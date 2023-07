Konečně jsem kajakářka, radovala se Fišerová. A Prskavec napodobil Pogačara

Vrátil se na místo činu.

Tam, odkud před deseti lety přivezl první zlatou evropskou medaili pro český kajak v historii. „A od té doby jich máme už osm,“ upozorňoval Prskavec. Počítal mezi ně i tu, pro kterou si dojel v sobotu. Získal tím už šestý evropský titul.

Že by to ale pro něj začínalo být trochu rutinní? To ne.

Tentokrát jel i o historicky první zlato z Evropských her, v rámci kterých se letos šampionát pořádá.

„Je to hodně speciální,“ přiznal Prskavec po vítězství. „Všichni cítíme, že jsou tady závody něco víc, že to není standardní mistrovství Evropy. Všichni jsme chtěli uspět,“ líčil.

A premiérový šampion Evropských her uspěl vskutku suverénně.

Po čtvrteční kajakářské kvalifikaci si čeští slalomáři naříkali, že je trať příliš jednoduchá a že na ni nemůžou pořádně předvést své schopnosti. Na sobotní semifinále a finále se přestavěla, rázem byla velmi silová a fyzicky náročná.

Kajakář Jiří Prskavec v semifinále na ME v Krakově

„To mně většinu dost sedí. Hlavně když v závěru jsou nějaká místa, kde už ostatní nemůžou, tak já v tu chvíli dělám, co mám, a doháním ztrátu z horních částí tratě,“ popisoval Prskavec.

Zároveň byly ale brány umístěné tak, že hodně záleželo na náhodě a štěstí, jaká zrovna přijde voda. „Trať není plynulá, navíc brány jsou v místech, kde se voda hodně mění – někomu to klouzne krásně, někdo se s tím musí prát,“ postěžoval si loňský mistr světa Vít Přindiš.

Tomu v semifinále nevyšla šestnáctá brána, ve které po doteku obdržel dvousekundový trest a do finále nepostoupil. „Šťouch bohužel přišel trochu smolně, mně se zrovna zvedla vlnka, nedalo se s tím moc co dělat,“ litoval.

Kajakář Vít Přindiš v semifinále na ME v Krakově

Prskavcovi naopak při semifinálové jízdě vše vyšlo a zaznamenal nejrychlejší čas ze všech. Do finále tak startoval jako úplně poslední. Pro některé závodníky to je pozice, které se obávají, Prskavec si jí během své veleúspěšné kariéry ale stihl oblíbit. „Tedy, když to dopadne takhle,“ usmíval se.

Za ta léta, během kterých z posledního místa musel do finálové jízdy chtě-nechtě startovat, se naučil se stresem, které takové místo přináší, pracovat a dokáže se díky tomu ještě víc vyhecovat.

Tam, kde ostatní ztráceli, on získal rozhodující náskok. „Viděl jsem trať a říkal si: Ta je fyzická, to je pro mě dobrý. Ostatní budou chřadnout a já to rozbalím,“ prozradil.

A přidal příklad sportovce, který si bolest v závodě užívá stejně jako on. „Koukal jsem na seriál o Tour de France z loňského roku. O Pogačarovi říkali, že on je takový blázen, že se na tu nejtěžší etapu těší, jak mu bude blbě a jak ho to bude bolet. Něco takového jsem měl tady. Říkal jsem si: to mě bude bolet a nebudu moct, takže to bude dobré.“

Kajakář Jiří Prskavec vítězí na ME v Krakově

Když v semifinále zajel Prskavec nejrychlejší čas, nejspíš se v tu chvíli nejvíc ulevilo jeho kolegovi Jakubu Krejčímu. Ten startoval mezi prvními závodníky, ale svou skvělou jízdou se na dlouho usadil na prvním místě. Loňský mistr Evropy do 23 let si užívá svou první sezonu v seniorské reprezentaci a na šampionátu ukázal, že mezi elitu patří zcela zaslouženě.

„Jel jsem podle svých představ, ale čas byl nad moje očekávání,“ hodnotil svou bezchybnou semifinálovou jízdu. „Ale jel jsem úplně na začátku, takže jsem vůbec nevěděl, jaké časy by se dnes mohly jezdit.“

Skupina na startu semifinále se zmenšovala, Krejčí však stále zůstával v čele. „Sledovalo se mi to dobře,“ přiznal. Až teprve Prskavec ho dokázal překonat. A zbavil tak Krejčího stresu ze startu do finále z posledního místa.

Finálová jízda se pak Krejčímu nepodařila tak jako ta v semifinále „Chtěl jsem bojovat o první tři místa a porazit Jířu, ale to bohužel nevyšlo,“ říkal s úsměvem.

Jakub Krejčí gratuluje Jiřímu Prskavcovi ke kajakářskému titulu mistra Evropy

Na vině byla především nestálá voda na protivodných branách. „Nejsou umístěné do dobrých míst, voda se tam hodně mění a je to tak padesát na padesát, jestli to vyjde. V semifinále jsem měl štěstí a voda mi vyšla příjemná, ve finále už ne,“ vysvětloval. Přesto si z evropského šampionátu odváží cenné sedmé místo.

Jeho výkon ocenil i Prskavec. „Je schopný zajet extrémně rychlou jízdu a hodně se nám přiblížit. Tím nás starší žene dopředu,“ chválil jednadvacetiletého kolegu mistr Evropy.

Medaile mimo realitu

Hned po finálových jízdách mužů startovaly do svého finále ženy. A do něj jako jediná Češka postoupila Tereza Fišerová, i když celková vítězka Světového poháru na kanoi jezdí v kajakářské reprezentaci teprve druhý rok. „Ale jako malá jsem na kajaku začínala a byla to moje srdcovka,“ upozorňovala.

Tereza Fišerová v cíli své finálové jízdy na ME

Do finále startovala jako čtvrtá od konce a zvládla zajet druhý nejrychlejší čas. Stále tak nebylo jasné, jestli získá svou premiérovou kajakářskou evropskou medaili. Polka Klaudia Zwolinská ji odsunula na třetí místo a na startu ještě čekala Němka Elena Lilik. Dokáže čas Fišerové jejímu tlaku odolat? Medailistka z mistrovství světa ale místo útoku na první místo chybovala a ztrácela.

Ve Fišerové se tak v tu chvíli rozhořela bitva. Jako správná slalomářka litovala soupeřčiných chyb, zároveň ale rozhodně nechtěla skončit čtvrtá. „To je ta nejhorší pozice!“ připomínala. Nakonec ale byly zaváhání Lilikové na pódium příliš. A Fišerová mohla začít přijímat gratulace ke své první velké kajakářské medaili.

„Je to pořád trochu mimo realitu. Že mi to vyšlo je nesmírně dobrý pocit, že na ty holky mám,“ libovala si. „Když jsem si minulý rok vyjela místo v reprezentaci na kajaku, byl to splněný sen. Říkala jsem si, že musím ukázat, že nejsem jen singlířka, ale že jsem od malička kajakářka z Roudnice.“

Tereza Fišerová s bronzovou medailí ze závodu kajakářek na ME v Krakově

A s evropským bronzem si takové označení opravdu zaslouží.

V Krakově zatím startovala ve třech disciplínách a ve všech získala medaili. Ve čtvrtek s kajakářskou hlídkou slavila stříbro, v pátek se s hlídkou kanoistek stala evropskou šampionkou. A v sobotu svou medailovou sbírku zkompletovala.

„Přitom já místní kanál nemám moc ráda,“ usmívala se.

V neděli ji čeká ještě závod kanoistek. Dokáže ze své neoblíbené trati vylovit další medaili?