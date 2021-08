Hořice pro závody Najmana získaly, teď je ovládl. Obrovské povzbuzení, říká

I tak ale jeho tři nedělní výhry z pětadvacetiletého jezdce z Bílého Kostela nad Nisou už dělají i při jeho mládí nepřehlédnutelnou postavu v téměř šedesátileté historii prestižního závodu.

„Jestli někdo vyhrál v rámci Zatáček během jednoho dne tři závody? Trochu jsem se o to zajímal, ale nevím,“ přiznává závodník, jenž v rámci 58. ročníku 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích jednak ovládl oba závody třídy supersport v rámci IRRC, aby k tomu přidal i prvenství ve třídě supermono.

Vědět o někom, komu se v Hořicích povedlo něco podobného, ani nemůže, vyhrát tři závody v rámci Zatáček se v historii nikomu nepodařilo.

Hodně roadracingových jezdců považuje Hořice za téměř kultovní závod. Co vy?

Mám to úplně stejně, vyhrát v Hořicích byl od chvíle, kdy jsem se o závody jen začal zajímat, můj sen. A že se mi to po mé první výhře v Hořicích před třemi lety povedlo teď hned třikrát, to zatím řadím mezi své největší závodnické úspěchy. A těší mě to i proto, že jsem se vlastně díky Hořicím k roadracingu dostal.

Jak to vaše spojenectví se závody na přírodních okruzích tedy vzniklo?

Byl jsem se v Hořicích před dvanácti lety s tátou na závody podívat a nadchlo mě to. I když je pravda, že závodit jsem začal až o něco později.

Rodinná tradice?

Právě že vůbec ne, nikdo v rodině se tím nezabýval. Jet se na závody podívat, to ano, ale tím to skoro končilo. Táta sice měl doma veteránské motorky, občas jsem se projel po vesnici, ale že bych závodil odmala, to vůbec ne. Hrál jsem hokej a k závodům se dostal až v devatenácti letech.

Už o tři toky později jste v Hořicích poprvé vyhrál, tehdy ve třídě supertwin. Velké povzbuzení?

Určitě. Jednak mě to hodně povzbudilo a utvrdilo v tom, že se posunujeme dopředu, a jednak v tom, že se budu chtít posunout dál. Výsledkem toho je, že jsem začal jezdit šestistovky (třída supersport – pozn. aut.).

Ty také byly základem vašeho současného úspěchu v Hořicích. Existoval podobný scénář ve vašich plánech, když jste do Hořic přijeli?

Vůbec ne. Navíc hned při první sobotní jízdě, kterou byl seznamovací trénink právě supersportů, jsem měl pocit, že letos v Hořicích nic zajet nemůžu a že to bude výsledková tragédie. Trať tam je specifická, technicky náročná, kopcovitá, na ni se já musím přepnout a chvíli mi to trvalo.

Další tréninkové jízdy jste se jen lepšil a nakonec z toho byly výhry jak v obou závodech supersportů, tak s závodě třídy supermono. Dobrá speciální taktika?

Před každým startem jsem si říkal, že musím zůstat zdravý, nedělat chyby a pokusit se vyhrát.

Petr Najman na pódiu po závodu 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích.

V Hořicích se letos jezdilo velmi rychle, přestože jste tam vy, jezdci, měli loňskou pauzu. Svůj osobní traťový rekord jste si překonal i vy, velké lákadlo ho překonávat?

Pro mě ne, tlaku na rekordní časy jsem se chtěl vyvarovat a soustředil jsem se na co nejlepší umístění. Ostatně Didier Grams sice zajel nový absolutní rekord hořického okruhu, ale v obou závodech superbiků upadl.

Přesto váš nejrychlejší čas na jedno kolo nemá k nejlepšímu mezi supersporty daleko.

Mě hlavně potěšilo, že časy mezi 2:18 a 2:19 na jedno kolo (průměr kolem 134 kilometrů v hodině – pozn. autor) jsem zajížděl spolehlivě a pravidelně, navíc jsem měl i rezervu. Závody se totiž vyvíjely tak, že jsem neměl důvod jet úplně na hraně, což platilo i o kvalifikaci.

Dá se říct, s jakým úsilím jel Petr Najman v supersportech kvalifikaci, kterou vyhrál?

Tak na šedesát sedmdesát procent.

Vy jste to měl v Hořicích ztížené právě tím, že vás v neděli čekaly tři závody. Hlavně mezi druhým a třetím jste moc času neměl. Jak se to dalo v tom vedru zvládnout?

Dalo, i když je pravda, že po výhře v supermonech jsem slezl ze stupňů vítězů, opláchl se a šel na druhý závod supersportů.

A ona fyzická zátěž?

Určitě ano, ale zase takový problém jsem s tím neměl, cítil jsem se výborně. Možná těžím z toho, že nejezdím nějak křečovitě a sázím spíše na plynulost, což je fyzicky míň náročné. Navíc každý závod měl devět kol, takže ty dva po sobě jdoucí daly dohromady osmnáct, dřív tady borci v silnějších třídách jezdili jeden závod na šestnáct kol.

Mezi ty nejslavnější – Gustavem Havlem počínaje přes Stašu, Baláže a řadu zahraničních borců – jste se teď třemi výhrami zařadil. A vlastně je překonal.

Těší to, ale je třeba říct, že oni to měli těžší v tom, že se jezdilo méně závodů než nyní a já měl výhodu, že se supersporty jely dvakrát, což v jejich časech nebývalo.

Dvě výhry v supersportech vám výrazně pomohly i v seriálu IRRC této třídy, kde jste se posunul na třetí příčku. Jaký je další plán?

Hlavně je to pro mě obrovské povzbuzení, protože IRRC jezdím jako stálý účastník první sezonu. Nemám malou ztrátu na druhého a teď je na programu závod v nizozemském Hengelo, uvidíme, kam se to posune.

V průběžném pořadí vede Francouz Bian, kterého jste v Hořicích dvakrát porazil, a před vámi jsou ještě závody nejen v Hengelo, ale i v německém Frohburgu, tedy polovina letošního programu.

To je pravda, jenomže já jsem hodně ztratil v belgickém Chimey, kde jsem v jednom závodě upadl a nedojel. I proto má Bian poměrně velký náskok, který se bude těžko dohánět. Uvidíme, podařit se to může, ale já budu šťastný za jakoukoliv příčku na stupních vítězů v celkovém pořadí, právě i proto, že to pro mě vlastně je premiérová sezona v tomto seriálu