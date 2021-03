Jen já a rolbař. Jak se Březinová v Brně připravovala na mistrovství světa

Kdy jste uvěřila, že se letošní šampionát opravdu uskuteční?

Zatím ještě ve Stockholmu nejsem. Loni ho zrušili kvůli covidu necelý týden před začátkem ve středu v 11 hodin večer - a v sobotu jsem měla odlétat. Takže dokud tam nejsem, nechci radši nic zakřiknout.

Přesto, s jakým cílem do Švédska vyrážíte?

Prvním cílem je dostat se do Stockholmu a mít negativní test. A druhým cílem je zajet tak, jak dovedu na tréninku. Všechno další už není na mně.



Jste už veteránkou velkých šampionátů, ale tentokrát se mistrovství poprvé odehraje bez diváků. Co to může provést s psychikou krasobruslařů? Mohlo by být prázdné hlediště i výhodou pro ty příliš nervózní?

Těžko říct. Budeme si při závodě připadat jako na trénincích. Ale někteří krasobruslaři jsou showmani, kteří jezdí pro publikum. Hlavně taneční páry často staví své programy, aby je publikum nakoplo a aby jely pro diváky. Uvidíme, jak se s tím všichni poperou.

Naposledy jste testovala formu v únoru na závodě Celje Open (5. místo). Co vám ukázal?

Že jsme si nevšimli, že dvojitého axela skáču o dvě sekundy dřív, než bych měla, v první polovině jízdy. Proto jsem za něj neměla bonus za zařazení prvku až ve druhé části programu. Tak jsme museli moji volnou jízdu trochu poupravit.

Mistrovství světa v krasobruslení Stockholm, 24.-28. března Česká nominace:

Muži: Michal Březina.

Ženy: Eliška Březinová.

Sport. dvojice: Jelizaveta Žuková, Martin Bidař.

Tance: Natálie Taschlerová, Filip Taschler. MS je zároveň kvalifikací pro ZOH 2022 v Pekingu. Ze Stockholmu postoupí 24 mužů i žen, 16 sportovních dvojic a 19 tanečních párů. Zbylá místa se rozdají na zářijové olympijské kvalifikaci v Oberstdorfu (muži a ženy po 6, dvojice 3, tance 4).

Jozef Sabovčík, jeden z dua vašich koučů, žije v USA, a celou sezonu jste komunikovali jen na dálku přes FaceTime. Jak jste to zvládala?

V Brně jsem měla tréninky nadále s taťkou a jednou dvakrát týdně jsme si pak s Jozefem udělali videohovor. Vyhovovalo mi to víc, než když jsme si dřív jen psali, jaký trénink byl.

Váš tatínek si zároveň během zimy postěžoval, jak špatné jsou nyní v Česku kvůli vládním omezením podmínky pro trénování krasobruslařů, protože na led směli jen reprezentanti. Což jste zjevně i sama pocítila.

Je pravda, že situace není ideální. Přestože je krasobruslení individuální sport, tak pro mě a asi i pro kohokoliv dalšího je lepší mít na ledě nějaké lidi kolem sebe - a ne, abych tam bruslila sama. Ale bohužel už je situace u nás taková, nedá se s tím nic dělat.



Často jste byla na ledě sama?

Většinu tréninků.

Eliška Březinová a Jozef Sabovčík

Takový prostor jen pro sebe jste skoro nikdy neměla, že?

Jasně, na jednu stranu je to výhoda, ale na druhou stranu mě vždycky vyhovovalo mít kolem sebe nějaké lidi, i kdyby to měli být junioři nebo žáci. Mrzelo mě, že u nás to není možné, naopak třeba v Itálii, Bulharsku a dalších zemích ano.

Nepůsobil na vás stadion tak trochu strašidelně?

Spíš zvláštně, když jsem tam byla sama jen s rolbařem. Ale už je to skoro za námi. Doufám, že až přiletím z mistrovství světa, vrátí se tréninky zase k normálu, v jakém byly, než se všechno zavřelo.

Čekání na šampionát Na třetí pokus Evropští krasobruslaři se dočkají vrcholné akce poprvé po 14 měsících. Mezitím bylo kvůli covidové pandemii zrušeno mistrovství světa v Montrealu loni v březnu a mistrovství Evropy v Záhřebu letos v lednu.

Snažila jste se před světovým šampionátem i víc chránit, aby vás o start nepřipravil pozitivní test na covid?

V tomhle směru bylo výhodou být sama na hale, s nikým jsem se nepotkávala. A co se týká volného času, stejně je všechno zavřené, tak jsem nikam nechodila a nepletla se mezi lidi. V podstatě i v oblasti regenerace je všude zavřeno, rehabilitace, masáže, bazény...

Jak jste se tedy po tréninku dávala zase dokupy?

Nakoupili jsme různé pomůcky, jako masážní pistole nebo masážní válce, a využívala jsem je. A přinejhorším jsem si aspoň doma naordinovala horkou vanu. Bohužel žádnou vířivku doma nemám.

Se stockholmskou halou Globen, kde se šampionát uskuteční, už máte zkušenosti. Tušíte tedy, co vás tam čeká?

Měli jsme v ní mistrovství Evropy 2015. Je tunelem propojená s hotelem, ve kterém bydlíme. Tehdy měla většina našich pokojů okna směrem do lobby, kde v noci svítily různé barvy, tak jsme si připadali jako na diskotéce. Tentokrát bychom měli být v tomto komplexu kvůli proticovidovým opatřením celý týden zavření v bublině.

Soutěži žen v posledních letech kralovaly mladičké Rusky, letos však v ruské nominaci nejsou jen teenagerky, ale po šestileté odmlce se do ní probila i 24letá Jelizaveta Tuktamyševová, mistryně světa z roku 2015.

Líza celou tu dobu jezdila dobře, jen jí v soubojích s dalšími Ruskami pořád nevycházelo dostat se do týmu pro šampionát. Ale letos je situace jiná, dokonce ani loňská mistryně Evropy Kostorná (17 let) se do reprezentace neprobojovala.

Vnímala jste pnutí mezi ruskými hvězdnými trenéry Tutberidzeovou a Pljuščenkem, kteří si přetahovali své žáky?

Jen jsem slyšela o některých přestupech a návratech zpět (např. právě Kostorná od Tutberidzeové k Pljuščenkovi a potom opět k Tutberidzeové, nebo Trusovová k Pljuščenkovi), ale příliš jsem to neřešila. Ony všechny trénují tak nějak nastejno, akorát u Tutberidzeové je větší dril.

Může opět jednou obsadit kompletní stupně vítězů ruské trio?

Myslím, že tentokrát to bude velký boj a medaile nebudou jen o Ruskách, ale i o jiných státech.

Japonka Rika Kihirová by měla být jejich největší soupeřkou?

Co jsem slyšela, chystá se zařadit čtverný skok, třeba se mezi Rusky dostane.

Na šampionátu se potkáte i s bratrem Michalem, žijícím v USA. Kdy jste se naposledy naživo viděli?

Už je to víc než rok, na loňském lednovém mistrovství Evropy v Grazu. Před rokem se pak Michalovi v USA narodila dcera, právě když se zavíraly hranice, a od té doby se do Česka nedostal.