíbené startovní číslo 1, které bývá rozhodčími ve druhé známce podhodnoceno, ale Žuková říkala: „Jet první a zahajovat mistrovství světa byla pro nás čest.“

Bidař předvedený výkon zhodnotil: „Té jedné větší chyby je škoda, stála nás tak čtyři body. Ale jelikož tu jsme poprvé, nejsme až tak naštvaní. Doufáme, že to zítra bude lepší.“

Chyb se nevyvarovaly ani mnohem známější a sehranější páry. Žuková a Bidař neměli problém s postupem mezi dvacítku pro volné jízdy, kam pronikli ze 16. pozice.

Obtížnější to bude s olympiádou. Dva startující čínské páry totiž vybojují pro svoji zemi takřka jistě kvótu tří olympijských míst a totéž se může povést dvěma americkým dvojicím (potřebují k tomu součet umístění 13). V tom případě by poslední postupovou příčkou do Pekingu bylo 14. místo. K němu nyní českému duu schází 1,83 bodu, navíc se na něj zezadu tlačí další soupeři.

Na čele jsou zatím loňští evropští šampioni Alexandra Bojkovová a Dmitrij Kozlovskij, kteří za nádherný krátký program získali 80,16 bodu.

Mladí Rusové (19/21 let), svěřenci 80leté legendární trenérky Tamary Moskvinové, porazili o 2,54 bodu i dvojnásobné mistry světa, čínské duo Suej Wen-ťing, Chan Cchung. To navzdory vyzrálému uměleckému projevu tratilo body drobnou chybou partnerky po trojitém toeloopu.

Třetí příčku drží Anastasia Mišinová a Alexandr Galjamov, další svěřenci Tamary Moskvinové. Až za nimi jsou dvojnásobní mistři Evropy a vicemistři světa z roku 2019, Jevgenija Tarasovová a Vladimir Morozov.

Volné jízdy sportovních dvojic jsou na programu ve čtvrtek večer. Pak už bude rozhodnuto o medailistech i o postupujících do Pekingu.