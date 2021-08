Tradiční Zatáčky v Hořicích jsou zpátky. I s diváky! Jsme rádi, říká pořadatel

Pořadatelé tradičního závodu silničních motocyklů 300 zatáček Gustava Havla věří, že udělali správný krok.



Po roční pauze, v netradičním termínu a poprvé v historii v jednom závodním „balíku“ se srpnovou Českou Tourist Trophy se na hořickém přírodním okruhu bude závodit příští víkend.

„Konečný verdikt padl poměrně dlouho, v klasickém režimu závody připravujeme několik měsíců, tentokrát to musíme stihnout za jeden. Je toho opravdu hodně, ale jsme rádi, že jsme do toho šli,“ říká ředitel závodu a zároveň šéf pořádajícího AMK Hořice Tomáš Jenčovský.

Hodně šibeniční termín?

Určitě. Déle už jsme čekat nemohli. Hodně nám pomohlo jednání s hygienou, po kterém jsme se rozhodli, že chceme v srpnu jet.

O co v těch jednáních hlavně šlo?

Abychom dokázali nastavit dostatečná hygienická opatření, která budou účinná při koncentraci většího počtu lidí na jednom místě. Rozhodně bychom neradi způsobili nějaké epidemické riziko. Ale po konzultacích jsme věděli, že podmínky dokážeme splnit.

V současné době probíhá příprava trati a spousta jiných důležitých věcí, stíháte?

Všichni makají na maximum, myslím, že vše stihneme připravit, přece jen máme lidi, kteří mají se závody bohaté zkušenosti. V automotoklubu jsme po dlouhé pauze chtěli motocyklový sport v Hořicích zachránit, protože nám to všem chybělo. Řekli jsme si všechna pro a proti a dospěli jsme k závěru, že pro všechny bude nejlepší možností, když tuhle tradici znovu rozjedeme.

Jaké jste měli ohlasy od jezdců a veřejnosti?

Když vyšlo najevo, že se závody uskuteční, začaly nám chodit pozitivní zprávy. Diváci psali, že jim závody už chyběly a že jsou rádi. Stejné podpory jsme se dočkali i od jezdců, výsledkem toho jsou naplněné startovní listiny v jednotlivých kategoriích. Možná jsme se trochu reakce báli, ale teď je vidět, že nás v tom jezdci ani diváci nechtějí nechat. Hořice jsou pojem a kluci tady očividně chtějí závodit.

V podstatě jste spojili dva závody, pojede se odložených 300 zatáček Gustava Havla, které se normálně konají v květnu, a kategorie supersportů a superbiků bude v rámci seriálu mistrovství Evropy na přírodních okruzích (IRRC). Tohle spojení jste měli připravené od začátku?

Ano. Poté co bylo jasné, že se v květnu Zatáčky neodjedou, tak jsme je přeložili na srpen, kdy se normálně jezdí Česká Tourist Trophy spojená právě se seriálem IRRC. Samozřejmě nás mrzí, že se letos nepojedou kategorie Klasik, ale museli jsme dva závody smrsknout do jednoho. Ale došli jsme k závěru, že tohle bude pro diváky nejatraktivnější spojení. Během celého závodního víkendu tak budou k vidění souboje moderních motocyklů.

Šampionát IRRC je evropským podnikem. Nebáli jste se, že nebudou moci dorazit zahraniční jezdci a nebudou naplněny startovní listiny?Samozřejmě jsme určitě pochybnosti měli. Každý stát má jinak nastavené podmínky pro vstup na území jiného. Pokud však jezdci tyto podmínky splní, u nás už žádné problémy mít nebudou.

Co odezva jezdců?

V týdnu jsme od organizátorů šampionátů dostali zmiňované startovní listiny do obou kubatur, obě dvě jsou maximálně naplněny, na startu se v každé kategorii představí 36 jezdců, což je super.

Jaké opatření budou platit pro diváky? Dostane se na všechny?

Začnu od konce. Dostat by se mělo na všechny, jde totiž o jinou situaci, než která platí na koncertech, kde jsou lidé na jednom místě. Tady se rozprostřou po celé délce trati, která má přes pět kilometrů. Diváci se k nám dostanou a budou pro ně platit klasická opatření jako na jiných akcích. Seznam přesných podmínek ke vstupu na závody vydáme v nejbližších dnech.

Konání závodů nese i určitá rizika. Do hry může vstoupit nepřízeň počasí a mnoho dalšího.

Je to tak, strašáků je dost. Počasí v letošním roce je celkem nevyzpytatelné. My už však krok zpět udělat nemůžeme, proto věřím, že vyjde a že k nám dorazí i velký počet diváků. S tím souvisí další věc, což je ekonomická situace, která je pro nás důležitá. My jsme rádi, že nám většina sponzorů zachovala přízeň, protože bez nich bychom závody těžko uspořádali. Věřím, že to po všech stránkách dobře dopadne a hlavně že se nikomu nic nestane.

Řešili jste, jestli se v rámci 300 zatáček Gustava Havla pojede i kubatura 400 SSP, za jejíž zařazení bojovalo dost závodníků, uvidíme je na startu?

Je to nová kategorie, která se pod hlavičkou autoklubu České republiky jede první rok. My jsme původně s touto kategorií nepočítali, ale jezdci se nám ozývali, že by do Hořic moc rádi přijeli, proto jsme je dodatečně do programu zařadili. Musím říct, že jsme udělali dobře, protože se během dvou dnů do závodu přihlásilo asi dvacet jmen. Na startu tuhle kubaturu uvidíme společně s třídou Supermono.

Kde hledat největší taháky letošních závodů?

Určitě to budou dvě nejsilnější kubatury superbike a supersport, které se pojedou jako závod seriálu IRRC. Na startu nebude chybět domácí miláček publika Marek Červený. Představí se zkušený Kamil Holán či německý pilot Didier Grams. K vidění bude hodně silná zahraniční konkurence, těším se například na Joey den Bestena, který přešel do nejsilnější kubatury a na prvním podniku v Chimay ukázal, že se chce řadit mezi nejlepší. Oba dva závody v Belgii vyhrál Švýcar Lucas Maurer, který Hořice zná a bude se řadit k favoritům. Ale každá třída má rozhodně co nabídnout. Já už se nemůžu dočkat výkonů Shauna Andersona, který u nás na motorce v kategorii Supermono zajíždí neskutečné časy.