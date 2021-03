Tak tohle jsme nečekali, žasl dojatý Bidař. S Žukovou postupují na olympiádu

„My to ještě nevíme jistě, ještě jsme to všechno nespočítali,“ povídal Martin Bidař půl hodiny poté, co s Žukovou dobruslili, v zákulisí stockholmské haly Globen.

„Už počítat nemusíte, postoupili jste na olympiádu,“ uslyšel.

„Fakt? Tak to se mi chce brečet.“

Oba, on i jeho partnerka Jelizaveta Žuková, se začali smát

„To je super. Tak tohle jsme nečekali,“ kroutil hlavou dojatý Bidař.

Žuková se vzápětí rozesmála ještě hlasitěji. „Olympijské hry je sen,“ říkala rusky. Jakým slovem by česky vyjádřila, jak se právě teď cítí? „Já...“ Chvíli přemýšlela, potom nejistě řekla: „Šťastná.“



V tu chvíli už bylo jisté, že si české duo ve volných jízdách oproti krátkému programu polepší a skončí nejhůře patnácté. Což znamenalo, že se probojují mezi šestnáct postupujících párů na olympiádu v Pekingu.

Přesto, že se dali dohromady teprve v létě 2019.

Přesto, že v přípravě na aktuální sezonu nemohli být kvůli covidovým cestovnbím omezením pět měsíců spolu.

„Snažili jsme se připravit na víc než 100 procent, ale je to naše první společné mistrovství,“ říkal Bidař. „Když jsem před ním mluvil s různými lidmi, moc šancí na olympiádu nám tu nedávali. Ale jestli nám to tedy vyšlo, jsme víc než rádi. To se ani nedá popsat.“

Ano, vyšlo to.

Skladba Ave Maria od Franze Schuberta jim předtím hrála k volné jízdě. Na straně aktiv českých reprezentantů v ní byly vydařený trojitý twistovaný lutz, pak trojitý toeloop v kombinaci s dvojitým, ustáté odhozené skoky i další prvky. A až nečekaně velká souhra.

Na stranu pasiv musíme připsat pád Žukové po sólovém salchowu a potíže Bidaře se zvedačkou.

„Ale nakonec jsem tu zvedačku vybojoval,“ říkal Bidař. „Věděl jsem, že bude klíčová. Říkal jsem si, že ji za každou cenu musím dotáhnout nahoru. Zachránil jsem tím nějaké body, jinak by to byl konec nadějí.“

Celkovým ziskem 157,29 bodu porazili o 0,56 bodu Gruzínce Metelkinovou a Parkmana. Ti zůstali první pod olympijskou čarou.

Málo spánku, zvrtnutý palec

I mnohem zkušenější Bidař přitom bojoval před volnou jízdou s nervozitou. „V noci jsem moc nespal, jen nějakých pět hodin. A ráno jsme pak měli trénink už kolem osmé. Nějak jsem načasování nezvládl.“

Na ranním tréninku navíc špatně zatlačil při házeném skoku a zvrtl si palec. „Naštěstí to je u mě už chronické. Zase ta bolest přešla.“

Před čtyřmi lety se probojoval na olympiádu v Pchjongčchangu s Annou Duškovou, tehdy byli juniorskými mistry světa, ale postoupili na hry až z dodatečné olympijské kvalifikace z Oberstdorfu. Na té se také letos v září rozdělí poslední tři olympijská místa sportovních dvojic pro Peking.

„Jsem moc rád, že jsme teď našli společnou cestu i s Lízou,“ říkal Bidař. „I když spolu jezdíme krátce, něco jsme dokázali. A máme se kam posouvat. Prospělo nám před mistrovstvím světa soustředění v Moskvě u paní Niny Mozerové. Byli jsme šťastni, že se nás ujala. Pokrok je vidět,“ ocenil pomoc slavné trenérky.

O DEN DŘÍVE. Martin Bidař a Jelizaveta Žuková během krátkého programu, v němž skončili šestnáctí

Před olympiádou ještě musí dotáhnout české občanství pro sedmnáctiletou Žukovou. „Pracovali jsme na tom po celou dobu, co spolu jezdíme, pomohli Tomáš Verner i lidé ze svazu. Ještě není vše hotové, ale Líza už má trvalý pobyt v Praze, což je první krok.“

Zlatý ruský šok

Vyvrcholení závodu sportovních dvojic mohli sledovat s klidem v duši z tribuny. Viděli, jak byli ze světového trůnu sesazeni dvojnásobní šampioni Suej Wen-ťing, Chan Cchung, navzdory úchvatné gradaci jejich volné jízdy. Nepřesnosti partnerky měly „cenu“ ztraceného zlata, čínská dvojice skončila na stříbrném stupínku.

Šampionát se totiž stal dalším triumfem 80leté ruské trenérské legendy Tamary Moskvinové. Maličká tvůrkyně olympijských vítězů vytáhla „z klobouku“ další skvělý pár.

„Tamara Moskvinová je čarodějka. Vždycky umí vyčarovat úplně neuvěřitelnou choreografii,“ velebila ji ve studiu ČT Sport česká mezinárodní rozhodčí Kateřina Kamberská.



A tak jsou poprvé světovými šampiony Anastasia Mišinová a Alexandr Galljamov, ve věku 19 a 21 let. Z třetí příčky po krátkém programu vystoupali zásluhou vynikající volné jízdy až na nejvyšší stupeň, s náskokem 1.88 bodu na čínský pár.

ZLATO: Senzačními šampiony jsou při své velké dospělé premiéře mladí Rusové Mišinová a Galljamov.

Juniorští mistři světa z roku 2019 přitom ve Stockholmu debutovali na vrcholné akci dospělých, nikdy předtím nestartovali na olympiádě, ani na světovém nebo evropském šampionátu.

Vedení po první polovině soutěže naopak neudrželi Alexandra Bojkovová a Dmitrij Kozlovskij, další svěřenci Moskvinové. Dva pády partnerky je srazily na bronzový post.

A úplně bez medaile jsou Jevgenija Tarasovová a Vladimir Morozov, vicemistři světa z roku 2019.

Stockholm tak poznal první letošní medailisty - a zároveň i majitele olympijských letenek v kategorii dvojic.

Jak je Žuková s Bidařem oslaví?

„Určitě si dám aspoň pivo,“ povídal Bidař.

Žuková se uculila a neříkala, čím sama postup na hry zapije. Džusem? Přikývla. Kdosi z pléna nadhodil slovo vodka. „To jsme my neříkali,“ zasmál se Bidař.