Slalomáři Prskavec a Krejčí ovládli semifinále kajakářů na ME, Přindiš vypadl

Nováček na vrcholné seniorské akci Krejčí postupoval z druhé kvalifikační jízdy, takže startoval hned v úvodu semifinále. Výbornou čistou jízdou se dostal pod devadesát sekund a dlouho byl na prvním místě. Porazil ho až olympijský šampion a obhájce evropského titulu Prskavec, který jel třetí od konce a byl o 56 setin rychlejší.

Lepší čistý čas než oba Češi měl vítěz kvalifikace Martin Dougoud ze Švýcarska, ale dvě trestné sekundy ho srazily na třetí pozici. Finále tak vyvrcholí dvěma českými jízdami.

Naopak Přindišovi, který loni vyhrál v Krakově závod Světového poháru, se v Polsku tentokrát nedařilo. V kvalifikaci obsadil 21. místo, v hlídkách dostal padesátisekundovou penalizaci, která připravila české favority o šanci na úspěch.

Dnes mu rozhodčí připsali dvě trestné sekundy za dotek šestnácté branky a v závěru Přindiš nabral velkou časovou ztrátu. Od postupu ho dělila více než sekunda a půl.

„Šťouch bohužel přišel trochu smolně, mně se zrovna zvedla vlnka, nedalo se s tím moc co dělat, líznul jsem to hrudníkem. Dole už jsem ztrácel čas, ten zbytek byl trošku trápení. Trať není plynulá, navíc brány jsou v místech, kde se voda hodně mění - někomu to klouzne krásně, někdo se s tím bude prát,“ řekl. „Nevím, jakou myšlenku stavitelka měla, ty brány dala do skoro nejhorších míst, co na trati jsou. Ale to je vodní slalom, voda je proměnlivá a my s tím musíme pracovat,“ dodal Přindiš, kterého odpoledne čeká ještě kvalifikace kayakcrossu.

V Krakově už začalo také semifinále kajakářek s Češkami Terezou Fišerovou, Amálií Hilgertovou a Antonií Galuškovou.