Březina trénuje za mořem v roušce a pochvaluje si: Tady mohou bruslit i děti

Jak jste před rokem prožíval, když se najednou celý svět začal uzavírat? Měl jste obavy, co nastane dál?

Kalifornie byla jedním z prvních států USA, který zavřel cestování, obchody i restaurace, i když zpočátku u nás covidová čísla nevyletěla tak jako v New Yorku, kde najednou zničehonic umřelo 100 tisíc lidí. Byli jsme v kontaktu s manželčinou sestrou, která v New Yorku žije, takže jsme od ní o tom slýchali z první ruky. V Kalifornii se začala situace zhoršovat až v létě, zato pak jsme po New Yorku patřili mezi nejhorší státy.

Pokud zrovna bruslí nezletilé děti, smějí s nimi přijít rodiče, ale ti sedí v rohu daleko na tribuně, kde mají jasně vyblokovanou část, která se dezinfikuje. krasobruslař Michal Březina o trénincích v Kalifornii