Ruska Žuková se učí česky a žádá o občanství. S Bidařem bruslí o olympiádu

Sedmnáctiletá Jelizaveta Žuková se snaží předvést, co už se česky naučila: „Dobrý den. Na shledanou. Jak se máte. Skoky. Zvedačka. Spirála. Pirueta.“

„Docela dobrý, ne?“ povídá Martin Bidař. „Ale zatím se bavíme rusky.“

V ruské metropoli Moskvě od ledna nalezli i krasobruslařský azyl, patří tu do tréninkové skupiny slavné trenérky Niny Mozerové.

S bývalou partnerkou Annou Duškovou býval Bidař kdysi jako jedno tělo, od 11 let spolu bruslili, rozuměli si beze slov, jejich soulad byl ohromující. Roztleskali a rozbouřili Ostravu při své premiéře na mistrovství Evropy, kde ještě coby junioři obsadili v roce 2017 sedmé místo. Na světovém šampionátu v Milánu dojeli v březnu 2018 jedenáctí.

A pak přišel šok.

V dubnu téhož roku pár oznámil, že se rozchází.

Oficiální odůvodnění znělo: rozdílné názory na krasobruslařskou přípravu. Bidař se chtěl častěji připravovat v Kanadě u dalšího úspěšného kouče Richarda Gauthiera, naopak Dušková a její rodiče si přáli, aby dcera zůstala doma a studovala medicínu.

VZPOMÍNKY NA MINULOST. Anna Dušková a Martin Bidař v krátkém programu sportovních dvojic na hrách v Pchjongčchangu 2018.

Dušková později zkusila na pražském stadionu Hasa bruslit s Radkem Jakubkou, ale vracející se bolest operovaného kolena byla silnější. Loni dala závodnímu krasobruslení sbohem. Tou dobou už ji nejvíce zaměstnávalo studium všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově.

Bidař novou partnerku dlouho neúspěšně hledal. V Česku pro něj žádná vhodná nebyla. Zkusil tedy štěstí s Běloruskou Hannou Abrazevičovou, jenže ta za ním výkonnostně výrazně zaostávala.

Až předloni v létě se domluvil s Jelizavetou Žukovou.

Mladá Ruska krasobruslí od čtyř let, s bývalým partnerem Britkovem skončila v sezoně 2016-2017 coby třináctiletá na čtvrté příčce na ruském juniorském mistrovství a devátá na šampionátu seniorském. Studuje, má ráda operu a divadlo.

Než si s Bidařem poprvé zazávodili, musela si vyčekat svolení od ruské federace, že smí reprezentovat jinou zemi. Až 1. dubna 2020 ho konečně obdržela, ale...

... tou dobou už svět řídila pandemie koronaviru. Hranice se uzavíraly, oba se odebrali do svých rodných zemí.

Společné tréninky? Zapomeňte.

„Nejdřív jsme nemohli ani bruslit, tak jsme čtyři měsíce jen cvičili,“ vzpomíná Bidař. „Pak jsme sice už bruslit mohli, ale odděleně, každý ve své zemi. Já měl v Česku možnost půjčit si jednu partnerku, ale s Lízou neměla moc společného. Byla to zvláštní doba.“

Loni v létě se konečně povedlo zařídit, aby Žuková mohla za ním přiletět do Prahy, a začali tu opět pilovat vzájemnou souhru.

„Byla jsem moc ráda, že se to povedlo zařídit,“ vypráví už v ruštině 153 centimetrů vysoká rodačka z Jekatěrinburgu. „Pomáhal nám i Martinův bratr Petr (bývalý reprezentant), Tomáš Verner a paní trenérka Kopřivová. Po Novém roce, když Martin mohl získat víza do Ruska, jsme se potom začali připravovat v Moskvě u paní Mozerové.“

Pro bruslení tam mají lepší podmínky než v Praze, a to nejen proto, že jim radí trenérka, která vychovala zástup medailistů z olympiád a světových šampionátů.

„Omezení tam není tolik jako v Česku,“ líčí Bidař. „Na ledu můžeme být pohromadě čtyři páry, v tělocvičně se počet lidí ani nijak nepočítá. V Praze bychom naopak byli na zimáku zavření úplně sami.“

Zatímco s Duškovou rychle mířili mezi elitu, s Žukovou začíná takříkajíc opět od nuly. Prvním cílem je na světovém šampionátu ve Stockholmu postup mezi 20 nejlepších dvojic do volných jízd.

Na únorových závodech v Haagu získali 163,11 bodu, což by jim na posledním mistrovství světa 2019 stačilo na konečné 15. místo. Tehdy však startovalo o pět párů méně než letos.

Pro porovnání: s Duškovou se Bidař dostal až na metu 189,60 bodu.

V Haagu se jim v únoru nepovedl krátký program, což by z hlediska postupu do volných jízd bylo nyní ve Stockholmu kritické. „Tentokrát musí být kraťas lepší,“ říká Bidař.

„Chceme podat náš nejlepší výkon v sezoně,“ ujišťuje Žuková.

„Mně vyhovuje být trošku víc nervózní, Líza naopak potřebuje být víc v klidu,“ porovnává Bidař.

„Je to pro mě nový svět, nikdy předtím jsem nevystupovala na mezinárodních soutěžích,“ vysvětluje partnerka.



Jedině přes vydařený krátký program povede cesta k jejich dalšímu a zatím největšímu cíli: postupu na olympiádu do Pekingu. Tam bude moci startovat pouze 19 párů, přičemž 16 se jich kvalifikuje nyní ze Stockholmu a tři další z doplňkové kvalifikace v Oberstdorfu.

„Vyjet si už tady místo na olympiádu by bylo super,“ říká Bidař. Žuková sice zatím nemá české občanství, což je další podmínka pro olympijský start, ale její partner tvrdí: „Je to v jednání, měla by ho dostat včas.“

Ve Stockholmu zahájí ve středu večer boje na šampionátu jako úplně první z kategorie sportovních dvojic. Protože společně nestihli vyjet dost bodů do žebříčku, byli losováni hned v úvodní skupině dvojic a los jim přiřkl neoblíbené startovní číslo 1.

„Chceme se hlavně dobře vyspat, protože na úterý jsme měli trochu dramatičtější noc,“ hlásil Bidař ze švédské metropole.

„Zapříčinilo to nečekané testování po 23. hodině,“ vypráví. „Jinak se cítíme dobře a chceme prodat, co jsme natrénovali. V prvních dnech, kdy jsme trénovali tady ve Švédsku, jsme měli trochu problém se skoky, ale na posledním tréninku už jsme zajeli vše dobře.“

Snad jim tedy West Side Story od Leonarda Bernsteina, kterou si vybrali za hudební doprovod, přinese postupové štěstí.