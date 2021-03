Březinová míří na olympiádu. V krátkém programu zajela na MS osobní rekord

Prodat v jednom z nejdůležitějších závodů olympijského cyklu maximum z toho, co umím, v tom tkví podstata úspěchu. Elišce Březinové, v 25 letech jedné z nejstarších aktérek kategorie žen, se to ve Stockholmu povedlo.

A odměnou by měla být v příští sezoně letenka s pěti kruhy.

Svůj dosavadní osobní rekord z krátkého programu (57,13) vylepšila na 58,81 bodu. Což jí stačilo na finále, přestože laťka letos ležela výše než kdykoliv předtím a postupovou hranou do volných jízd byl zisk 57,72 bodu.

„Na předchozím mistrovství světa stačilo 56 bodů, ale čekala jsem, že letos bude potřeba víc,“ říkala Březinová. „Bylo mi jasné, že s lehčí jízdou tady nemohu uspět.“

V krátkém programu předvedla kombinaci dvou trojitých toeloopů i trojitý lutz. Když dozněla hudba, rozesmála se, radost dával najevo i její otec a kouč Rudolf Březina.

„Kombinace sice neměla dokonalý výjezd, tam jsem nějaké body ztratila, ale jsem spokojená, je to můj osobní rekord,“ líčila česká mistryně.

V přenosu ČT Sport ji pochválila i mezinárodní rozhodčí Kateřina Kamberská: „Eliška zařazením kombinace dvou trojitých skoků ukázala i jistou dávku odvahy v tak složité sezoně. V podmínkách, které na přípravu doma měla, se připravila maximálně.“

V obřím kotli stockholmské haly Globen bojovali krasobruslaři bez diváků, ale to Březinové nedělalo problémy. „Poslední měsíc jsem trénovala v Brně ve velké hale Komety také bez diváků. Dnes se aspoň přišli podívat lidé z našeho týmu a fandili výborně,“ pochvalovala si.

Jejím maximem na mistrovství světa je zatím 18. místo z let 2014 a 2018. O postupu na olympiádu už snila v minulosti dvakrát, ale dosud nikdy to nevyšlo. Bude tedy platit do třetice všeho dobrého?

Vzhledem k úpravě kvalifikačního systému znamená už postup do volných jízd zároveň i velkou pravděpodobnost účasti na hrách v Pekingu, pro které se ve Stockholmu rozdělí 24 míst. Ty by měly získat země, které mají zastoupení ve finálovém večeru.

Pouze v případě, že by dvě ve volných jízdách startující Američanky nebo Korejky vybojovaly pro svoji zemi kvótu tří olympijských míst (získají je, jestliže součet jejich konečných umístění bude 13 a menší), bylo by poslední postupovou příčkou na hry 22. místo ze Stockholmu.

Souboj o titul je očekávanou rusko-japonskou bitvou. Zatím jí vévodí se ziskem 81,00 bodu ruská šampionka Anna Ščerbakovová, svěřenkyně trenérky Eteri Tutberidzeové. Vydělala nejen na obtížné kombinaci trojitého lutze a rittbergera, ale i na vysoké druhé známce za předvedení.

Druhá příčka patří se ztrátou 1,92 bodu Japonce Rice Kihirové. Ta stejně jako průběžně třetí Jelizaveta Tuktamyševová zdařile zvládla rovněž trojitý axel, v kategorii žen stále velmi unikátní prvek.

Pro 24letou Tuktamyševovou, mistryni světa 2015, šlo o velmi zdařilý návrat na scénu světového šampionátu po předlouhých šesti letech, během nichž nejprve řešila problémy s nadváhou a později se marně snažila probít do tříčlenného (a většinou velmi mladého) ruského týmu.

Selhala naopak spolufavoritka Alexandra Trusovová, letos závodící pod novým koučem Jevgenijem Pljuščenkem. Pokažená kombinace a další nepřesnosti způsobily, že z 12. místa nyní ztrácí 16 bodů. Ovšem do volné jízdy je tato zázračná skokanka schopna zařadit až pět čtverných skoků (ty jsou v krátkém programu žen zatím podle pravidel ISU zakázány).

Velkým zklamáním bylo středeční odpoledne též pro dvě úspěšné krasobruslařky nedávných let. Švýcarka Alexia Paganiniová, čtvrtá z loňského mistrovství Evropy, se z 25. místa nevešla do volných jízd. A Francouzka Mae Berenice Meiteová, v minulosti pátá Evropanka, po pádu při druhém skoku odkulhala z ledové plochy a vzdala.