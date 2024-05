Hořické zatáčky načínají druhou šedesátku. I s rekordmanem

Může se mu to podařit i přesto, že víkendové zatáčky Gustava Havla pro nikoho ze stovek jezdců nejsou honbou za body do některého seriálu. V motoristické řeči: jsou to volné závody.

Přesto je jejich prestiž ohromná. Vždyť dnes už ikonický závod vstoupí do druhé šedesátky svých ročníků.

Datzer bude jednou z nejočekávanějších postav víkendových závodů. Hořice a jejich něco málo přes pět kilometrů dlouhý okruh má mezi svými nejoblíbenějšími a na jeho výkonech je to vidět.

Nejviditelnější byl před necelými dvěma lety, kdy zde zajel dosud platný traťový rekord, jenž je na náročném okruhu až neuvěřitelný. Časem lehce přes 2 minuty a 13 vteřin vytvořil rychlostní průměr 140 kilometrů v hodině.

Datzer ho nezajel v rámci tradičně květnových Zatáček, ale v závodě Tourist Trophy, která je už několik let součástí evropského seriálu tzv. roadracingu, tedy závodů na přírodních okruzích, mezi nimiž Hořice patří mezi nejvyhlášenější. „Mám je vedle ostrova Mann nejraději,“ nechal se slyšet třiatřicetiletý traťový rekordman, jenž zatím nejrychlejší čas na hořické trati zajel v srpnu 2022.

Datzer ale nebude zdaleka jediným lákadlem motoristického víkendu v Hořicích. Pořadatelé pro diváky připravili šest závodů, v nichž se pojede o prvenství v několika kubaturách

Vedle nejsilnějších „litrů“ budou pozornost určitě poutat „šestistovky“, tedy třída supersport. I proto, že právě v ní bude patřit k favoritům Marek Červený, prakticky domácí jezdec, jenž si za dlouhá léta, co v Hořicích pravidelně startuje, získal na této trati patřičné renomé.

Červený patří ve třídě supersport do absolutní evropské špičky. Seriál IRRC v ní ovládl už několikrát a také letošní ročník začal skvěle, v nizozemském Hengelu ovládl oba závody úvodního podniku letošního ročníku.

Jezdci třídy superbike Kamil Holán, Aleš Nechvátal, Tomáš Borovka a Pavel Tomeček (zprava) se na závodech silničních motocyklů 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích

V obou závodech hned za ním dojel Petr Najman, a tak to český jezdec nebude mít jednoduché, protože mu bude konkurovat i o víkendu v Hořicích.

Hořice budou v letošním ročníku IRRC pátým podnikem, pojedou se v polovině srpna.

Nyní ale jsou na programu Zatáčky s více než dvojnásobnou tradicí. Jejich 61. ročník začne tradičně sobotním tréninkovým dnem (začátek v 9 hodin), ve stejný čas vyjedou na trať první jezdci i v závodní neděli, úvodní závod začne v 9.15.